Mein Lieblingsplatz bei der Haltestelle Riedacher auf dem Bözberg

Sommerserie Mein Lieblingsplatz auf dem Bözberg: Am Riedacher liegt mir der Himmel zu Füssen Für Ortsunkundige ist der Bözberg ein Buch mit sieben Siegeln. Wer sich Zeit nimmt, den Jurapass zwischen dem Fricktal und dem unteren Aaretal auf Umwegen zu entdecken, kann sich über Weitsicht freuen. Claudia Meier 19.07.2022, 05.00 Uhr

Der Riedacher liegt auf der Hochebene des Tafeljuras zwischen dem Weiler Egenwil und dem Ortsteil Oberbözberg. Links fällt der Blick auf die Lägern. Claudia Meier

Eigentlich ist es eine unspektakuläre Strassenverzweigung auf dem Bözberg, wo sich Fuchs und Hase wohl regelmässig «Gute Nacht» sagen. Dass es beim Riedacher sogar eine Bushaltestelle gibt, muss mir irgendwann kurz vor Mitternacht so richtig bewusst geworden sein, als «mein» Postauto auf dem Zickzack-Spätkurs ins Fricktal unter stockdunklem Nachthimmel stoppte und die Tür öffnete. Seither habe ich dort auch schon Rehe gesehen und heftiges Schneetreiben erlebt.

Obwohl ich nur wenige Kilometer vom Riedacher entfernt aufgewachsen bin und nach diversen Abstechern heute wieder in der Nähe wohne, brauchte ich doch Jahrzehnte, bis ich mir auf dem Bözberg die meisten Namen der weit verstreuten Dörfer, Weiler und Höfe merken konnte. Am intensivsten lässt sich die sanfte Hügellandschaft zu Fuss oder mit dem Velo entdecken.

Blick vom Weiler Egenwil auf die Lägern links. Claudia Meier

Und noch heute ist es so, dass ich auf dem Weg vom Weiler Egenwil – Einheimische sprechen nach ein, zwei Bieren auch von «Egenwil City» – Richtung Oberbözberg (oder umgekehrt) am Riedacher immer einen Halt einlegen muss.

Diese satten Farben der Felder, die traumhaft schöne Aussicht aufs Mittelland mit der Lägern bei Baden, der Duft der Lindenblüten und ein Moment der Ruhe auf dem Bänkli, von wo mir der Himmel zu Füssen liegt: Von all dem kann ich fast nicht genug bekommen.

Hier kann ich den Kopf lüften, die Seele baumeln lassen und mich erholen. Dichtestress ist auf dem Bözberg ein Fremdwort. Die per 1. Januar 2013 fusionierte Gemeinde aus den Kommunen Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg ist mit einer Fläche von 15,5 km2 sogar grösser als die Stadt Baden mit einer Fläche von 13,2 km2. Während die Bevölkerungsdichte am Fuss der Lägern in Baden knapp 1500 Personen pro km2 beträgt, sind es auf dem Bözberg nur 107 Personen pro km2.

Ich bin also gespannt, wie sich mein Lieblingsplatz in Zukunft präsentieren wird. Vielleicht wird in der Tiefe dereinst Atommüll gelagert. Doch freuen würde ich mich, wenn ich tatsächlich mal beobachten könnte, wie sich Fuchs und Hase hier «Gute Nacht» sagen.