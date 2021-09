Ehemaliger Werkdienst-Chef will Brugger Stadtrat werden

Stadtratswahlen Brugg Der ehemalige Werkdienst-Chef kennt die Ansichten und Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner Der ehemalige langjährige Werkdienst-Chef Roger Brogli kandidiert als Parteiloser für den Brugger Stadtrat. Er sagt, warum er sich als Frühpensionierter zur Verfügung stellt und wo er anpacken will. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Er könne und wolle die notwendige Zeit aufbringen, um dieses wichtige Amt gewissenhaft auszuüben, sagt Roger Brogli. zvg

«Einer von uns.» Mit diesem Slogan tritt Roger Brogli (parteilos) an bei den Stadtratswahlen in Brugg vom 26. September. Durch seine ehemalige Tätigkeit kenne er sehr viele Einwohnerinnen und Einwohner und somit deren Ansichten und Anliegen. Diese möchte er gerne als Stadtrat vertreten, sagt der 63-Jährige zu seiner Motivation, sich zur Verfügung zu stellen. Die notwendige Zeit, um dieses wichtige Amt gewissenhaft auszuüben, könne und wolle er als Frühpensionierter aufbringen. Auf seinem Wahlflyer bezeichnet sich Brogli als einen parteilich ungebundenen, lebenserfahrenen und zupackenden Menschen.

Bis zu seiner Pensionierung im Mai war er während 33 Jahren als Werkdienst-Chef in Brugg tätig. In dieser Zeit war er auch in diversen Organisationskomitees aktiv. Die Stadt, die zu seinem Arbeitgeber und zugleich Wohnort wurde, sei sehr wichtig für seinen Lebenslauf, stellt er fest. Schon als junger Maurer in der Zusatzlehre – zuerst absolvierte er die Ausbildung zum Strassenbauer – habe er die Berufsschule in Brugg besucht, habe dadurch das Pic kennen gelernt, das zu seinem Freizeitlokal am Samstagabend wurde.

33 Jahre lang war Roger Brogli Werkdienst-Chef in Brugg. Chris Iseli (3. Mai 2021)

Später absolvierte Brogli die Vorarbeiterschule für Strassenbau, die Handelsschule und die Bauführerschule, dazu verschiedene Lehrgänge, unter anderem in Projektmanagement. Derzeit engagiert er sich etwa als Vorstandsmitglied im Fachverband Betriebsunterhalt oder bei Tourismus Region Brugg.

«Zuhause ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl»

Brugg liege ihm am Herzen, hier habe er viele tolle Menschen gefunden, mit manchen teile er unvergessliche Erlebnisse, sagt Brogli, der in Partnerschaft lebt. «Brugg ist für mich Zuhause – und Zuhause ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl.»

Die Stadt und die Umgebung hätten viele schöne Naherholungsgebiete, fährt Brogli fort. Auch erlebe er Brugg als Ort von Grossanlässen wie Stadtfest, Jodlerfest, Schwingfest oder Gewerbeausstellung Expo. Im Jahresverlauf gebe es jedoch sehr viele verschiedene kleinere, sehr schöne Veranstaltungen. Er denke da an die Fasnacht, den Römertag, das Jugendfest, den slowUp, die Abendrennen, den Anlass «Brugg wird zum Bauernhof» oder an die Quartierfeste für alle. Ihm liege deshalb daran, dass es dieser Stadt gut gehe.

Mehrere Jahre Erfahrung im Regionalen Führungsorgan

Sein beruflicher Werdegang, die verschiedenen Führungsfunktionen im Militär und in der Zivilschutzorganisation – in Ersterem als Feldweibel, in Letzterer als Kommandant-Stellvertreter – sowie die Kenntnisse über die Stadt und die gute Vernetzung seien die Voraussetzungen, die er für das Amt in der Stadtregierung mitbringe, sagt er auf die entsprechende Frage. Die mehrjährige Mitarbeit im Regionalen Führungsorgan habe ihm auch Einblick in die im Katastrophenfall notwendige Zusammenarbeit mit allen Partnerorganisationen gegeben. Er fügt an:

«Nach den Fusionen mit Umiken und später Schinznach-Bad habe ich meine Sonntagsspaziergänge oft in die neuen Ortsteile verlegt, um auch diese Gebiete kennen zu lernen.»

Er möchte einen Beitrag zur Realisierung der zum Teil länger anstehenden Projekte leisten, sagt er zu den Schwerpunkten, die er setzen will. Wichtig sei ihm, die arbeitsfähigen Sozialhilfebezüger wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, wenn auch mit einem Teilzeitpensum. Und: Da die Verwaltung der Stadt mit dem Ressortsystem geführt werde, seien ihm die Kontakte und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden auf allen Stufen ein grosses Anliegen.

In zehn Jahren ist die Verwaltung zentralisiert

Verabschiedung: Im Mai ging Roger Brogli – hier mit Nachfolger Jonas Stucki – als Werkdienst-Chef in Pension. Janine Walthert

Statt von Problemen möchte er von Aufgaben sprechen, deren Priorisierung festgelegt und die dann beharrlich ausgeführt werden müssen, antwortet Brogli auf die Frage nach den Problemen, die zu lösen sind in Brugg. «Wenn wir das erreichen, bin ich überzeugt, dass niemand enttäuscht ist, wenn eines seiner Anliegen in zweiter Priorität zu finden ist, da bei Abschluss der Aufgaben der ersten Priorität ja die Anliegen in der Prioritätenliste nachrücken.» Dies bedinge jedoch, ergänzt Brogli, dass die Aufgaben nicht nur angefangen, sondern auch in einem angemessenen Zeithorizont zu Ende geführt werden. «Ist dies nicht der Fall, sind alle unzufrieden.»

Wo sieht er Brugg in zehn Jahren? Brugg-Windisch sei Kantonsschulstandort mit einem abgeschlossenen Projekt «Aufwertung Bahnhofplatz und Neumarktplatz inklusive Unterführung und öffentlichen WC-Anlagen», sagt Brogli. Und: «Die Verwaltung ist zentralisiert und mit einem kundenorientierten Empfang ausgerüstet.»