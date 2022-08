Gönnervereinigung FC Brugg feiert 50-Jahr-Jubiläum

Sport Vor 50 Jahren gegründet: Wie die Gönnervereinigung des Fussballclubs Brugg den Mitgliedermangel überwand Am Mittwochabend feierten die Gönnerinnen und Gönner des Sportvereins den runden Geburtstag im Campussaal Brugg-Windisch. Begleitet wurde das Galadinner von einem musikalisch-humoristischen Programm. Maja Reznicek 18.08.2022, 15.54 Uhr

Redner Stefano Gortana (ganz rechts) ehrte vier Personen speziell: Marlis Beck (von links), Hansjörg «Heubi» Heuberger, Hanspeter Ischi und Harry Kull. Unterstützung bekam er dabei von Komikerin Barbara Stähli (Mitte, rote Schürze). Maja Reznicek

Die Freude war spürbar. An der Jubiläumsfeier am 17. August konnte Präsident Livio Plüss 100 Gäste im Campussaal Brugg-Windisch begrüssen. Keine Selbstverständlichkeit, wie er gegenüber den Anwesenden betonte: Gerade sei Plüss an einer ähnlichen Veranstaltung beteiligt gewesen, die aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt wurde.