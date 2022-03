Brugger mobilisiert über Facebook Hilfsgüter für Ukraine

Solidarität «Fahrt nicht an die Grenze»: Über Facebook mobilisiert dieser Brugger Hilfsgüter für die Ukraine – das rät er Hilfswilligen Vor wenigen Tagen übernahm Jaroslaw Galek einen ersten Transport von Materialien wie Schlafsäcken, Medikamenten und Taschenlampen nach Breslau. In der polnischen Grossstadt werden die Sachen weitergereicht. Der 49-Jährige erzählt von der Situation vor Ort. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstagabend fährt Jaroslaw Galek zum zweiten Mal mit Hilfsgütern nach Breslau. zvg

Fast im Minutentakt gehen Kommentare ein. Wo kann ich Kleider abgeben? Wann kommt der nächste Transport? Jaroslaw Galek sagt mit Blick auf die Facebook-Gruppe «Brugg für die Ukraine»:

«Wären die Umstände nicht so, wie sie sind, wäre es eine wunderschöne Bewegung. Jetzt hat sie leider die Schönheit eines Brandes.»

Während Galek mit der AZ telefoniert, sitzt der Ausbildungsleiter der Plattform lingua.com galek knapp 1000 Kilometer und über 10 Autostunden von seinem Wohnort Brugg entfernt im polnischen Breslau. Nach dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Kriegs vor einer Woche habe er zwei Tage lang fassungslos die Nachrichten angesehen. Dann entschied er sich: «Wir müssen etwas tun.»

Am letzten Wochenende rief der zweifache Vater die Bruggerinnen und Brugger online zu Materialspenden auf, setzte sich am Sonntag ins Auto und fuhr in seine Heimatstadt Breslau. Nichts sei bei seiner Aktion vorbereitet oder geplant gewesen. Dass er eigene Verwandte in der Ukraine habe, sei dabei nicht so relevant gewesen. «Ich habe einfach gemerkt, dass ich Möglichkeiten habe und es ist eine Frage der Menschlichkeit.» In Breslau wohnen seine Eltern und er sei gut verankert, habe lokale Connections.

In Polen hätten dann die Ukrainerinnen und Ukrainer übernommen. Galek führt aus:

«Hier leben sehr viele Ukrainer. In den letzten zehn Jahren sind etwa zwei Millionen zu uns gekommen»

Von Breslau wurden die Hilfsgüter nach Lemberg (Westukraine) überführt und anschliessend an das Militärspital und die Militärschule verteilt. «Das ist die schnellste Art und Weise, das Material zu bringen. Und es geht um Zeit», sagt Galek. «Die Bruggerinnen und Brugger haben übrigens ein offizielles Dankeschön der Militärakademie.»

Viele Flüchtlinge registrieren sich bei der Einreise nicht

Um sich besser zu organisieren, rief Jaroslaw Galek vor kurzem die erwähnte Facebook-Gruppe ins Leben. Dort postet er regelmässig Updates zur Hilfsaktion und zur Situation in Polen. Am Mittwoch habe er im Radio gehört, dass bisher 450’000 Flüchtende registriert worden seien.

Der erste Post in der Gruppe «Brugg für die Ukraine». zvg

Wie viele es in Breslau sind, kann Galek nicht sagen. Er geht grundsätzlich von einer hohen Dunkelziffer aus: «Ein riesengrosser Teil der Menschen registriert sich nicht. Sie wollen nicht als Flüchtlinge gelten, sondern die Möglichkeit haben, zu arbeiten.» Eine Bekannte sei nach ihrer fünftägigen Reise aus Kiew nun bereits auf der Suche nach einer Stelle. Die meisten der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, so beschreibt es Jaroslaw Galek, seien aber «stark verängstigt»:

«Sie sorgen sich um die Familienmitglieder, die noch im umkämpften Gebiet sind.»

Hauptsächlich kämen Frauen mit Kindern sowie männliche Jugendliche bis 17 Jahren nach Polen. Präsident Wolodimir Selenski habe vor einer Woche Männern im «kampffähigen Alter» untersagt, das Land zu verlassen. Auch viele Helfende seien völlig erschöpft. «Sie sind nonstop im Einsatz», erklärt der 49-Jährige.

