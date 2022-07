Badi Villnachern: 16-jähriger Badmeister über seine erste Saison

Sommerjob-Serie (5/5) «Am Anfang habe ich alle Besucher durchgezählt»: Wie der 16-jährige Badmeister in Villnachern in den allerersten Ferienjob gestartet ist Seit Mitte Mai bewahrt Yanis Garnitschnig aus Gebenstorf Planschfreudige vor dem Ertrinken. Die Aufsicht ist aktuell aber nicht seine Hauptaufgabe. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Hilfsbadmeister Yanis Garnitschnig ist Kantischüler in Wettingen und arbeitet derzeit in Villnachern. Sandra Ardizzone

Die Bedingungen könnten nicht besser sein. Es ist 33 Grad, am Himmel steht keine Wolke und die Gäste tummeln sich im Wasser. Yanis Garnitschnig ist eben mit seiner Schicht fertig geworden. Mit Sonnenbrille im Gesicht und Flip-Flops an den Füssen trifft der Hilfsbadmeister die AZ beim Badi-Kiosk zum Gespräch.

Seit dem Saisonstart Mitte Mai arbeitet der Gebenstorfer in Villnachern. Es sei sein allererster Ferienjob, sagt er. Bekommen hat er ihn durch eine glückliche Fügung. Im April absolvierte Garnitschnig mit einem Kollegen das Brevet Plus Pool, eine Grundausbildung der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, – ohne konkrete Absichten.

Mitte März wurde das Schwimmerbecken repariert. Maja Reznicek (16. März 2022)

Zur gleichen Zeit suchte Villnachern intensiv nach einem Badmeisterteam für die erste richtige Saison nach zwei Jahren ohne Wasser im Schwimmerbecken. Garnitschnig führt aus:

«Mein Onkel, der im Gemeinderat von Villnachern sitzt, erzählte mir von dem Job.»

Daraufhin meldete sich der Gebenstorfer bei Ammann Roland König und bewarb sich um die Stelle.

Im Mai startete die Saison in der Badi Villnachern. Maja Reznicek

Inzwischen ist der 16-Jährige fast täglich in der Badi anzutreffen. Kam der Schüler an der Kanti Wettingen vor den Sommerferien nur am Wochenende zum Einsatz, ist er im Juli jeweils montags bis freitags tätig. Meist dauere seine Schicht von 8.30 bzw. 9 Uhr bis 14.30 Uhr. «Manchmal arbeite ich auch ganztags, das ist dann aber schon lang.»

«Man gewöhnt sich an die Verantwortung»

Dass Yanis Garnitschnig mit der Badeaufsicht eine grosse Verantwortung trägt, sei ihm von Anfang an bewusst gewesen. Er sagt: «Man gewöhnt sich daran und lernt, damit umzugehen.»

Yanis Garnitschnig entnimmt eine Wasserprobe. Sandra Ardizzone

Anders beim Saisonbeginn: «Ich bin bei der Aufsicht die ganze Zeit herumgelaufen. Als es noch nicht so viele Leute hatte, habe ich alle Besucher sogar durchgezählt.» Inzwischen gehe er entspannter mit der Situation um, habe weniger Stress.

Trotzdem gibt Garnitschnig sich grosse Mühe und versucht so vorausschauend wie möglich zu sein. Im Notfall, falls die Situation durch eine sehr grosse Gästezahl unübersichtlich würde, könnte der 16-Jährige jederzeit einen Arbeitskollegen als Unterstützung hinzuholen. «Das ist bisher aber noch nie vorgekommen.»

Ruedi Steigmeier führt den Badi-Kiosk in Villnachern. Sandra Ardizzone

Neben der Badeaufsicht gehören viele weitere Aufgaben zum Job dazu. Bevor die Gäste eintreffen, gilt es am Morgen das Kinderbecken frisch zu befüllen, WC-Anlagen zu reinigen, Pflanzen zu geniessen und den Rasen zu pflegen. Auch der Chlorgehalt in den Becken sowie der Wasserstand müssen regelmässig geprüft werden. Garnitschnig fasst zusammen:

«Unser Team hält die ganze Badi in Schuss.»

Während der Öffnungszeiten wirkt er ebenfalls als Sanitäter: «Das Behandeln von Wespenstichen ist aktuell meine Hauptaufgabe.»

Es gibt auch nervige Seiten an der Stelle

Auf die Frage, was das Beste an seinem Job sei, antwortet Garnitschnig: «Der Moment am Morgen, wenn die Fahne hochgeht und klar ist: Jetzt können die Leute kommen.» Der Umgang mit den Menschen mache ihm grossen Spass.

Yanis Garnitschnig, Hilfsbadmeister. Sandra Ardizzone

Doch es gebe auch nervige Seiten an der Stelle:

«Wenn der Poolroboter spinnt. Oder ich am Morgen gleich mit einer Fehlermeldung bei der Technik konfrontiert werde und zuerst einmal herumtelefonieren muss.»

Der junge Mann kommt bei den Gästen in Villnachern gut an. An diesen Nachmittag lobt eine Traube Besucherinnen ihn in den höchsten Tönen: «Er ist der beste Badmeister.» Eine andere fügt an: «Gestern hatte jemand einen Wespenstich auf der Zunge. Um diese Person hat er sich so lieb gekümmert.» Garnitschnig tut das Lob mit einem verlegenen Lächeln ab.

Ob er im nächsten Jahr wieder als Badmeister anzutreffen ist, steht noch nicht fest. Vorstellen könne der 16-Jährige es sich aber. Nach der Matur wird er sicher einen anderen beruflichen Weg einschlagen. Momentan möchte der Schüler Germanistik studieren.

