Einwohnerrat Brugg: FDP und SVP wollen Geld für externe Berater

Stadt Brugg Budget-Debatte und neue Stellen: FDP und SVP wollen mehr Geld für externe Berater Eine der beiden Parteien, hat mit ihrem Antrag für mehr Ressourcen für neue Mandate eine Mehrheit gefunden. Auch bei den zusätzlichen Stellen auf der Stadtverwaltung hat es eine kleine Änderung gegeben. Claudia Meier 24.10.2022, 05.00 Uhr

Das Personal der Brugger Stadtverwaltung soll nächstes Jahr in verschiedenen Abteilungen aufgestockt werden. zvg/René Schneider

Nach einer intensiven Diskussion und einigen Änderungsanträgen hiess der Einwohnerrat Brugg das Budget 2023 am letzten Freitagabend mit 37:8 Stimmen gut. Nun liegt der Ball beim Stimmvolk, das am 27. November noch an der Urne über den Voranschlag entscheiden wird.

An der Sitzung im Campussaal, an der in vier Stunden vier Traktanden behandelt wurden, waren 46 von total 50 Einwohnerratsmitgliedern anwesend. Wie im Vorfeld beschrieben gingen die Meinungen zum vom Stadtrat vorgelegten Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent auseinander. Das Gesamtergebnis (in diesem Fall gleichbedeutend mit dem operativen Ergebnis) beträgt minus 1,46 Mio. Franken und ist um 0,69 Mio. Franken schlechter als im Budget 2022.

Ertrag aus Finanzvermögen entspricht 4 Steuerprozent

Bruggs Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) ist für die Finanzen und die Kultur zuständig. zvg/René Schneider

Vizeammann Leo Geissmann, der für die Finanzen zuständig ist, sagte, dass der Stadtrat den ursprünglichen Budgetentwurf um eine Mio. Franken entlastet habe, um den gemäss Finanzplan vorgegebenen Referenzwert des Nettoverwaltungsaufwands von 2920 Franken pro Einwohner einzuhalten.

Zu den Forderungen des neuen Komitees für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik, das als eine von vier Massnahmen einen Steuerfuss von 87 Prozent will, sagte Geissmann:

«Wir brauchen die Einnahmen. Trotz der Steuererhöhung im Jahr 2013 konnten wir nie ein positives Betriebsergebnis ausweisen.»

Zur Deckung des Defizits musste der Finanzertrag aus dem Finanzvermögen beigezogen werden.

Von 2018 bis 2021 waren das im Durchschnitt 1,2 Mio. Franken pro Jahr, was etwa vier Steuerprozenten entspricht. Der Nettovermögensanstieg von 35 Mio. Ende 2012 auf 121 Mio. Franken Ende 2021 sei neben den Vermögensverwaltungsmandaten primär erfolgt durch Umgliederungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen (10 Mio.), Rückzahlungen von Darlehen sowie Beiträge an das Sportausbildungszentrum Mülimatt (total 23 Mio.) und dem Einbuchen des Nettovermögens von Schinznach-Bad (4 Mio.).

Reto Bertschi ist SP-Einwohnerrat und Präsident der Finanzkommission der Einwohnergemeinde Brugg. zvg

Präsident Reto Bertschi von der Finanzkommission (Fiko) würdigte die sorgfältige Erarbeitung des Budgets und rief dazu auf, dass Stadtrat und Einwohnerrat gut zusammenarbeiten, um die Legislaturziele zu erreichen. Mit der erwähnten Forderung des Komitees würden die Steuereinnahmen von natürlichen Personen ab 2023 um jährlich 3,5 Mio. Franken sinken. Die Fiko empfahl grossmehrheitlich, dem Budget zuzustimmen.

Horrorfilm-Festival: EVP wollte Beitrag streichen

In der Debatte betonte Willi Wengi (FDP), dass seine Fraktion das Budget nicht zurückweise, weil das beim letzten Versuch nicht erfolgreich war. Die Partei erwarte aber für 2024 ein ausgeglichenes Budget.

Barbara Müller-Hefti ist Einwohnerrätin und Fraktionspräsidentin der EVP Brugg. zvg

Barbara Müller (EVP) beantragte, den Beitrag von 6000 Franken an das Horrorfilm-Festival zu streichen, was mit 13:32 Stimmen abgelehnt wurde. Aufgrund des schlechten Abschneidens im Gemeinderating der «Handelszeitung» (Brugg belegte in der Gesamtbewertung Platz 426 und Windisch Platz 402) regte Titus Meier (FDP) eine vertiefte Analyse der einzelnen Kriterien an. Er beantragte 15'000 Franken zusätzlich für ein solches externes Mandat, was mit 29:13 Stimmen gutgeheissen wurde. Patrick von Niederhäusern (SVP) beantragte 50'000 Franken zusätzlich für einen CEO, der Ansiedlungspolitik für gute Steuerzahler betreibt, was abgelehnt wurde.

Die Stabsstelle Gesellschaft wird befristet und überprüft

Vor der Budgetdebatte gaben die zusätzlichen Stellenpensen für die Stadtverwaltung von insgesamt 670 Prozenten zu reden. Knapp gutgeheissen wurde einzig der Änderungsantrag der FDP bei der Stabsstelle Gesellschaft.

Sie wird vorerst für drei Jahre und fünf Monate besetzt. Die Stelle soll Zielvorgaben zu administrativen und fachlichen Inhalten haben, damit man sie evaluieren und allenfalls anpassen kann. Die Anträge, die Stelle für die Jugendarbeit von 60 auf 80 Prozent zu erhöhen (SP) oder auf drei Jahre zu befristen (FDP), wurden abgelehnt.

Die Feuerwehr Brugg hat grünes Licht bekommen, um vier Fahrzeuge zu ersetzen. Claudia Meier

Zur Vorlage über den Baukredit von total 395'000 Franken für die Sanierung der drei Bauwerke Brücke Seidenstrasse, Steg Süssbachweg und Betonsteg Aarepromenade hat der Einwohnerrat mit 40:5 Stimmen grünes Licht gegeben. Ohne Gegenstimmen befürwortet hat das Stadtparlament die Bruttokredite von total 1,43 Mio. Franken für die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen für die Feuerwehr Brugg.

Die zweite Brugger Einwohnerratssitzung ist am 28. Oktober um 19.30 Uhr im Campussaal Brugg-Windisch.

