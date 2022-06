Schinznach: Karateka Elena Quirici arbeitet an einem Sportcenter

Sport «Wir wollen zukünftige Medaillengewinner trainieren»: Karateka Elena Quirici arbeitet in Schinznach-Bad an einem Sportcenter Am 9. Juli tritt die Schinznacher Teilnehmerin der Olympischen Spiele 2020 an den World Games an. Dafür führt sie aktuell ein Vorbereitungslager mit Topathleten in Brugg durch. Ihre Sportkarriere ist jedoch nicht ihr einziges Projekt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Sportlerin Elena Quirici veranstaltet in Brugg ein Trainingslager – ihr Freund Raúl Cuerva Mora übernimmt das Coaching. Maja Reznicek

Für das Interview setzt sich Elena Quirici einfach auf den Boden. «Die Tatamis sind doch bequem», sagt die Karateka mit einem Lachen. In weniger als einer Stunde wird sie auf den speziellen Matten mit Topathletinnen und -athleten aus der ganzen Welt trainieren. Denn: Mit Blick auf ihre Teilnahme an den World Games in Birmingham USA am 9. Juli hat sich Quirici einige der Besten auf den Waffenplatz Brugg geholt.

Insgesamt 25 Sportlerinnen und Sportler aus 15 Nationen – darunter Irland, Kolumbien, Jordanien oder Japan – sind der Einladung der 28-Jährigen in die Schweiz gefolgt.

Am Mittwochabend trainieren zwölf Athletinnen und Athleten gemeinsam. Maja Reznicek

In einem zweieinhalbwöchigen Camp soll unter der Leitung von Coach und Freund Raúl Cuerva Mora die bestmögliche Vorbereitung auf die World Games gelingen. Quirici erklärt:

«Wir profitieren gegenseitig voneinander und trainieren täglich zweimal für je zwei bis zweieinhalb Stunden.»

Daneben gelte es noch, die persönlichen Trainings wie Kraft- und Ausdauertraining zu absolvieren.

Das Lager in Brugg, das noch bis zum 30. Juni dauert, wurde von der Schinznacherin selbst organisiert und finanziert. Etwa 30’000 Franken habe sie die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gekostet, es werde in diesem Fall weniger sein, der Abschluss sei noch nicht gemacht. «Insgesamt war es eine riesige Organisation – etwa einen Platz zu finden oder die Athleten anzuwerben sowie sich vor Ort um alle Bedürfnisse der Teilnehmenden zu kümmern, wie frische Wäsche, Covid-Tests etc.»

Elena Quirici (links) wärmt sich mit Niamh Junner aus Schottland auf. Maja Reznicek

Zum Glück könne sie auf die Unterstützung ihres Freunds, der Familie und Sponsoren zählen. Ihre Dankbarkeit, auf dem Waffenplatz Brugg trainieren zu können, sei ebenfalls riesengross. Abgesehen von den World Games hat Quirici noch ein anderes Projekt im Köcher.

Im Dezember wurde die Elena Quirici GmbH gegründet

Nach der Olympiateilnahme im letzten Sommer gönnte sich Elena Quirici eine Pause. Diese bot Zeit für Reflexion: «Wir sind viel zusammengesessen und haben geredet. Da hab ich gemerkt, dass ich noch etwas anderes brauche als nur den Sport.» Als sie von Tokio mit einem Olympiadiplom in der Tasche in die Schweiz zurückgekehrt sei, habe sie eine grosse Wertschätzung erlebt – und viele strahlende Kinderaugen, die zu der Karateka aufsahen.

Elena Quirici wurde am 9. August 2021 beim Gartencenter Zulauf von ihren Fans und Dorfbewohnern feierlich zu Hause willkommen geheissen. Chris Iseli (9. August 2021)

So hat sich für Quirici eine zweite Vision entwickelt:

«Früher habe ich Karate nur für mich gemacht. Jetzt würde ich gerne auch Kinder dazu inspirieren.»

Im Dezember 2021 wurde dazu – und um Partner Raúl Cuerva Mora als Coach anzustellen – die Elena Quirici GmbH mit Sitz in Schinznach gegründet. Die erste Kundin betreute Cuerva aber bereits im letzten August, dies auf rein freundschaftlicher Basis. Inzwischen ist unter dem Projektnamen «Quirici 2020» ein eigenes Sportcenter für private Trainings entstanden.

Die Zielgruppe der Firma liegt klar bei angehenden oder aktiven Profis. Quirici sagt: «Wir wollen zukünftige Medaillengewinner auf internationalem Niveau trainieren.» In Schinznach-Bad habe man kleine Räumlichkeiten gefunden, diese nutze sie ebenfalls täglich für ihre eigene Vorbereitung.

Wie viele Athletinnen und Athleten aktuell das Angebot in Anspruch nehmen, sei schwer zu sagen. Cuerva erklärt:

«Es ist sehr unterschiedlich. Je nachdem arbeiten die Sportler zwischen wenigen Tagen und einer ganzen Saison mit uns.»

Gegenüber anderen Coaches bringen die beiden gemäss Quirici einen entscheidenden Vorteil mit: «Man erlebt im Sport so viele Eindrücke und Gefühlslagen – wir wissen, was die Athleten fühlen, weil wir es selbst durchlebt haben. Zudem haben wir das Know-how des modernen, aktuellen Wettkampfkarate.» Quirici und Cuerva ist wichtig, dass die Sportler immer im Vordergrund stehen und die Trainings individuell und massgeschneidert gestaltet werden.

Er übernimmt das Coaching, sie wirkt noch im Hintergrund

Bisher feiert das Konzept Erfolg. Elena Quirici schwärmt: «Wir sind stolz darauf, wie es angelaufen ist.» Vergangenen Monat sei sogar die Nationalmannschaft aus Ecuador angereist und hat drei Wochen in Brugg trainiert. Ihre Kundinnen und Kunden hätten zudem schon verschiedenste Medaillen gewonnen.

Die nächsten Schritte für die Elena Quirici GmbH sind in Planung. Die 28-Jährige sagt:

«Wir wollen das nicht schnell, schnell machen. Für uns zählt Qualität statt Quantität.»

Bisher coacht nur Cuerva, Quirici wirkt im Hintergrund der Firma. Als ausgebildete Kauffrau übernimmt sie die administrativen Aufgaben. Ihr Fokus steht, so unterstreicht die Karateka, aktuell auf ihrer eigenen Sportlerkarriere.

Elena Quirici (rechts) mit Niamh Junner. Maja Reznicek

Am 2. Juli fliegt Quirici dafür nach Birmingham USA. Neben ihr werden drei weitere ausländische Athletinnen und Athleten des Vorbereitungslagers in Brugg an den World Games teilnehmen. Ob das Coach Cuerva unter Druck setzt, so viele Sportler gleichzeitig für den Start vorzubereiten?

Anfangs schon, sagt das ehemalige Mitglied der spanischen Nationalmannschaft, aber:

«Ich freue mich vor allem, dass ich alle gemeinsam trainieren kann und sie mir ihr Vertrauen schenken.»

Ausserdem laufe alles gut und er könne aus seiner langjährigen Erfahrung mit internationalen Athleten schöpfen. Elena Quirici nickt. Sie fühlt sich bereit für den anstehenden Wettkampf.

