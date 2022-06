Gegner sagen Ukraine-Anlass ab, die Stadt Brugg hält an ihm fest

Störaktion Überklebte Plakate für Ukraine-Benefiz-Festival sorgen für Verwirrung – die Stadt Brugg hält trotzdem am Anlass fest In einer nächtlichen Störaktion wurden die Plakate für den Benefizanlass am 1. Juli überklebt. Eine Ursachensuche. Claudia Meier Jetzt kommentieren 27.06.2022, 19.22 Uhr

Plakat auf dem Neumarktplatz: «Abgesagt! wegen Missachtung unserer Neutralität» Claudia Meier

Das Brugger Benefizfestival, bei dem unter dem Motto «I love Ukraine» am 1. Juli Spenden für die Glückskette zu Gunsten von Projekten im Kriegsland gesammelt werden, ist weiterhin umstritten. Viele der grossen Plakate auf Ständern, die im Stadtgebiet verteilt sind, sorgten am Montagmorgen bei Passantinnen und Passanten für Verwirrung. Denn die schräg aufgeklebten, roten Zettel, auf denen «Abgesagt!» stand, waren nicht zu übersehen.

Aus der Nähe war dann, klein gedruckt, eine Erklärung zu lesen: «Wegen Missachtung unserer Neutralität», «Wegen unbesonnener Verwendung unserer Steuergelder» oder «Wegen Ungleichbehandlung von Flüchtlingen». Die Stadt wurde von dieser Störaktion ebenfalls – vor dem Sturmlauf – überrascht. Laut Stadtschreiber Matthias Guggisberg ist die Regionalpolizei Brugg informiert. Der strafrechtliche Aspekt werde geklärt.

Das überklebte Plakat vor dem Bioladen Buono. Claudia Meier

Die aufgeklebten Folien mit den roten Zetteln wurden umgehend entfernt von Vorstandsmitglied Marco Zimmerli vom Tourismusverein Region Brugg. Diese Organisation unterstützt das Benefizfestival für die Ukraine ebenso wie der Gewerbeverein Brugg, der Quartierverein Schinznach-Bad und der Förderverein Events Brugg.

«Gegen die Idee der Friedensbemühungen»

Gegenwind gab es in den letzten Wochen aus der Politik und über einen offenen Brief an den Brugger Stadtrat, der am 14. Juni in der AZ erschien. Alec Gagneux aus Brugg sowie ein Mitunterzeichner und zehn Mitunterzeichnerinnen aus der Region kritisieren den Stadtrat in ihrem Schreiben für sein Vorhaben. Sie bitten die Exekutive, «den Anlass menschenwürdig – für alle Länder – durchzuführen oder abzusagen».

Als die AZ Alec Gagneux kontaktiert, versichert er, keine Kenntnis von den Absage-Klebern auf den Ukraine-Plakaten zu haben. Das Benefizfestival gebe ihm hingegen schon zu denken, fügt er an. Vom Stadtrat habe er auf den offenen Brief ein E-Mail erhalten, in dem erklärt wurde, dass dem Einwohnerrat ein Antrag zum Entscheid vorgelegt werde. Doch die Fragen aus dem offenen Brief seien nicht beantwortet worden. Gagneux teilte dem Stadtrat deshalb mit, dass er ein Gespräch wünsche. Darauf erhielt er keine Antwort.

Andrew Bond gibt am Benefiz-Festival um 14 Uhr ein Kinderkonzert im Salzhaus. Fabio Baranzini

Eine andere mitunterzeichnende Person des offenen Briefs beteuerte gegenüber der AZ auch, nichts mit der Plakat-Störaktion zu tun zu haben, fände es aber gut, «dass der Stadtrat den Anlass abgesagt habe».

Alec Gagneux stört sich auch daran, dass die Stadt Brugg am Feuerwerk zum Abschluss des Rutenzugs festhält. Gegenüber Menschen, die unter einem Kriegstrauma leiden, sei das völlig unsensibel. Das viele Geld für dieses «Geklöpfe» würde man besser für humanitäre Projekte einsetzen, so Gagneux.

Humanitärer Anlass könnte zur Tradition werden

Stadtrat Reto Wettstein (FDP), der für das Gesellschaftsressort zuständig ist und das Benefizfestival initiiert hat, sagt, das Verunstalten der Plakate sei gegen die Idee der Friedensbemühungen.

Stadtrat Reto Wettstein (FDP) ist in Brugg für das Ressort Gesellschaft zuständig. zvg/René Schneider

Er bedauert es sehr, dass der Einwohnerrat die Sitzung am letzten Freitagabend abbrach, bevor der Antrag zur Verdoppelung der privaten Spenden für die Ukraine durch die Stadt mit einem Maximalbetrag von 75'000 Franken behandelt werden konnte.

Am Programm für den 1. Juli wird nicht gerüttelt. Mit Essen, Konzerten und Shows für Kinder und Erwachsene soll der Tag nach dem Brugger Jugendfest zu einem besonderen Erlebnis werden. Wettstein kann sich vorstellen, dass künftig ein humanitärer Anlass nach dem Jugendfest, bei dem andere Gruppen im Zentrum stehen, zur Tradition werden könnte: «Warum redet man Ideen schlecht und setzt die Energie nicht zur Verbesserung ein?»

