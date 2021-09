Stadtratswahlen Brugg SVP-Kandidatin: «Es wird noch zu sehr am Volk vorbei politisiert» Hohe Wohnqualität und attraktive Rahmenbedingungen für das Gewerbe liegen der Brugger SVP-Stadtratskandidatin Yolanda Dätwiler am Herzen. Sie sagt, wie diese Anliegen unter einen Hut gebracht werden können. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Yolanda Dätwiler möchte ihre Führungserfahrung auch im Stadtrat einbringen. zvg

Aus ihrer Sicht steht Brugg an einer Wegscheide: «In den nächsten Jahren stehen viele wichtige Entscheidungen an, weil ein erheblicher Innovationsstau besteht. Wenn die Weichen nicht zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, der zukünftigen Generation und des heimischen Gewerbes gestellt werden, könnte die Stadt ausbluten und an Bedeutung verlieren», sagt Yolanda Dätwiler. Für die SVP kandidiert sie bei den Stadtratswahlen. Sie ist überzeugt, dass sie fachlich und persönlich über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um zur Lösung der anstehenden Probleme beizutragen.

Ihre Kraft schöpft die 44-Jährige aus ihrer «Verbundenheit mit Brugg und meinem existenziellen Interesse an einem Wirtschaftsstandort mit Zukunft». Yolanda Dätwiler ist gelernte kaufmännische Angestellte und hat heute die Funktion inne als Geschäftsführerin der Daetwiler Umweltservice AG in Brugg. Ehrenamtlich tätig ist sie als Revisorin der Transportgemeinschaft Fricktal. Als Hobbys bezeichnet die alleinerziehende Mutter eines 12-jährigen Sohns neben der Familie auch Haus und Garten sowie «möglichst viel» Bewegung im Freien. Im Vorstand der SVP Brugg ist sie Beisitzerin. Politisch geprägt habe sie sicherlich auch ihr Grossvater, der Gemeindeammann in Bözberg war.

Herangewachsen zu wichtigem Regionalzentrum

In Brugg sei sie geboren und aufgewachsen, hier fühle sie sich zu Hause, sagt Yolanda Dätwiler. Sie liebe Brugg, weil sie sich hier auskenne und Kontakt mit vielen sympathischen Menschen habe, aber auch wegen der Büscheliwoche, des Jugendfests, des «Bruggerlieds», des Charmes der Altstadt. Brugg sei ebenfalls Existenzgrundlage ihrer Familie, weil sie hier als Geschäftsführerin ein KMU leite. Die SVP-Politikerin stellt fest:

«Von den politischen Rahmenbedingungen hängt es ab, wie Betriebe gedeihen und ob wir Arbeitsplätze schaffen können oder aufgeben müssen.»

Kurz: Brugg sei eine wunderschöne Kleinstadt, die viel Lebensqualität biete, sei dank der Tüchtigkeit und Weltoffenheit der Bruggerinnen und Brugger zu einem wichtigen Regionalzentrum mit ausgezeichneten Bildungs-, Freizeit- und Einkaufsangeboten herangewachsen, fährt Yolanda Dätwiler fort. «Brugg bietet eine hohe Wohnqualität und viele attraktive Arbeitsplätze.» Noch immer spiele aber die Brückenfunktion und somit der Durchgangsverkehr eine grosse Rolle. «Aus meiner Sicht kann Brugg einer verheissungsvollen Zukunft entgegensehen, wenn sich die Stadt im Wettbewerb mit anderen Aargauer Städten behaupten kann.»

Wichtigste Voraussetzung ist ihr inneres Feuer

Ihre wichtigste Voraussetzung sei ihr inneres Feuer, sich für die Stadt einzusetzen, antwortet Yolanda Dätwiler auf die Frage, welche Eigenschaften sie für das Amt im Stadtrat mitbringt. In ihrer beruflichen Tätigkeit habe sie gelernt, konsensfähige Lösungen zu finden. Zugleich könne sie in der Stadtregierung ihre Führungserfahrung einbringen, ist sie sich sicher. «Wenn Entscheide einmal gefällt sind, kann ich sie rasch und effizient umsetzen.»

«In Brugg bin ich geboren und aufgewachsen, hier fühle ich mich zu Hause», sagt Yolanda Dätwiler. mhu

Die Stadt soll als bedeutungsvolles Regionalzentrum mit einem breiten Angebot etabliert werden, sagt Yolanda Dätwiler zu den Schwerpunkten, die sie setzen möchte. Gleichzeitig liegt ihr am Herzen, dass die Wohnqualität noch besser und die Stadt für das Gewerbe attraktiver wird. «Diese scheinbaren Widersprüche sind unter einen Hut zu bringen», ist die SVP-Politikerin überzeugt. Sie traue sich zu, dazu einen namhaften Beitrag zu leisten. Um der Herausforderung zu begegnen, brauche es aber eine intelligente Verkehrspolitik, eine zukunftsgerichtete Gestaltung des Neumarktplatzes «und vor allem den politischen Willen, die Anliegen aller Beteiligten ernst zu nehmen».

Kleingewerbe floriert dank optimaler Bedingungen

Laut Yolanda Dätwiler wird noch zu sehr am Volk vorbei politisiert. Das habe sich gezeigt bei der Abstimmung über Tempo 30, ruft sie in Erinnerung, als sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von der Mehrheit der Parteien nicht vertreten fühlten. Die politischen Prozesse müssten beschleunigt und die Betriebsrechnung der Stadt ins Lot gebracht werden, führt sie weiter aus und hält fest:

«Wenn die Stadt geeint ist und die Finanzen gesichert sind, können die Probleme gelöst werden.»

Ausserdem sollte nach ihrem Dafürhalten der politischen Polarisierung entgegengewirkt werden. Es dürfe nicht sein, dass auf dem Neumarktplatz Wahlplakate von Kandidierenden ohne Konsequenzen verschmiert würden, so die SVP-Politikerin.

Wenn es gelinge, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, dann werde die Bedeutung von Brugg zunehmen, sagt sie auf die Frage, wo sie Brugg in zehn Jahren sieht. «Dann finden wir hier Institutionen im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie ein Sportzentrum mit überkantonaler Ausstrahlung.» Dank optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und intelligenter Verkehrspolitik floriere das Kleingewerbe, ergänzt sie beim Blick in die Zukunft. «Die Bruggerinnen und Brugger fühlen sich mit der Stadt verbunden, verbringen hier ihre Freizeit und sind in den zahlreichen Vereinen aktiv.»