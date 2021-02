Soziale Dienstleistungen Zwei Jahre nach der Kündigung: Brugger Gemeindeverband muss einer Freigestellten über 30'000 Franken Entschädigung bezahlen Das Verwaltungsgericht des Kantons hat die Klage einer ehemaligen leitenden Angestellten teilweise gutgeheissen. Im Verfahren ging es um ungenügende Arbeitsleistung, Mobbing, ein unglücklich formuliertes Arbeitszeugnis und Probleme mit der Geschäftsleiterin. Claudia Meier 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sitz der Sozialen Dienstleistungen Region Brugg befindet sich an der Schulthess-Allee 1 in Brugg. Claudia Meier

(5. Dezember 2019)

Dem Prozess, der im Januar vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau geführt wurde, ging ein längerer und umfangreicher Schriftwechsel voraus. Die frühere Angestellte Karin (Name geändert) sowie der ­beklagte Gemeindeverband ­Soziale Dienstleistungen Region Brugg – vertreten durch Bruggs Stadtrat Jürg Baur – standen sich am Prozesstag mit ihren Anwälten gegenüber. Als Zeugen in Aarau waren die ehemalige Geschäftsleiterin und der erste Verbandspräsident Reto Wettstein, ebenfalls Brugger Stadtrat.

Zur Erinnerung: Dieser Gemeindeverband, der momentan 37 Mitarbeitende zählt, ist eine gemeinschaftliche Organisation von 23 Gemeinden der Region Brugg. Unter seinem Dach sind die drei Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, Jugend- und Familienberatung sowie Mütter- und Väterberatung zusammengefasst.

Die Klägerin fühlte sich von der Geschäftsleiterin gemobbt

Karin war von Anfang an bei der Institution angestellt und hatte ab 2017 eine leitende Funktion inne. Der noch junge Verband hatte in der Aufbauphase immer wieder Krisen zu bewältigen. Zum Verfahren kam es, weil Karin Einsprache erhob gegen eine im März angedrohte und im April 2019 vollzogene Kündigung durch den Gemeindeverband. Sie wurde damals per sofort bis zum 31. Juli 2019 freigestellt.

Prüfen musste das Gericht die Frage, ob die Kündigung ungerechtfertigt war und ob Karin Anspruch auf eine Entschädigung hat. Im Verfahren ging es unter anderem um ungenügende Arbeitsleistung, Mobbingvorwürfe, Lohnerhöhung nach absolvierter Weiterbildung sowie die unglückliche Formulierung des Arbeitszeugnisses. Die damalige Geschäftsleiterin räumte vor Gericht ein, dass sie in der intensiven Aufbauarbeit kaum Zeit gehabt habe, Karins Arbeit zu kontrollieren.

Nachdem sich Reklamationen häuften und Karin trotz mehrmaliger Mahnung Berichte nicht abgegeben hatte, begann die Vorgesetzte alle Fälle zu kontrollieren. Zum Knick sei es ab 2018 gekommen. Karin vertrat die Geschäftsleiterin sporadisch an externen Terminen, fühlte sich von der Vorgesetzten aber zunehmend gemobbt. Um ihren Führungsaufgaben besser gerecht werden zu können, bekam Karin dafür nach längerem Bitten ab 2019 ein paar Stellenprozente mehr (15 statt 10%).

Eine CAS-Weiterbildung wirkte sich nicht auf Lohn aus

Die damalige Geschäftsleiterin stritt vor Gericht ab, dass sie der Klägerin für eine CAS-Weiterbildung mehr Lohn versprochen hat. Sie habe das beim Vorstand auch nicht beantragt. Auf die Nachfrage des Verfahrensleiters sagte die Geschäftsleiterin, dass Junge für ihre CAS-Weiterbildung manchmal eine Lohnerhöhung bekämen. Karin ist schon etwas älter. Die Frage, ob sie Angst gehabt habe, dass Karin ihr den Posten streitig machen könnte, verneinte die Geschäftsleiterin, die ihre Stelle in Brugg im August 2020 aufgab.

Die Liegenschaft an der Schulthess-Allee 1 in Brugg war Ende 2016 in den oberen Etagen fertig renoviert; so dass der noch junge Gemeindeverband einziehen konnte.

Michael Hunziker

(23. Dezember 2016)

Bruggs Stadtrat Reto Wettstein präsidierte den Gemeindeverband von Anfang an bis Mitte 2018. Er versuchte, zwischen den Frauen zu vermitteln. Ob es bei Karin Arbeitsdefizite gegeben habe, könne er nicht sagen, weil er es nicht mehr wisse. Wettstein fügte an:

«Ich bin erstaunt, dass

wir heute hier sind.»

Nicht mehr klar war ihm, wer 2018 das überdurchschnittlich gute Zwischenzeugnis für Karin formuliert hatte, das er unterschrieb. Die Klägerin räumte in der Befragung gewisse Versäumnisse während ihrer Arbeit ein und hätte sich vom Vorstand eine Konfliktlösung gewünscht. Während Monaten war sie krankgeschrieben.

Der Kündigungsgrund ist nicht nachvollziehbar

Ein vom Gemeindeverband in Auftrag gegebenes Gutachten kam zum Schluss, dass in Karins Fall kein Mobbing vorlag. Auch Jürg Baur, der Brugg seit Wettsteins Ausscheiden im Vorstand vertritt, kann nicht genau sagen, warum Karin gekündigt wurde:

«Ich kann mir vorstellen, dass die Geschäftsleiterin Bestandteil des Arbeitskonflikts war.»

In teilweiser Gutheissung der Klage kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die Kündigung vom April 2019 widerrechtlich war. Der Verband muss Karin eine Entschädigung von 30'000 Franken sowie eine Genugtuung von 1000 Franken bezahlen. Zudem bekommt die Klägerin ein neues Arbeitszeugnis. Drei Viertel der Verfahrenskosten, also Fr. 5295.25, und die Hälfte von Karins Parteikosten, das heisst 7500 Franken, gehen auch zu Lasten des Verbands.

Das Urteil wurde schriftlich eröffnet. Die Klägerin hat sich entschieden, das Urteil nicht ans Bundesgericht weiterzuziehen. Auch der Vorstand des Gemeindeverbands akzeptiert den vorliegenden Entscheid. «Wir wollen den Fall abschliessen und vorwärtsschauen», so Baur.