Stadt Brugg Sie hilft bei Alltagsproblemen und Lebenskrisen: «Das ist der abwechslungsreichste Job der Welt» Dorothee Fischer betreut die Bewohner des Pflegezentrums Süssbach und der Alterswohnungen der Schönegg Brugg AG seelsorgerisch. Diese Themen beschäftigen die Senioren. Maja Reznicek 10.02.2021, 05.00 Uhr

Seit Herbst 2019 ist Seelsorgerin Dorothee Fischer für die Seniorenwohnungen in Brugg zuständig. Bild: Sandra Ardizzone

An diesem Morgen ist Dorothee Fischer so anzutreffen, wie man es bei einer Seelsorgerin erwartet: im Gespräch. Im Eingang der Alterswohnungen an der Fröhlichstrasse 14 in Brugg erklärt die 53-Jährige einer Seniorin die Funktionen ihres Handys. Fischer sagt: «Mit mir kann man über die Lebensgeschichte sprechen, aber auch über alltagspraktische Themen.»

Seit über 20 Jahren bietet die Lupfigerin menschliche Begleitung, speziell auch spirituelle. Ihre wichtigste Aufgabe sei es, sich dem Einzelnen zuzuwenden. Sie ergänzt:

«Es geht um aktives Zuhören. Darum, zu helfen, eigene Ressourcen zu entdecken und diese zu stärken.»

Fischer behält immer eine offene Grundhaltung, egal wer vor ihr steht, egal ob sympathisch oder nicht. «Manchmal ist die Begegnung dann eben etwas anstrengender», fügt sie schmunzelnd an.

Für Seelsorge begann sich Dorothee Fischer schon in der Jugend zu interessieren. In ihrer Kirchengemeinde habe sie erlebt, wie vielfältig diese Arbeit sein könne: Sie involviere verschiedene Fachgebiete wie Spiritualität, Psychologie, Sozialpädagogik und man komme mit Menschen vom Baby bis zum Senior in Kontakt. «Das ist der abwechslungsreichste Job der Welt», weiss Fischer.

Mit einem 30-Prozent-Pensum übt sie diesen im Pflegezentrum Süssbach und in den gegenüberliegenden Seniorenwohnungen der Schönegg Brugg AG aus.

Die Alterswohnungen der Schönegg Brugg AG im Rundumblick. Video: Maja Reznicek

Manchmal schlägt Fischer bei der Arbeit Misstrauen entgegen

Jeweils am Donnerstagnachmittag führt Dorothee Fischer an der Fröhlichstrasse Einzelgespräche und Gemeinschaftsanlässe durch. Den ersten Kontakt sucht die Seelsorgerin schon beim Einzug in die Alterswohnungen, informiert über das Angebot und geht aktiv auf die Senioren zu. Bisher nutzen 10 bis 15 Prozent der gut 100 Bewohner die Möglichkeit eines Einzelgesprächs.

Fischer erklärt: «Bei den Seniorenwohnungen komme ich manchmal nicht richtig an die Leute heran. Im Süssbach ist das einfacher, da ich unangemeldet auf den Stationen vorbeischauen kann.»

Direkt gegenüber von den Seniorenwohnungen liegt das Pflegezentrum Süssbach. Bild: Maja Reznicek

(23. November 2020)

Das Gruppenangebot werde im Gebäude der Schönegg Brugg AG deutlich mehr in Anspruch genommen, ungefähr 15 Leute sind es pro Anlass. Ein Termin mit ihr sei freiwillig, betont Fischer. Sie sagt:

«Manchmal sind die Leute misstrauisch und es heisst ‹Was will die?›. Wenn sie mich dann aber kennen lernen, schätzen die allermeisten das Angebot sehr.»

Vereinzelt macht die Spitex die 53-Jährige auf Personen aufmerksam, fragt, ob «sie nicht einmal vorbeigehen könne». «Das klappt mit dem Informationsfluss nicht immer.» Manchmal muss Fischer auch ganz praktische Hilfe leisten. Sie erzählt: «Viele Bewohner nutzen regelmässig das Restaurant des Süssbachs. Im Frühling zu Beginn der Pandemie wurde es für Externe geschlossen. So kam es bei einigen Senioren der Alterswohnungen zum Verpflegungsnotstand und wir mussten mit Freiwilligen einen Essenslieferservice organisieren.»

