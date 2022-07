Brugg: Aktivist bezeichnet Stadtrat am Rutenzug als Kriegspartei

Störaktion Aktivist wirft dem Stadtrat Brugg am Rutenzug vor, Kriegspartei zu sein Alec Gagneux hat den Brugger Traditionsanlass benutzt, um das Benefiz-Festival für die Ukraine vom 1. Juli erneut zu kritisieren. Im Gespräch mit der AZ kündigt der Ethiker weitere Aktionen an. Claudia Meier 01.07.2022, 05.00 Uhr

Alec Gagneux bildet am Donnerstagmorgen mit seinem Friedensmanifest hinter der Feuerwehr Brugg den Abschluss des Umzugs. Claudia Meier

Es ist ein ungewöhnliches, aber kein überraschendes Bild, das sich am Donnerstagmorgen in Brugg bei der Einmündung in die Bahnhofstrasse zeigt: Nach den Mitgliedern der Feuerwehr Brugg bildet der Brugger Aktivist Alec Gagneux mit seiner Friedensfahne und ein paar kleinen Plakaten den Schlusspunkt des Rutenzugs.

Auf weissem Papier steht «Frieden für alle Nationen!», «Stadtregierung = Kriegspartei. Alleiniges Ukraine-Benefiz-Fest widerspricht der Schweizerischen Neutralität, der humanitären Tradition, einer minimalen Ethik» und «Doppelmoral im Stadthaus: Donnerstag: Traumatisierung von Kriegsflüchtlingen mittels teurer Feuerwerk-Detonationen. Freitag: Geld sammeln für Kriegstraumatisierte aus einem einzigen Land!». Beobachter bezeichnen diese Aktion als «völlig unpassend» und «blöd».

Bekanntlich hat die Stadt Brugg für Freitag, 1. Juli, das Benefiz-Festival «We love Ukraine» organisiert, das am Mittag beginnt und bis nach Mitternacht dauern wird. Das gesammelte Geld soll der Glückskette für Projekte in der Ukraine gespendet werden. Das Vorhaben wurde seither mehrfach kritisiert.

Frau Stadtammann hat mit ihm am Vortag telefoniert

Alec Gagneux und elf Mitunterzeichnende schrieben dem Brugger Stadtrat einen offenen Brief. Am Montagmorgen waren viele Veranstaltungsplakate mit einem roten «Abgesagt»-Kleber versehen. Sie wurden umgehend entfernt. Als die AZ Alec Gagneux am Donnerstagmorgen in der Storchengasse fragt, woher er sich das Recht nehme, im Rutenzug mitzulaufen, antwortet er:

«Ich laufe nicht im Umzug mit, sondern dahinter. Jeder Mensch darf dem Umzug nachlaufen.»

Obwohl er zweimal von der Polizei angehalten worden sei, werde er jetzt mit seinem Manifest an die Morgenfeier gehen. Bevor er weiterzieht, drückt der Aktivist der Gesprächspartnerin einen Flyer in die Hand.

Alec Gagneux läuft alleine hinter den Mitgliedern der Feuerwehr Brugg her. Claudia Meier

Darauf ist zu lesen, dass ihm «das Gespräch mit Frau Stadtammann vom 29. Juni ein klein wenig Hoffnung» gebe, dass in 2023 «unsere Kritikpunkte berücksichtigt werden könnten». Gagneux schreibt: «Wir haben darüber gesprochen, dass man die Schülerinnen und Schüler fragen könnte, ob sie zum Beispiel bereit sind, auf ein Feuerwerk zu verzichten – zugunsten von anderen Jugendlichen, denen es nicht so gut geht.» Frei nach Mani Matters Lied «Dene wos guet geit, giengs besser ...».

Das Telefongespräch mit Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) habe etwa zehn Minuten gedauert, sagt der «Parteifreie». Gagneux plant am Benefiz-Festival vom 1. Juli, wieder Flyer zu verteilen. Andere Leute aus seinem Umfeld würden am Anlass mit den Gästen in einen Dialog treten und nach deren Motivation für den Besuch fragen.

Ukrainisches Mittagessen, Country, Blues und Show

Das Benefiz-Festival beginnt am Mittag mit einem ukrainischen Lunch in der Hofstatt. Die Kinder dürfen sich um 14 Uhr auf das Konzert mit Andrew Bond im Salzhaus freuen, gefolgt von Rebi’s Ballonkunst in der Schulthess-Allee. Chris Böhm wartet mit seiner BMX-Show für Kinder, Jugendliche und Bike-Fans gleich dreimal auf dem Eisi-Parkplatz auf: um 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr.

Der sogenannte «City Cocktail» – Apéro-Jazz mit ukrainischen Künstlern findet um 16 Uhr auf dem Buonoplatz statt. Konzerte mit Beth Beighey (US), Brugglyn Blue und Real Silk for Peace stehen um 17.30, 19.30 und 21 Uhr rund ums Salzhaus auf dem Programm.

Ob die Stadt die privat gesammelten Spenden verdoppeln wird, diskutiert der Einwohnerrat dann im Oktober, weil er sich an der Juni-Sitzung vor einem Entscheid drückte, in dem er die Sitzung um 22.30 Uhr abbrach.