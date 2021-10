Südwestumfahrung Brugg «Das habe ich massiv unterschätzt» – was Befürworter acht Jahre nach der Abstimmung zum neuen Bauwerk sagen Als das Aargauer Stimmvolk im Juni 2013 mit 68% Ja-Stimmen den Bau der Südwestumfahrung Brugg guthiess, herrschte Biergartenstimmung auf dem Rathausplatz in der Altstadt. Anfang Oktober wurden die neuen Strassen – zweieinhalb Jahre nach dem Baustart – eingeweiht. Drei Befürworter ziehen eine erste Bilanz. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.10.2021, 17.00 Uhr

Das überparteiliche Komitee «Ja zur Südwestumfahrung Brugg!» hat sich am 9. Juni 2013 im Biergarten vor dem Rathaus Brugg und im Rathaussaal zum Siegerapéro getroffen.

Claudia Meier

«Ich freue mich über die vorzeitige Eröffnung der Südwestumfahrung. Der ersten Umfahrungsspange», sagt FDP-Stadtrat Reto Wettstein aus Brugg. «Strassen verbinden Menschen seit jeher.» Und dort, wo es Strassen gab, habe die Wirtschaft prosperiert. Entsprechend erhofft sich der 42-Jährige «Impulse bei der Entwicklung der nun besser erschlossenen Gebiete». Und:

«Das Verkehrsregime im Westquartier lässt sich nun unter Berücksichtigung der Südwestumfahrung neu beurteilen.»

Wie wichtig der Entscheid des Aargauer Stimmvolks vom 9. Juni 2013 für den Wirtschaftsstandort Brugg-Windisch war, zeigte sich schon an der damaligen Siegesfeier am Sonntagnachmittag. Unternehmer Daniel Knecht aus Windisch liess für den Ausschank weniger Biere einen langen Container der Daetwiler AG zum Rathaus transportieren. Reto Wettstein, der damals noch nicht zum Stadtrat gewählt, sondern Einwohnerrat und Präsident der FDP-Stadtpartei war, genoss die Erfrischung und das Netzwerken.

Privatwirtschaftliche Piste nahm Schwerverkehr auf

Unternehmer Daniel Knecht.

Bild: Severin Bigler

Zur fertiggestellten Südwestumfahrung Brugg sagt Daniel Knecht nun: «Das Kämpfen und Warten hat sich gelohnt! Unsere Region gewinnt.» Die neue Strasse präsentiere sich sauber und füge sich gut in die Umgebung ein.

Sie sei eine würdige Nachfolgerin der privatwirtschaftlich initiierten, gebauten, bezahlten und betriebenen sogenannten IGSE-Piste (Hunziker Kalksandstein, Creabeton und Knecht). Die Piste habe bereits ab 2004, als «freiwillige» Teillösung, den Schwerverkehr von der Habsburgstrasse (der einzigen Kantonsstrasse mit Tempo 30) weggebracht.

Die Südwestumfahrung Brugg wurde ein Jahr früher fertig als geplant. zvg

Der umtriebige Unternehmer ergänzt: «Die Bauzeit brachte für unsere Betriebe massive Einschränkungen. Es freut uns, dass das Werk nun früher fertiggestellt ist, wir boten dazu auch stets Hand und halfen.»

Erste Pläne gab es in den 1960er-Jahren

Mit der Südwestumfahrung wurde laut Daniel Knecht nun die erste und auch die einfachste Verkehrsentlastung von Brugg/Windisch realisiert. Erste Pläne habe es schon in den 1960er-Jahren gegeben. Der überfällige Anschluss der Industriegebiete Hunzikerareale und des gesamten Wildischachens ans Nationalstrassennetz sei jetzt Wirklichkeit.

Das neue Fahrverbot über die Habsburgbrücke gilt seit 4. Oktober 2021. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Hauptgewinner in Sachen Wohnqualität und Sicherheit, fügt der Unternehmer an, sei das gesamte Reutenenquartier, dessen Kern automatisch und für Windisch «fast gratis» verkehrsberuhigt sei. Mit Blick in die Zukunft sagt Daniel Knecht:

«Die Attraktivität von Brugg/Windisch als Wohn- und Produktionsstandort wird klar gesteigert. Es gilt nun, wirklich zügig eine verträgliche Lösung für den Anschluss ins untere Aaretal zu finden.»