In beiden Einrichtungen beschäftigen die Leute ähnliche Themen

Im Gespräch mit den älteren Menschen im Süssbach und in den Alterswohnungen tauchen gemäss der Seelsorgerin häufig dieselben Themen auf. Dies sei gegeben durch die ähnliche Lebenssituation: «Die Personen ziehen um, müssen allenfalls verkleinern und sich auf Neues einlassen. Darum sind Loslassen und Veränderung relevante Themen.»

Auch unabhängig von Corona stände die gesundheitliche Situation und Einsamkeit im Fokus. Aktuell werden nur zehn der über hundert Alterswohnungen von Paaren bewohnt. Viele verloren vor dem Umzug den Partner. Dorothee Fischer begleitet den Verarbeitungsprozess, leistet Trauerarbeit.

Der Innenhof zwischen den Gebäuden der Alterswohnungen soll als Treffpunkt dienen. Bild: Sandra Ardizzone

Durch die Isolation im Zuge der Pandemie stellt die Lupfigerin aber keine übermässige Vereinsamung der Bewohner der Alterswohnungen fest. «Viele Senioren hatten vorher schon nicht so viele Kontakte. Umso wichtiger ist es, die Vernetzung zu fördern.» Sie ermutige die Menschen, die Nachbarschaft zu den anderen zu pflegen, Spaziergänge zu machen und an Angeboten wie Spielenachmittagen teilzunehmen. Für die Bewohnerschaft des Süssbachs sei die Situation während der Pandemie eine andere gewesen:

«Die Senioren konnten in der ersten Welle nicht selbst entscheiden, wer vorbeikommt und wer nicht.»

Im Pflegezentrum betreut Dorothee Fischer auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen, ihre Stellen-Kollegin Christiane Bitterli kümmert sich allein um die Demenzstation. Die Seelsorgerin führt aus: «Es ist berührend zu sehen, wie Menschen mit Demenz auf religiöse Rituale und Lieder reagieren, weil sie ihnen seit frühester Kindheit vertraut sind.» Die dementen Personen würden schneller müde werden, dann dauere ein Gottesdienst statt durchschnittlich 30 eben nur 10 bis 15 Minuten.

Das bringt auch die Seelsorgerin an ihre Grenzen

Über 20 Jahre Erfahrung in der Seelsorge bringt Dorothee Fischer mit. Bild: Sandra Ardizzone

Manchmal kommt auch Dorothee Fischer in schwierige Situationen, spürt ihre Grenzen. «Gewisse psychisch angeschlagene Personen leben in einer eigenen Welt. Sie haben negative Bilder und Vorstellungen», sagt sie. Allenfalls gelte es dann eine psychiatrische Begleitung hinzuzuziehen.

Ausserdem ist es gemäss Fischer die grösste Herausforderung eines Seelsorgers, «den Menschen geben zu können, was diese brauchen». Mit ihrem 30-Prozent-Pensum betreut die 53-Jährige über 200 Personen. Die Zeit sei knapp, man müsse Menschen nach dem Gespräch wieder allein lassen mit den Problemen.

Deshalb sind «Distanz wahren» und «Grenzen setzen» wichtige Kompetenzen eines Seelsorgers. Das lerne man in der Ausbildung, sagt Fischer. Sie fand dabei ihren eigenen Weg:

«Immer, wenn es geht, fahre ich von Lupfig mit dem Velo zur Arbeit. Das ist für mich ganz wichtige Psychohygiene.»

Ansonsten findet sie Ruhe in der Natur, beim Wandern, Meditieren oder im Gebet – dort im «Austausch mit der göttlichen Kraft». Mit anderen über schwierige Erlebnisse sprechen, sei nämlich schwierig. Seelsorgerinnen und Seelsorger unterstehen der Schweigepflicht.

Natürlich könne Fischer auch unzählig viele tolle Erlebnisse aufzählen, die ihr Kraft geben. Die Seelsorgerin sagt: «Wenn ein Mensch nach einem Gespräch wieder lächeln kann, ist das der schönste Moment meiner Arbeit.»