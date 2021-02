Thomas Doppler Neuer Kantonsarchäologe: «Römer werden immer eine Rolle spielen – aber der Aargau bietet noch sehr viel mehr» Im letzten Sommer wurde Thomas Doppler Leiter der Kantonsarchäologie Aargau mit Standort in Brugg. Er erzählt, was ihn überhaupt in die Branche brachte und warum manche Funde lieber im Boden bleiben sollten. Maja Reznicek 13.02.2021, 05.00 Uhr

Thomas Doppler ist seit letztem Juli Leiter der Kantonsarchäologie Aargau. Bild: Alex Spichale

Wenn man ihn nach seinem Job fragt, dann spricht Thomas Doppler von einem Glückstreffer: «Stellen als Kantonsarchäologe gibt es nur so viele, wie es Kantone gibt. Ich freue mich sehr, dass ich diese Aufgabe – die mich jeden Tag anders fordert – übernehmen konnte.» Als Nachfolger von Georg Matter wurde der 44-Jährige im vergangenen Juli zum Leiter der Kantonsarchäologie Aargau an der Industriestrasse 3 in Brugg – und das mitten in der Coronakrise.

Der ehemalige Kantonsarchäologe Georg Matter gab 2020 sein Amt ab.

Bild: Alex Spichale (24. Oktober 2018)

Es sei speziell gewesen, den neuen Job in einem ausgestorbenen Betrieb zu beginnen, sagt der Fricker. Wegen der Homeoffice-Empfehlung blieben die meisten Angestellten zu Hause. Der Kantonsarchäologe erzählt:

«Zu Beginn musste ich Unterlagen suchen und habe sie dann mit telefonischer Unterstützung meiner Mitarbeitenden gefunden.»

Sitzungen seien inzwischen fast alle online, das informelle Gespräch beim Kaffee komme da leider zu kurz. Doppler ergänzt: «Inzwischen ist diese Arbeitsweise schon fast Normalität und die digitalen Möglichkeiten sind sehr gut. Mittlerweile hindert uns die aktuelle Situation an nichts.» Gleichzeitig habe es beim Einstieg geholfen, dass er im Betrieb kein Unbekannter sei.

Aufgewachsen ist der Kantonsarchäologe im Baselbiet. Schon als kleiner Junge interessierte er sich für die Vergangenheit. In der Primarschule hat Doppler das Fach Geschichte sehr gerne gemocht und viele Dokumentationen im Fernsehen geschaut. Dieses «Feuer» sei ihm bis heute erhalten geblieben, denn:

«Ich möchte verstehen, woher wir kommen. Im Buch der Vergangenheit können wir lesen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat und wo die Wurzeln unseres heutigen Alltags gründen.»

Auch nach der Matura gab es für Thomas Doppler eigentlich nur eine Option. 1996 begann er Ur- und Frühgeschichte, Zoologie sowie Anthropologie an der Universität Basel zu studieren, 2005 folgte die Promotion.

Lange lag der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Jungsteinzeit. Doppler sagt: «Damals begann der Wandel zu unserem heutigen Wirtschaftssystem: Die Menschen wurden sesshaft, bauten Häuser und begannen Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. In den Grundzügen ist diese Lebensweise auch nach über 7000 Jahren noch immer unverändert.»

Ausgrabungen der Kantonsarchäologie an der Zürcherstrasse in Windisch.

Bild: zvg

(30. September 2016)

Unter anderem war Thomas Doppler über 17 Jahre lang bei der Universität Basel tätig, zuletzt als Dozent. 2010 stiess er erstmals als Projektleiter zur Kantonsarchäologie Aargau, 2017 wurde er Leiter des Ressorts Schutz/Erhalt/Fundstellen. Im Rückblick sagt Doppler zu seinem Werdegang:

«Viele warnten mich, dass Archäologe ein brotloser Job sei. Ich habe aber immer das getan, was mich interessiert und wofür ich mich engagieren kann. Heute zeigt sich, dass dies der richtige Entscheid war.»

Ein weiterer einschneidender, aber bewusster Entscheid war laut Doppler der Wechsel vom Ressort- zum Gesamtleiter der Kantonsarchäologie Aargau. Vor wenigen Wochen zog der 44-Jährige dafür mit seiner Frau von Füllinsdorf (BL) ins aargauische Frick. Nun übernimmt er insbesondere Managementaufgaben, kümmert sich um die Kommunikation nach innen und aussen.

