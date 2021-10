Südwestumfahrung Brugg: Gegner ziehen eine erste Bilanz

Südwestumfahrung Brugg «Den Westast erachten wir als unnötig» – was Gegner acht Jahre nach der Abstimmung zum Grossprojekt sagen Als das Aargauer Stimmvolk im Juni 2013 mit 68% Ja-Stimmen den Bau der Südwestumfahrung Brugg guthiess, löffelten die Verlierer ihre Suppe im ehemaligen «Souperbe» aus. Anfang Oktober nun wurden die neuen Strassen – zweieinhalb Jahre nach dem Baustart – eingeweiht. Drei Kritiker sagen, was jetzt besonders wichtig. Claudia Meier Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Nein-Komitee mit Dieter Egli (MItte) und Markus Lang (rechts) hat sich am 9. Juni 2013 im «Souperbe» zum Suppeessen getroffen.

Claudia Meier

Welche Folgen die kantonale Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 für die Region hat, dürfte spätestens seit der Eröffnung der Südwestumfahrung Brugg vor zehn Tagen allen klar sein. Während die Befürworter des Strassenbauprojekts damals vor und im Brugger Rathaus feierten, löffelten die Abstimmungsverlierer ihre Suppe im ehemaligen «Souperbe» aus.

Unter ihnen war auch der heutige Regierungsrat Dieter Egli. Als damaliger SP-Fraktionspräsident sagte er in der Suppenbar: «Die Gegenseite hat viel Geld für die Kampagne aufgewendet. Da stecken wirtschaftliche Interessen dahinter. Die Enttäuschung wird aber gross sein, wenn der Stau trotz neuer Strasse nicht abnimmt.»

Dieter Egli freut sich für die entlasteten Quartiere

Seit diesem Jahr steht Dieter Egli dem Departement Volkswirtschaft und Inneres vor. Zum fertiggestellten Bauwerk sagt er: «Selbstverständlich akzeptiere ich die Umfahrung, die eine Mehrheit der Bevölkerung im Kanton demokratisch gutgeheissen hat.» Er habe den Bau – als Fast-Anwohner – interessiert verfolgt. Die Eröffnung der Umfahrung löse nicht alle Verkehrsprobleme der Region. Egli ergänzt:

«Sie ist aber eine gute Nachricht für die Quartiere, die jetzt sicher entlastet werden. Das freut mich als Windischer.»

Wichtig ist für den SP-Politiker jetzt, dass das Verkehrsmanagement für die Region Brugg schnell umgesetzt und damit die Verkehrssituation weiter optimiert wird.

Plakat gegen die Südwestumfahrung: «9. Juni 2013 Nein zur Strassen-Mogelpackung».

Bild: Claudia Meier

«Die Stadt Brugg wird nie mehr so viel Strasse für so wenig Geld bekommen», sagte der Grünliberale Markus Lang aus Umiken damals beim Suppeessen. Der Grossrat und Einwohnerrat erinnert daran, dass die GLP nicht das ganze Projekt ablehnte, sondern hauptsächlich zwei Punkte kritisierte.

Vom Schenkenbergertal ist der Weg via Scherz kürzer

Lang erklärt: «Der Westast der K128 erachten wir als unnötig, da davon auszugehen ist, dass kaum eine Verkehrsverlagerung aus dem Raum Schenkenber­gertal Richtung Autobahn via Westast stattfinden wird.» Die Verbindung via Scherz sei kürzer. Als Erschliessung für das Industriegebiet Hunziker sei der Westast ebenfalls unnötig, da das Gebiet via separate Zufahrt über den Anschlusskreisel West bzw. die K401 angebunden wird. «Der Westast dürfte kaum positive Auswirkungen auf die Stausituation beim Neumarktknoten haben», hält der Grünliberale fest.

Die Grünliberalen wären mit dem Südast und der neuen Verbindungsstrasse K401 zufrieden gewesen.

zvg/BVU

Der Südast K128 sowie die Anbindung via K401 an die Aarauerstrasse hätten aus seiner Sicht vollständig genügt. Mit Blick in die Zukunft sagt Lang:

«In der heutigen Zeit sollte der Land- und Waldverschleiss für eine Strasse mit geringem Bedarf und Nutzen nicht mehr vorkommen.»

Zu hoffen sei, dass dies für die Planung des Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau (Oase) berücksichtigt werde. Ausserdem wird der neue Anschluss K401 an die Aarauerstrasse durch eine Barriere unterbrochen. Dazu hält Markus Lang fest:

«Warum hier eine verkehrstechnische Lösung aus dem vorletzten Jahrhundert gewählt worden ist anstelle einer Unterführung mit Kreisel, ist schwer nachvollziehbar.»

Das Kostenargument zieht für Lang nicht, da gleichzeitig viel Geld für den an sich unnötigen Westast ausgegeben worden sei.

Bruggerin vermisst das Engagement der Behörden

Im Sympathisantinnenkreis der Gegner war im Juni 2013 auch Brigitte Perren aus Brugg. Zum Bau der Südwestumfahrung Brugg-Windisch sagt sie: «Die Prognose einer Studie des Kantons, dass sich der Verkehr unter anderem auf der Aarauerstrasse dank der Umfahrung um ganze 7% verringern könnte, rechtfertigt dieses rund 50 Millionen Franken teure Projekt meiner Meinung nach nicht.» Selbst wenn die Erschliessung der Gewerbegebiete miteinbezogen werde. Denn: Mehr Strassen generieren mehr Verkehr.

Der neue Kreisel der Südwestumfahrung Brugg mit Anschluss an die Unterwerkstrasse (rechts). Das gleichnamige Quartier gehört zur Gemeinde Windisch. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Perren vermisst das beherzte Engagement der Behörden für das angesagte klimagerechte Verkehrsregime. Sie erwartet von den Zuständigen der Stadt Brugg und der Gemeinde Windisch, dass sie die Auswirkungen der Umfahrung in den Quartieren genau beobachten und für die Bedürfnisse der Anwohnenden ein offenes Ohr beweisen.