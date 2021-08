Tiefenlager Die Nagra-Bohrlöcher in Bözberg werden bis auf Weiteres nicht verschlossen Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle erklärt die aktuellen Arbeiten auf dem Bözberg. Claudia Meier 23.08.2021, 05.00 Uhr

Bözberg 1 bietet freie Sicht auf die Habsburg. Claudia Meier (20. August 2021)

Die erste Tiefbohrung im Standortgebiet Jura Ost dauerte im vergangenen Jahr vom 27. April bis 2. Dezember. Unter der Bezeichnung «Bözberg 1» wurde «Im Grabe» beim Weiler Vierlinden 1037 Meter in die Tiefe gebohrt. Mit den Bohrresultaten will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) herausfinden, wo in der Schweiz der am besten geeignete Standort für den Bau eines Tiefenlagers zur Einlagerung von Atommüll ist.