Erst so könne die volle Zentrumsentlastung erreicht werden, sonst bleibe es ein Flickwerk. Wie so etwas realisiert werde, machten derzeit die Zurzacher mit ihrer Umfahrung vor. Vorerst werde die Aarauerstrasse, der Bahnhofplatz und der Neumarktknoten verkehrsmässig etwas entlastet.

Optimierung gefordert, weil Lastenzüge nicht mehr wenden können

Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt ist der Bahnübergang Chemia für Motorfahrzeuge geschlossen worden. Dadurch wurde die Erschliessung zum angrenzenden Bahnareal verschlechtert. Daniel Knecht sagt:

«Man liegt nun als Industrie voll an einer Sackgasse, Lastenzüge können nicht mehr wenden! Das habe ich massiv unterschätzt. Hier muss eine Lösung gefunden werden.»

Der Bahnübergang bei der Creabeton sei oft und zunehmend geschlossen. «Die SBB scheinen diese Bahnlinie intensiver zu nutzen», so der mehrfache Verwaltungsratspräsident weiter.

Hier wäre eine frühzeitige Signalisation angebracht, die den Verkehrsteilnehmer frühzeitig beim oberen Unterwerkskreisel über die Barrierensituation orientiert. Davon sei früher auch schon die Rede gewesen. Die ersten Monate in Betrieb werden laut Daniel Knecht noch verschiedene Optimierungsmöglichkeiten im Kleineren aufzeigen.

Begleitende Massnahmen sollen prioritär umgesetzt werden

Im Namen der Gemeinde Windisch sprach am Abstimmungssonntag im Juni 2013 Vizeammann Heinz Wipfli (CVP) im Brugger Rathaussaal. «Das Reutenenquartier hat wieder eine Zukunft», sagte er damals.

Der damalige Vizeammann Heinz Wipfli (dritter von links) aus Windisch sprach am Abstimmungssonntag im Juni 2013 im Rathaussaal Brugg.

Claudia Meier

Mittlerweile hat Heinz Wipfli kein politisches Amt mehr inne, beantwortet aber die Fragen der AZ zur Eröffnung der Südwestumfahrung Brugg. Er gratuliert dem Bauteam für die professionelle und zügige Realisierung des Projekts. Der Verkehrsfluss auf der Westseite der Zentrumsgemeinden Windisch-Brugg erfahre jetzt eine erste Entlastung, aber noch ohne die begleitenden Massnahmen.

Der Südast der Südwestunfahrung Brugg bei der Ausfahrt in Hausen. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Heinz Wipfli erwartet nun, dass diese prioritär umgesetzt werden. Er sagt:

«Das Verkehrsrückhaltesystem zu Verkehrsstosszeiten ist leider noch nicht realisiert, obwohl dieses im Rahmen der Vision Mitte vom Regierungsrat auf 2019 zugesagt wurde.»

Dazu gehörten die Kontrolle respektive das Schliessen der Hauptstrasse in Hausen für den reinen Durchgangsverkehr und der notwendige Strassenwarteraum im Verkehrsknoten Hausen/Lupfig/Ausfahrt Autobahn.

So verteilen sich die Kosten für das Grossprojekt Die Gesamtkosten von 46,45 Mio. Franken für die Südwestumfahrung Brugg verteilen sich gemäss Projektbeschrieb wie folgt: 36,92 Mio. Franken Kanton Aargau (Spezialfinanzierung Strassenkasse); 4,41 Mio. Stadt Brugg (Interessen- und Innerortsbeitrag); 3,8 Mio. Grundeigentümer (Interessenbeitrag); 0,8 Mio. Gemeinde Windisch (Innerortsbeitrag) und 0,52 Mio. SBB (Beitrag an Sanierung Bahnübergang). Der Südast (K128) kostet 20,79 Mio. Franken; der Westast (K128) 19,08 Mio. und die Querverbindung (NK401) 6,58 Mio. (cm)

Die zweite und wichtigste Etappe der Zentrumsentlastung sei nun dringlich, da der Verkehrsdruck auf Windisch-Brugg weiter zunehmen werde, fährt Heinz Wipfli fort. Persönlich erachtet er eine ganzheitliche Untertunnelung des Zentrums als einzige Lösung für den Lebensraum Windisch-Brugg.

