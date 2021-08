Neue Herausforderungen reizen die Brugger FDP-Stadtratskandidatin

Stadtratswahlen Brugg «Brugg ist einfach ein Kraftort»: Neue Herausforderungen reizen Kandidatin Buchwalder-Keller Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik liegt Yvonne Buchwalder-Keller am Herzen. Die Brugger Stadtratskandidatin der FDP sagt, welche Voraussetzungen sie für ein Amt in der Stadtregierung mitbringt. Michael Hunziker 25.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Politik hat mich schon immer interessiert», sagt Yvonne Buchwalder-Keller. zvg

Sie sei eine Frau der Tat, sei lösungsorientiert und gehe Dinge aus der Praxis heraus an, sagt Yvonne Buchwalder-Keller über sich. Bei den Brugger Stadtratswahlen vom 26. September stellt sie sich als Kandidatin für die FDP zur Verfügung.

Sie habe Ziele vor Augen, fügt sie an, und neue Heraus­forderungen reizen sie. «Politik hat mich schon immer interessiert, denn ich wuchs in einem politischen Umfeld auf.» Seit 2006 ist Yvonne Buchwalder-Keller im Vorstand der FDP Frauen Region Brugg, seit 2012 im Co-Präsidium. Zuvor war sie in der Amtsperiode 2010–13 Mitglied des Einwohnerrats im benachbarten Windisch. Sie hat diverse Kassier- und Revisionsmandate inne.

Brugg sei ein interessanter, vielfältiger Ort, ein Zentrum mit viel Potenzial, fasst die FDP-Politikerin zusammen. «Brugg ist einfach ein Kraftort.» Die Region finde sie wunderschön, inmitten eines attraktiven Naherholungsgebiets, wo drei Flüsse zusammenfliessen, und umgeben von Wald, so die 41-Jährige. Die Stadt, in der sie aufgewachsen ist und in der sich viele Einwohner noch persönlich kennen, sei ihre Heimat. Brugg sei ideal zum Arbeiten, fährt sie fort, wohnlich für Familien mit Kindern sowie naturnah für das Ausüben ihrer Hobbys. Die Freizeit verbringt die verheiratete Mutter von zwei Kindern gerne mit Familienhund Nala. Als weitere Hobbys bezeichnet sie Camping, Familienleben und Geselligkeit.

Heute ist das Städtchen etwas im Schlummermodus

Die Stadt habe zwar vieles, was sie auszeichne, verfüge über angemessene Steuern und sei landschaftlich wunderschön eingebettet in einer vielfältigen Region, sagt Yvonne Buchwalder-Keller. Wenn sie sich jedoch an ihre Jugendzeit erinnere mit dem Jugend- und Altstadtleben als ein zentraler Treffpunkt für spontane Begegnungen, sei das Städtchen heute etwas im Schlummermodus, stellt sie fest. Der Anreiz sei gesunken, sich auf einen Schwatz zu treffen.

Yvonne Buchwalder-Keller arbeitet als Leiterin Finanz- und Rechnungswesen sowie HR im Medizinischen Zentrum Brugg. Seit ihrer Aus- und Weiterbildung ist sie im Gesundheitswesen tätig, hat unter anderem ihre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen erweitert. Durch ihre bisherige berufliche Laufbahn wisse sie, was Verantwortung bedeute und was es heisse, Menschen zu motivieren und zu führen, antwortet sie auf die Frage, welche Voraussetzungen sie für ein Amt im Stadtrat mitbringt. Mit ihren erworbenen beruflichen und sozialen Kompetenzen könne sie sich einbringen, ist sie überzeugt:

«Meine Erfahrungen können auch dazu beitragen, die Finanzlage der Stadt Brugg strukturell oder in Sachen Investitionen mitzugestalten.»

Sie möchte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit Bürgernähe beweisen, ergänzt sie, dass sie ihr Vertrauen verdiene.

Jugendliche brauchen Ort, wo sie sich treffen können

Am Herzen liege ihr, dass junge Familien die Motivation und die Möglichkeit finden, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. «Es braucht im Umfeld viele Stützen, damit das Unternehmen Familie optimal koordiniert werden kann», sagt die FDP-Politikerin. Und:

«Es gibt zahlreiche top ausgebildete Frauen und Männer, die unsere Wirtschaft auch in einem Teilzeitpensum als wichtige Fachkräfte unterstützen können.»

Als Zentrumsgemeinde habe Brugg eine Vorbildfunktion. Die Standortqualität bedarf ihrer Meinung nach einer Auf­frischung. «Neue Arbeitsplätze fördern die Wirtschaft und sichern den Wohlstand. Zu den bestehenden Unternehmen, zu Gewerbe und Industrie sollten wir bewusst mehr Sorge tragen.»

Im Mai ist Yvonne Buchwalder-Keller zusammen mit Stadtrat und Stadtammann-Kandidat Reto Wettstein für die kommenden Stadtratswahlen nominiert worden. mhu

Brugg sollte mehr Anziehungskraft entwickeln, sei es für Junge, Familien, Berufstätige und Unternehmen, die für die Stadt belebend wirken, sagt sie zu den kommenden Herausforderungen. «Eine gute Durchmischung trägt dazu bei, die strukturelle Finanzlage der Stadt Brugg durch vermehrte Steuereinnahmen zu verbessern.» Die Innovationskraft sei zwar vorhanden, scheitere aber an der Umsetzung der anstehenden Projekte, gibt sie zu bedenken. Auch die Jugendlichen bräuchten einen Ort, wo sie vereinsungebunden Sport treiben oder sich treffen könnten.

«Brugg ist ein moderner und attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit einer motivierten und zielgerichteten Behörde», sagt Yvonne Buchwalder-Keller zur Frage, wo sie Brugg in zehn Jahren sieht. Die Stadt sei ein Anziehungspunkt für die Region, die das Angebot für Jung und Alt sowie die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft den Bedürfnissen laufend anpasse. Das Angebot für die gesellschaftliche Abendgestaltung sei anziehend, die Kultur schaffe Identität und Ambiance, führt sie beim Blick in die Zukunft weiter aus. Kurz: Brugg sei flott unterwegs «eine Stadt mit viel Speuz und Schwung».