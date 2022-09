«Stifti 22»: Brugger Service-Leiter hat vier Berufe geschnuppert

«Stifti 22» Vielseitig interessiert: In der Oberstufe hat er in vier Berufen geschnuppert Oguz Bektas ist gelernter Sanitärinstallateur. Heute arbeitet er als Service-Leiter in Brugg. Eine sinnvolle Tätigkeit ist ihm sehr wichtig. Claudia Meier 14.09.2022, 05.00 Uhr

Oguz Bektas ist Service-Leiter im Bereich Haustechnik. zvg

Die Aargauische Berufsschau in Wettingen findet bekanntlich alle zwei Jahre statt. Damit die Oberstufenschülerinnen und -schüler nicht so lange warten müssen, hat KMU Region Brugg für die Zwischenjahre neu die «Stifti» auf die Beine gestellt. KMU Region Brugg besteht aus den Gewerbevereinen Brugg, Eigenamt, Geissberg Remigen und Umgebung, Schenkenbergertal und Windischplus.

Die erste Berufsschau in der Region Brugg – die «Stifti 22» – steht am Donnerstag, 15. September, von 9 bis 20 Uhr und am Freitag von 9 bis 17 Uhr für alle Interessierten offen. Zu den ausstellenden Firmen gehört der Haustechnik-Spezialist Hirt Accogli AG aus Brugg.

Service-Leiter Oguz Bektas ist seinem Lehrberuf treu geblieben. Als sich der heute 33-Jährige für die Ausbildung zum Sanitärinstallateur EFZ entschied, dauerte die Lehre noch drei Jahre. Heutzutage sind es vier Jahre.

Die Arbeit bereitet ihm und der Kundschaft Freude

Am Beruf Sanitärinstallateur EFZ hat Oguz Bektas die Abwechslung am besten gefallen. Er erklärt: «Die Arbeit findet draussen und auch in den Gebäuden statt. Es werden verschiedene Materialien benötigt und verbaut.» Ihm hat auch gefallen, dass die Arbeit, die er macht, der Kundschaft sowie ihm selbst Freude bereitet und Sinn macht. Neues zu lernen, sei immer schwierig, so Bektas. Und:

«Durchhaltevermögen und Disziplin zahlen sich aber schliesslich aus.»

Dass er einen handwerklichen Beruf ergreifen will, war für Oguz Bektas schon als kleiner Junge klar. Mechanische Teile, Werkzeuge und Maschinen haben ihn immer interessiert.

Er empfiehlt, sich mit vielen Berufen zu befassen

Überall, wo er seine Hände einsetzen konnte, packte er mit an. Als Schüler besserte er sein Sackgeld mit Gartenarbeiten und Ferienjobs in verschiedenen Betrieben auf. Kein Wunder also, schnupperte er später in vier Berufen: Betriebspraktiker, Automechaniker, Koch und Sanitärmonteur.

Entscheidend für die Wahl waren, dass er sich mit dem Beruf identifizieren konnte, das persönliche Interesse, die Abwechslung sowie das soziale Umfeld. Nach der Lehre bildete er sich zum Wärmetechniker und Servicemonteur weiter.

Wenn er nochmals wählen müsste, würde er sich noch früher mit dem Thema Sanitär befassen. Er empfiehlt, viele Berufe zu schnuppern und sich nicht auf eine Arbeit zu «verbeissen».