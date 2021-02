Thalheim Auf Tour mit tierischer Begleitung: Warum diese Aargauer lieber mit Ziegen als mit Eseln wandern Chris Iseli Andrea Meer und ihr Parner Andreas Wernli aus Thalheim führten kürzlich ihr erstes öffentliches «Geissen-Spazieren» durch. Angefangen hatte alles, als Meer einen Ausgleich zu ihrer Arbeit suchte. Maja Reznicek 20.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

«Die sind aber gross!» Diesen Satz hört Andrea Meer andauernd, wenn sie mit Ronja, Hermes und Pinkas spaziert. Seit fast sechs Jahren führt die 41-Jährige die beiden hüfthohen Ziegenböcke regelmässig am Halfter und frei in die Umgebung aus. Vor eineinhalb Jahren kam die kleine, weibliche Zwerggeiss dazu. «Man fällt schon auf, wenn man so im Dorf unterwegs ist», sagt Meers Partner Andreas Wernli mit einem Schmunzeln. Aber positiv: «Die Leute haben Freude an den Tieren und lachen uns unterwegs an.»