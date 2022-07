Thalheim: Theo Wernli AG strukturiert Betrieb um

Thalheim «Die Leute haben gedacht, wir hören auf mit Fensterbau»: Theo Wernli AG strukturiert Betrieb um – was das für die Mitarbeitenden heisst Das Thalner KMU hat sich entschieden, eine alte Anlage für die Produktion von Fenstersystemen durch eine vollautomatische CNC-Maschine zu ersetzen. Nach zwei Jahren ist das Vorhaben jetzt im Endspurt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Vor zwei Jahren initiierten die beiden Geschäftsführer Beni Wernli (links) und Raoul Wettstein die Umstrukturierung. Maja Reznicek

Eigentlich sollte an diesem Morgen niemand in der Theo Wernli AG einen Finger rühren. Offiziell hat die Thalner Firma Ferien. In der Halle im Erdgeschoss laden aber mehrere Männer Maschinenteile mit Hilfe eines Mobilkrans ab. Co-Chef Beni Wernli erklärt: «Wir nutzen die Ferien für die Installation. Im Vollbetrieb könnten unsere Angestellten sonst jetzt nicht arbeiten.»