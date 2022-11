Bunter Papagei beschäftigt das Bezirksgericht Brugg

Strafbefehl wegen Tierquälerei Richter: «Sie sind nicht der Papageien-Flüsterer, der auf der Metaebene spürt, wann der Vogel baden will» Gegen einen Strafbefehl wegen Tierquälerei und Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz erhob ein 44-Jähriger in Brugg Einsprache. Claudia Meier Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Die Einzelhaltung der Blaustirnamazone ist verboten. iStockphoto

Zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Brugg ist es gestern gekommen, weil im Januar ein Nachbar des Beschuldigten die Polizei rief. In der Wohnung von Aabid (Name geändert) ging es laut zu und her. Die Polizei brachte den psychisch angeschlagenen 44-Jährigen daraufhin fürsorgerisch unter. Gleichzeitig stiessen die Ordnungshüter auf einen Papagei und überführten die Blaustirnamazone ins Tierheim.