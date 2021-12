So rollt der Verkehr auf der neuen Südwestumfahrung Brugg

Südwestumfahrung Brugg So rollt der Verkehr auf der neuen Strasse: Nur die Signalisation sorgte zu Beginn für Gesprächsstoff Dieses Fazit kann der Kanton ziehen zur Südwestumfahrung Brugg nach den ersten fast zweieinhalb Monaten Betrieb. Michael Hunziker 15.12.2021, 05.00 Uhr

Die Südwestumfahrung Brugg ist Anfang Oktober eingeweiht worden. mhu (20. Oktober 2021)

Die Planung nahm viele Jahre in Anspruch, der Bau ist dann zügig abgewickelt worden – und konnte deutlich früher beendet werden, als ursprünglich vorgesehen. Anfang Oktober ist die Südwestumfahrung Brugg im Beisein einer illustren Gästeschar eingeweiht und in der Folge für den Verkehr freigegeben worden.

Rund 2,5 Kilometer lang ist die Strasse zwischen dem Autobahnzubringer in Hausen und dem Kreisel Brugg West im Wildischachen. Ziel ist es, das von Staus und Schleichverkehr betroffene Zentrum vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Bestandteil des Projekts ist ebenfalls die Querverbindungsstrasse ab dem neuen Kreisel Unterwerkstrasse durch das Industriegebiet in die Aarauerstrasse.

Gewerbetreibende melden positive Erfahrungen

Wie zufrieden ist der Kanton mit dem Betrieb der Südwestumfahrung Brugg nach den ersten fast zweieinhalb Monaten? Konkrete Verkehrszahlen zur neu eröffneten Strasse werden voraussichtlich zwar erst im Frühjahr 2022 erhoben, sagt Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Soweit zu beobachten sei, werde die Verbindung aber gut genutzt und angenommen von der Verkehrsteilnehmenden. Die betroffenen angrenzenden Gewerbe- und Industriebetreiber, mit denen der Kanton in engem Kontakt war, hätten ebenfalls positive Erfahrungen gemeldet.

Die Signalisation – hier beim Baschnagel-Kreisel in Windisch – gab zu Beginn zu reden. mhu (20. Oktober 2021)

Für Gesprächsstoff gesorgt hat nach der Eröffnung der Südwestumfahrung Brugg die Signalisation, die Kombination der unterschiedlichen Verkehrsschilder, etwa beim Baschnagel-Kreisel in Windisch mit dem Autobahn-Wegweiser auf der einen und dem Autostrasse-Signal auf der anderen Seite. Auf der Zubringerstrasse Hausen wähnte sich eine ortsunkundige Autofahrerin an einem Freitagabend im Oktober auf der richtungsgetrennten Autobahn und setzte zum Überholen an. Es kam in der Folge zu einer heftigen Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Kanton traf umgehend eine provisorische Sofortmassnahme.

Zubringerstrasse wurde als zweispurig verstanden

Es sei zu brenzligen Situationen gekommen, bestätigt Simone Britschgi, da Verkehrsteilnehmende die alte Zubringerstrasse Hausen Richtung Seebli-Kreuzung als zweispurig verstanden hätten. Es sei daraufhin eine Sicherheitslinie markiert und das Signal «Achtung Gegenverkehr» montiert worden. Weitere Optimierungen, antwortet Simone Britschgi auf die entsprechende Frage, seien aktuell keine geplant.

Im kommenden Frühjahr gilt es dann Bepflanzungs- und Landschaftsarbeiten auszuführen im Zusammenhang mit der Südwestumfahrung Brugg. Auch eine Ersatzmassnahme ist laut Simone Britschgi noch zu erstellen.