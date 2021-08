GLP-Stadtratskandidat Kerkhoven will Brugg zum Blühen bringen

Stadtratswahlen Brugg «Die Brugger brauchen eine Vision»: Adriaan Kerkhoven will die Stadt zum Blühen bringen Adriaan Kerkhoven ist Stadtratskandidat der Grünliberalen in Brugg. Er sagt, wie er die Lebensqualität und den Wohlstand sichern will und warum die Stadt darauf wartet, wachgeküsst zu werden. Michael Hunziker 28.08.2021, 05.00 Uhr

Der 51-jährige Adriaan Kerkhoven ist Stadtratskandidat der GLP. zvg

Als Stadtrat möchte er durch das Priorisieren von Umwelt- und Wirtschaftsanliegen mittelfristig Lebensqualität und langfristig Wohlstand sichern: Adriaan M. Kerkhoven tritt für die Grünliberalen an bei den Brugger Stadtratswahlen am 26. September. «Die Brugger brauchen eine ­Vision, die Orientierung gibt und begeistert», ist er überzeugt. «Globale Herausforderungen erfordern konzertiertes Vorgehen vor Ort.»

Der 51-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Beruflich tätig ist er als Paartherapeut in Brugg, Klinikseelsorger am Universitätsspital Basel und Sonderpädagoge in Windisch. Als Hobbys nennt er Velo, Reisen, Kochen, Osteuropa und Schwimmen.

Kerkhoven war Grossrat des Kantons Aargau und ist seit 12 Jahren Mitglied des Brugger Einwohnerrats. Multiprofessionelle, politische und humane Erfahrungen qualifizieren ihn für die Aufgabe im Stadtrat, sagt er auf Nachfrage zu den Voraussetzungen, die er für das Amt mitbringt. Kerkhoven:

«Konsensorientiert ist es mir im Einwohner- wie im Grossrat oft gelungen, Mehrheiten zu Gunsten nachhaltig solider Lösungen zu erarbeiten.»

Mit Zürchern zusammen, erwähnt er ein Beispiel, habe er erwirkt, dass das Wasserschloss und das Limmattal ökologisch aufgewertet werden. Den Wählern verspricht er «effiziente Lösungen, Offenheit und Transparenz». Die Lebensqualität in der Stadt will er – wie es die GLP in Rheinfelden erfolgreich erwirkt habe und erwirken werde – auch in Brugg spürbar heben, die Stadt zum Blühen bringen.

Schon die Römer erkannten die strategische Lage

Brugg kenne er seit seiner Kindergartenzeit, verbinde die Stadt mit Familie, Freunden, Jugend und Vertrautem, sagt Kerkhoven. Nach einem Aufenthalt in der Westschweiz kehrte er zurück. «Wie mängisch dänki a di zrugg: a d’Aare und as Städtli Brugg»: Wie im «Bruggerlied» besungen, sei es in seinem Herzen, so der GLP-Politiker. «Brugg ist mir Heimat.» Neben Erinnerungen habe die Stadt einiges zu bieten: «Zentral gelegen gibt es hier ungemein schöne Naherholungsgebiete, erquickende Kultur, Bildung, neu eine Kurtherme, Stadt- und Landleben», zählt Kerkhoven auf.

Zwischen Weltstadt und Landidylle, fährt er fort, beherbergt Brugg die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die Hightech Zentrum Aargau AG und in unmittelbarer Nähe das Paul-Scherrer-Institut (PSI). Die strategische Lage hätten bereits die Römer und Habsburger erkannt. Kerkhoven:

«Mit dem Wasserschloss sind wir ein Ort, wo geballte Kraft aus der Schweiz zusammenströmt.»

Wie die Sommerbeiz Uferlos – ein Begegnungsort für Jung und Alt – brauche es Ideen. Denn die Stadt habe aufgestellte Menschen und das Zeug, sich politisch ermutigend zu entfalten. «Das Städtli a der Aare bietet meh!», das Finale vom Lied «Brugg International», vermittle Dynamik, stellt der GLP-Politiker fest. «Tatsächlich, die Stadt wartet darauf, wachgeküsst zu werden.»

Das Bild aus dem Jahr 2009 zeigt die damaligen GLP-Kandidaten für die Grossratswahlen (von links): Ruedi Käser, Hörby Künzi, Adriaan Kerkhoven, Beat Flach, Bruno Peter, Florian Borner und Flavio Paluzzi mit Co-Präsident Markus Lang.

Louis Probst/Archiv AZ

Als wichtig erachtet er ein mittelfristig ausgeglichenes ­Finanzbudget, sagt er zu den Schwerpunkten, die er setzen möchte. Schulen, Kirchen, Vereine und neue Wohnformen in den Quartieren könnten Pflege- und Sozialkosten mildern. Faire Einspeisevergütungen generieren Arbeit, fügt er an, Klein- und Kleinstkraftwerke lokale Wertschöpfung, Kultur-, Natur-, Wasserelemente gute Steuerzahler.

Am Fuss der Habsburg könne sich Brugg nachhaltig entwickeln. Bahnstationen «Brugg West» und «Brugg Kurpark» könnten nach seinem Dafürhalten innovative Hightech-Arbeitsplätze in Kooperation mit dem PSI, der FHNW sowie Sport, Kultur und Tourismus erschliessen. Das Projekt «Zen­trale Stadtverwaltung» müsse der Gemeinschaft dienen. «Gemeindeland darf daher nicht veräussert und mit Verlust zurückgekauft werden.»

Für den Klimaschutz ist die Zusammenarbeit essenziell

Kerkhoven will sich einsetzen für eine grüne und liberale Entwicklung. «Im Angesicht der Klimaveränderung und des lahmenden Steuersubstrats darf Brugg nicht Zeit verlieren», führt er aus. «Der Schlüssel liegt in der Qualität.» Auf die Frage nach den Problemen, die gelöst werden müssen, nennt er etwa die Campuspassage, das generationengerechte Wohnen, die soziale Integration Randständiger oder die Kinderbetreuung.

Essenziell sei die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, um Klimaschutz, Tourismus, Bildungsstandort und Verkehrsanbindungen – Auto, Velo, Bahn – zu optimieren. Ebenfalls brauche es Quartierbegegnungszonen, Sportgelegenheiten, ökologische Bauweisen und Bäume.

Dank Öko-Fonds und Bürgerpartizipation bietet Brugg beste Lebensqualität, antwortet Kerkhoven auf die Frage, wo er Brugg in zehn Jahren sieht. Hightech-Arbeitsplätze lassen die Steuerbelastung moderat ausfallen. Die Bahnanschlüsse «Brugg West», «Brugg Kurpark» sowie das E-Auto-/Velo­sharing würden rege genutzt, das Mikroklima wie die dezen­trale Energieversorgung seien vorbildlich.

«Attraktionen sind der Seil-, Bike- und Erlebnistrail sowie das Kulturzentrum Lokdepot am Fusse der Habsburg», ergänzt er beim Blick in die Zukunft. Kurz: «Das Städtli bietet meh» mit seinem Kultur-, Café- und Geschäftsmix um die bäumige Flaniermeile zwischen Aare und Bahnhof.