Schinznach-Bad: Personalchefin wollte Säuglingsschwester werden

«Stifti 22» Personalchefin: «Als kleines Mädchen wollte ich Säuglingsschwester werden» Jeannette Kuhn leitet die Personalabteilung der Bad Schinznach AG. Während der Berufsschau «Stifti 22» in den Mülimatt-Sporthallen in Brugg-Windisch wird sie am Donnerstag, 15. September, am Stand anwesend sein und zum Einstieg ins Berufsleben Auskunft geben. Claudia Meier 07.09.2022, 05.00 Uhr

Jeannette Kuhn ist gelernte Kauffrau HGT und hat sich im Personalbereich weitergebildet. zvg

Etwa 75 Prozent der Schulabgängerinnen und -abgänger im Kanton Aargau machen eine Berufslehre. Das sagte Landammann und Bildungsdirektor Alex Hürzeler am 1. September, als das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg sein 150-Jahr-Jubiläum mit geladenen Gästen feierte.

Auf den dualen Bildungsweg mit Fachunterricht und Berufspraxis setzte auch Jeannette Kuhn. Heute leitet die 40-Jährige die Personalabteilung der Bad Schinznach AG. Während der erstmaligen Berufsschau im Raum Brugg im Sportausbildungszentrum Mülimatt wird sie am ersten Messetag, am Donnerstag, 15. September, ebenfalls vor Ort sein und wertvolle Tipps zur Berufswahl geben.

Erstes Feriengeld hat sie an der Migros-Kasse verdient

Als kleines Mädchen träumte Jeannette Kuhn davon, eines Tages als Säuglingsschwester zu arbeiten. Ihr erstes Geld verdiente sie dann bei einem Ferienjob an der Kasse in einer Migros. In der Oberstufe kamen dann die beiden Ausbildungswege zur Kleinkindererzieherin und zur Kauffrau in die engere Auswahl. Sie schnupperte in beiden Berufsfeldern.

Auf die Frage, was bei der Berufswahl entscheidend war, antwortet Kuhn:

«Dass mir die Arbeit Spass macht. Vor allem das Team und das Umfeld mussten für mich auch stimmen.»

Aus diesen Gründen hat sie sich für die dreijährige Lehre zur Kauffrau HGT (in der Branche Hotel-Gastro-Tourismus) ohne Berufsmatur entschieden. Besonders gefallen hat der jungen Berufsfrau der Kontakt mit den Menschen an der Hotelrezeption.

Sie empfiehlt, einen stabilen Arbeitgeber zu suchen

Gut fand Jeannette Kuhn auch, dass sie in allen Abteilungen aushelfen durfte und so einen Einblick in die vielen Berufsfelder der Gastronomie erhalten hat. «Es war sehr abwechslungsreich», sagt sie rückblickend. Mühe hatte sie mit den Arbeitszeiten. Dann zu arbeiten, wenn die Freunde frei hatten, empfand sie manchmal als schwierig.

Heute arbeitet sie zwar noch im kaufmännischen Bereich, hat sich aber spezialisiert. Sie erklärt:

«Ich habe mich sehr für das Personalwesen interessiert und mich über die Jahre in diesem Bereich weitergebildet.»

Dem Gastgewerbe sei sie in Teilen noch treu geblieben, fügt sie an, da in der Bad Schinznach AG zirka ein Drittel der Mitarbeitenden im Gastgewerbe arbeite.

Jeannette Kuhn war immer zufrieden mit ihrem Berufsleben. Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, rät sie, «sich den Lehrbetrieb gut auszuwählen und sich für einen stabilen Arbeitgeber mit einer gesunden Unternehmenskultur zu entscheiden».