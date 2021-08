SP-Politikerin Rita Boeck kandidiert für den Stadtrat Brugg

Stadtratswahlen Brugg «Es gibt noch viel zu tun»: Rita Boeck ist bereit für den Schritt in die Stadtregierung Nach 20 Jahren im Brugger Einwohnerrat kandidiert die 58-jährige SP-Politikerin Rita Boeck für den Stadtrat. Sie sagt, warum ihr Brugg am Herzen liegt und wo sie die Stadt in zehn Jahren sieht. Michael Hunziker 24.08.2021, 05.00 Uhr

«Brugg bedeutet mir Heimat. Hier fühle ich mich gut», sagt SP-Politikerin Rita Boeck. zvg

Rita Boeck verfügt über reichlich politische Erfahrung. Und diese will sie einbringen im Brugger Stadtrat. Sie mache gerne Sachpolitik und möchte die Zukunft der Stadt mitgestalten, sagt sie zu ihren Beweggründen, sich für die Wahlen vom 26. September als Kandidatin der SP zur Verfügung zu stellen. Es gebe noch viel zu tun. «Die Demografie, die soziale Sicherheit, das Klima und der Verkehr sind Themen, welche unsere Zukunft bestimmen werden.» Nach 20 Jahren im Stadtparlament sei sie bereit und traue sich den Schritt in die Stadtregierung zu.

Zehn Jahre war Rita Boeck Mitglied der Finanzkommission Brugg, aktuell amtet sie als Präsidentin des Einwohnerrats. Weiter war sie sechs Jahre Mitglied des Grossen Rats des Kantons Aargau. Die 58-Jährige ist ausgebildete Lehrerin, Schulleiterin und Mediatorin. Im Jahr 2000 ist sie nach Brugg gezogen, wo sie heute mit ihrem Lebenspartner wohnt. Sie hat eine erwachsene Tochter. Als ihre Hobbys bezeichnet sie – neben der Politik – Kochen und Segeln.

Der Bereich Kultur ist eine Herzensangelegenheit

Brugg bedeute ihr Heimat, hier fühle sie sich gut, sagt die SP-Politikerin. Die Stadt ermögliche ihr, unkompliziert Kontakte zu pflegen sowie sich zurückziehen zu können. Zudem biete Brugg viele verschiedene kulturelle Angebote – «daraus resultiert wohl die grosse Dichte an kulturschaffenden Menschen hier» – sowie ein grosses Vereinsangebot. Als ehemaliges Vorstandsmitglied des Salzhauses Brugg sowie als Konsumentin sei ihr der Bereich Kultur eine Herzensangelegenheit.

Rita Boeck war sechs Jahre Mitglied des Grossen Rats, hier mit Christoph Brun (Grüne) bei der Inpflichtnahme.

Archiv AZ (18. März 2008)

Sie erlebe die Stadt «als in die Zukunft gehend», hält Rita Boeck fest. Traditionen seien gut, sie müssten sich jedoch weiterentwickeln. «So haben sie die Chance, gelebt zu werden.» Die SP-Politikerin verweist auf das «Brugger Lied», das vor Jahren textlich angepasst worden ist. Das Lied «Brugg International» zeige allen, dass Brugg ein Wohn- und Lebensort sein will für die verschiedensten Kulturen. «Das freut mich. Ich lebe sehr gerne zwischen Aarau und Baden.»

Positiv erwähnt Rita Boeck ebenfalls die hilfsbereiten und zuvorkommenden Mitarbeitenden der Verwaltung oder das Speiseangebot in den Restaurants, das vielfältig geworden sei. «Daneben haben wir eine wunderbare Landschaft, das Auengebiet, die Aare, der Bruggerberg mit seiner Aussicht und seinen Pilzen. Das schätze ich sehr.»

Schule ist der «wichtigste Integrationsort»

Sie kenne die Politik in Brugg gut, sagt Rita Boeck zu den Voraussetzungen, die sie für ein Amt im Stadtrat mitbringt. Von ihrem Beruf her sei sie vertraut mit dem Geschäft Schule und den damit oft verbundenen Bereichen Soziales, Bau, Recht und Gesundheit. Überdies sei sie in der Lage, Mitarbeitende zu führen. Sie kommuniziere transparent, spreche Konflikte an und arbeite lösungsorientiert.

Höchste Bruggerin: Derzeit hat Rita Boeck das Amt inne als Einwohnerratspräsidentin. Britta Gut (19. Juni 2020)

Apropos Schule: Diese vermittle nicht nur Wissen, gibt Rita Boeck zu bedenken. «Sie ist der wichtigste Integrationsort und fördert die soziale Kompetenz.» Jugendliche und junge Erwachsene, fährt sie fort, brauchen Raum. «Dieser soll ihnen bewusst zugestanden werden.» Die Demografie zeige zudem, dass es immer mehr ältere Menschen geben werde. «Ihre Teilhabe am Gesellschaftsleben soll unterstützt werden.»

Oase und «Muusloch» sind die Herausforderungen

Als anstehende Herausforderungen bezeichnet Rita Boeck eine attraktive öV-Anbindung der Aussenquartiere an das Zentrum, die Erweiterung der Bahnunterführung «Muusloch», die Revitalisierung Süssbach, die «erträgliche» Umsetzung des Verkehrskonzepts Oase für Brugg und Lauffohr, die Umsetzung des Bauprojekts Basler­steig, die attraktive Aufwertung des Gebiets Neumarktplatz-Bahnhof, die zentrale Verwaltung «zum Zweck der Synergienutzung» oder die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes.

Zentral für das Stadtklima und die Gesundheit seien weiter Beschattungen, Grünflächen und Bäume, denn: «Die Stadt muss sich städtebaulich wappnen für längere Hitzeperioden.»

Die erwähnten Probleme seien entweder erkannt und gelöst oder in der Realisierung, antwortet Rita Boeck auf die Frage, wo sie Brugg in zehn Jahren sieht. Die Stadt sei ein attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsort, zeichne sich aus durch eine bewusste Gestaltung von Grünflächen.

Weiter seien die familienergänzenden Tagesstrukturen etabliert, Brugg verfüge vielleicht sogar über eine öffentliche Tagesschule. Auch werde, fährt Rita Boeck bei ihrem Blick in die Zukunft fort, die Oase nicht so gebaut, wie vom Kanton vorgesehen.

Das «Muusloch» sei endlich beseitigt. Und Brugg pflege ein freundschaftliches Zusam­mengehen mit den Nachbargemeinden, allenfalls erfolge eine Fusion.