Impressionen der Kurplatz-Baustelle in Baden. Bild: Philipp Zimmermann

(20. November 2020)

Im operativen Bereich, beispielsweise bei Ausgrabungen, ist er nicht mehr selbst tätig. Dazu sagt Doppler mit einem Lachen: «Ich konnte lange Zeit das tun, was man sich als Archäologe wünscht: Ich habe auf Ausgrabungen im In- und Ausland gearbeitet und durfte während vielen Jahren Forschung betreiben.»

Es begeistere ihn im Gegenzug nun, die strategische Ausrichtung der Fachstelle und die Entwicklung der Archäologie im Aargau zu lenken und aktiv zu gestalten. Dabei gäbe 2021 einiges zu tun.

Unter anderem überarbeitet Doppler gemeinsam mit einem Expertengremium die «wissenschaftliche Strategie der Kantonsarchäologie, die uns hilft Schwerpunkte zu setzen, um beispielsweise Baugesuche gezielter zu bearbeiten und Anfragen für Auswertungsprojekte zu priorisieren». Im «Römerkanton» Aargau würden dabei vermehrt auch andere Epochen als die römische in den Fokus gerückt. Der 44-Jährige erklärt:

«Die Römer werden immer eine Rolle spielen. Aber der Aargau bietet noch sehr viel mehr, etwa Fundstellen aus der Steinzeit, der Bronzezeit oder dem Mittelalter.»

Wegen der enormen Baudynamik im ganzen Kanton seien seine Mitarbeitenden momentan auf vielen Baustellen unterwegs, wobei Doppler sich sicher ist, dass es auch viele Bodeneingriffe gibt, bei denen archäologische Funde unbeobachtet zerstört werden.

Die Kantonsarchäologie könne sich nicht bei allen Fundstellen gleichermassen einsetzen, was aktuell von verschiedenen Seiten heiss diskutiert wird. Er führt aus: «Klar schlägt das Archäologen-Herz für jede einzelne Fundstelle. Es ist aber schlicht nicht möglich, alles zu erhalten und auch nicht zielführend, überall gleich vorzugehen.» Zudem seien die Ressourcen der Kantonsarchäologie endlich.

Umso wichtiger ist es laut Thomas Doppler, dass die Kantonsarchäologie Aargau ihre Kräfte auf bestimmte Projekte fokussiert. Im aktuellen Jahr werden Untersuchungen am Kurplatz in Baden sowie an der Zürcherstrasse in Windisch fortgesetzt. Etwas Besonderes sei ein Projekt beim Lindfeld in Lenzburg.

Beim Lindfeld in Lenzburg sind Mauerreste einer römischen Siedlung gefunden worden.

Bild: Kantonsarchäologie Aargau

(21. Mai 2018)

Doppler erklärt: «Bei dieser römischen Siedlung arbeiten wir ohne Bagger, sondern mit geophysikalischen Messmethoden – einer Art Röntgenblick in den Boden – um zu prüfen, wie gross die Ausdehnung und wie gut der Erhaltungszustand dieses Fundplatzes ist. Dies mit dem Ziel, ihn in Zukunft optimal schützen zu können.»

Bei Ausgrabungen würden archäologische Hinterlassenschaften «kontrolliert zerstört», was künftigen Generationen keinen Erkenntnisgewinn mehr ermögliche. Der Kantonsarchäologe führt aus:

«Die Archäologie macht laufend Fortschritte. In ein paar Jahren verfügen wir über noch bessere Untersuchungsmethoden und Aussagemöglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, archäologische Hinterlassenschaften möglichst im Boden zu belassen und so zu schützen.»

Aber auch Projekte wie die Inwertsetzung der 2800 Jahre alten Grabhügel im Wald bei Unterlunkhofen stehen auf der Agenda. Diese sollen besser sichtbar und zugänglich gemacht werden. Es sei ein Generationenprojekt, das Kultur und Natur verbinde, schwärmt Thomas Doppler.

In Unterlunkhofen liegt das schweizweit grösste eisenzeitliche Grabhügelfeld. Bild: Britta Gut

(7. Oktober 2020)

Diese zwei Themen sind ihm nicht nur bei der Arbeit wichtig. «Meine Frau und ich sind sehr gern in der Natur unterwegs oder lernen auf Reisen neue Kulturen kennen. Das kann mal in nordischen Ländern oder in tropischen Gebieten sein.» Ins Museum geht das Paar dann aber nur selten.