Private sammeln in Brugg Hilfsgüter in ihren Wohnungen. zvg

Die Unterkünfte für die Flüchtenden bieten oft nicht genug Platz. Um für etwas Entlastung zu sorgen, versucht Galek mittelfristig eine Wohnung anzumieten. Gleichzeitig kaufe er online medizinische Ausrüstung wie Blutbeutel oder Aderpressen in der Schweiz ein, weil sie in Polen kaum mehr erhältlich seien. Ein Händler aus Brunegg ermögliche ihm den Erwerb der Sachen zum Einkaufspreis.

Für diese beiden Aktionen nimmt Galek auch Geldspenden auf sein privates Konto an. Die genauen Daten gibt er über Facebook bekannt. Es wäre ihm lieber gewesen, zuerst eine Stiftung zu gründen, aber: «Dafür haben wir keine Zeit.»

Jarek Galek aus Brugg führt über Facebook eine Sammelaktion für die Menschen in der Ukraine durch. TeleM1

Die Planung läuft «sehr spontan»

Die nächste Lieferung von Hilfsgütern von Brugg nach Breslau konnte Jaroslaw Galek für Donnerstagabend organisieren. Eigentlich hätte diese erst am Samstag stattfinden sollen. Doch eine polnische Speditionsfirma bot ihre Unterstützung an, stellte einen Lieferwagen und einen Fahrer zur Verfügung. Weil beides in der aktuellen Situation ein rares Gut ist, sagte Galek zu. Er fügt an: «Die Planung läuft sehr spontan, jetzt sind wir schneller.»

Jaroslaw Galek rief die Gruppe «Brugg für die Ukraine» ins Leben. Screenshot Facebook

Schon am Donnerstagnachmittag erfolgt die Übergabe in Brugg, bei diesem Mal handelt es sich insbesondere um Medizinprodukte. Galek führt aus:

«Wir können etwa 2500 Schläuche holen, das ist wie Gold.»

Aktuell schätzt der 49-Jährige, dass mehr Material vorhanden ist, als er abholen kann. Personen aus der Region, die spenden wollen, empfiehlt er: «Machen Sie die Güter bereit und behalten Sie sie bei sich zu Hause.»

Über die Online-Gruppe «Brugg für die Ukraine» werde regelmässig informiert, wann und wo diese abgegeben werden können und die Zeitpunkte nächster Transporte – auch von anderen Freiwilligen – kommuniziert.

Beim zweiten Transport stehen insbesondere Medizinprodukte im Fokus. zvg

Beachtet werden solle, dass auf «zwei Stufen» Sachen gefragt seien: einerseits für die Landesverteidigung, also die Armee, anderseits für die Geflüchteten. Bei ersteren gehe es um beispielsweise medizinische Versorgung, Thermowäsche oder Batterien, bei letzteren eher um Schlafsäcke oder Tablets für den Schulunterricht.

«Bitte spendet keine Kuscheltiere»

Es gibt auch Dinge, von denen Galek abrät: «Bitte spendet keine Kuscheltiere. Das ist nicht böse gemeint, aber das brauchen die Menschen aktuell nicht.» Kleider habe es momentan ebenfalls genug. Über die Facebook-Gruppe würde der Bedarf jeweils kommuniziert.

In Polen werden die Hilfsgüter gesammelt. zvg

Zudem empfiehlt er Personen, die Hilfsgüter transportieren wollen, damit nicht direkt an die ukrainische Grenze zu fahren:

«Dort sind bereits zu viele Helfer. Lieber gibt man die Sachen in einem Verteilzentrum in Polen ab.»

Bald ist der zweifache Vater eine Woche unterwegs. Nach dem kurzen Abstecher in die Schweiz wird er spätestens am Freitag wieder in Polen sein. Seine Arbeit nimmt Galek dabei mit: «Ich bin höchst privilegiert und kann meine Sachen online machen. Einen IT-Kurs habe ich zum Beispiel von Polen aus geleitet.» Er verstehe Leute, die nichts machen könnten. «Es ist auch wichtig, die Wirtschaft in der Schweiz aufrecht zu halten.»

Trotzdem: Sein Einkommen reduziere sich im aktuellen Monat auf 25 Prozent. Aber, so sagt der Brugger optimistisch am Telefon, er komme schon durch. Dann ist Galek bereits wieder auf dem Sprung. Im Hintergrund des Gesprächs hört man ein leises «Pling». Die nächste Nachricht ist eingegangen.

