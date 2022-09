«Stifti 22» Die erste Berufsschau in der Region Brugg ist erfolgreich gestartet Am Freitag, 16. September, lockt die «Stifti 22» kurzfristig noch drei Schulklassen von Aarau in die Mülimatt-Sporthallen in Brugg-Windisch. Insgesamt 1400 Oberstufenschülerinnen und -schüler inklusive Lehrpersonen werden sich über die beiden Veranstaltungstage mit der Berufswahl befassen. Claudia Meier 16.09.2022, 05.00 Uhr

In der Turnhalle Mülimatt in Brugg-Windisch kommen Jugendliche und Arbeitgebende einfach ins Gespräch. Noah Merz

«Das Pilotprojekt ist sehr gut gestartet», sagt der sichtlich glückliche OK-Präsident Dario Abbatiello am Donnerstagabend im Mülimatt-Sportzentrum Brugg-Windisch beim Apéro mit dem OK und den Sponsoren.

Dario Abbatiello von exigent GmbH in Veltheim ist Präsident der der Berufsmesse «Stifti 22». zvg

Die von KMU Region Brugg organisierte Berufsschau «Stifti 22» wird – aufgrund der kurzfristigen Anmeldung von drei Schulklassen aus Aarau – bis am Freitagnachmittag insgesamt 1400 Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie Lehrpersonen empfangen haben. Gemeinsam werde ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte geschrieben, welche die Schweiz mit dem dualen Berufsbildungssystem vorzuweisen habe, so Dario Abbatiello.

Mit der «Stifti 22» wollen die Organisatoren nicht nur aktiv einen Beitrag zur Entschärfung des Fachkräftemangels leisten, sondern vor allem auch unkompliziert erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern ermöglichen.

Jugendliche interessieren sich für Berufsinhalte

Besonders gross ist der Ansturm auf die knapp 50 Stände am Donnerstagvormittag sowie am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr. Während sich die einen beim Beratungsdienst für Ausbildung und Beruf ask! danach erkundigen, wie man Pilot oder Psychologin wird, fragen andere am Tisch der IBB Energie AG konkret nach einer Schnupperlehre als Netzelektriker, die je nach dem zwischen einem Tag und einer Woche dauern kann.

Der Pfeil zeigt in die Mülimatt-Hallen. Noah Merz

Auf dem Tisch der Süssbach Pflegezentrum AG liegt ein Dekubitus-Modell. Eine Mitarbeiterin informiert, dass man als Pflegerin schon Dreisätze rechnen, aber nicht kein Algebra-Genie sein müsse. Eine Schülerin interessiert sich am Stand der Aarvia für die Ausbildung zur Strassenbauerin und ein Sanitärinstallateur-Lernender im zweiten Lehrjahr hofft, dass er andere Jugendliche für seinen Traumberuf begeistern kann.

Luxusprobleme hat Brack.ch: Die Firma bietet elf Ausbildungsgänge an, wovon Informatiker und Mediamatikerin besonders gefragt sind. Zur Besetzung der 30 Lehrstellen kann Brack.ch aus 1000 Bewerbungen auswählen. Am Paul-Scherrer-Institut sind es etwa 140 Bewerbungen für 15 Lehrberufe.

Viele Schüler mit ganz konkreten Fragen an die Berufsschau gekommen. Noah Merz

Dietrich Berger, im OK zuständig fürs Sponsoring, betont, dass es nicht selbstverständlich sei, dass man ein Pilotprojekt finanziell unterstütze. Doch das haben einige Firmen und Institutionen gemacht. Aufgrund der positiven Rückmeldungen stehen die Chancen gut, dass die Berufsschau in zwei Jahren wieder in der Region Brugg stattfinden kann. Wie Karin Bürgi vom OK erklärt, werde man beispielsweise eruieren, wie viele Schnupperlehren resultierten.