Brugg: Erstmals zwei Ukrainerinnen beim Contact Brugg

Solidarität «Erstmals kamen zwei Ukrainerinnen zum Deutschunterricht»: Contact Brugg sucht weitere Freiwillige Der Verein Netzwerk Asyl Aargau rechnet mit vielen neuen Flüchtlingen aus der Ukraine. Welche Herausforderungen sich aktuell am Standort von Contact Brugg stellen, sagt Co-Leiterin Elisabeth Brönnimann. Flavia Rüdiger 08.04.2022, 05.00 Uhr

Der Contact Brugg zählt momentan zirka 30 Freiwillige. zvg/Peter Munz

Die neue Asylunterkunft im ehemaligen Restaurant Jägerstübli in Brugg-Lauffohr war umstritten. Als 2015 die ersten Asylsuchenden dort eintrafen, wurde deutlich: Es braucht Eingliederung und Unterstützung. Im Eröffnungsjahr wurde ein Treffpunkt im Jugendhaus Piccadilly eingerichtet, wo Flüchtlinge, Asylsuchende und Einheimische sich unter anderem austauschen konnten.

Das bis heute bestehende Angebot nennt sich Contact Brugg und ist ein Standort des Vereins Netzwerk Asyl Aargau. Seit Beginn mitgewirkt hat Elisabeth Brönnimann. Sie hat zusammen mit Jörg Hartmann die Co-Leitung des Contact Brugg.

Im Vordergrund des Angebots, welches jeweils am Montagnachmittag von 14 bis 17 Uhr stattfindet, steht die Integration von Asylsuchenden in die Gemeinschaft. Dies wird mit Hilfe von Deutsch-, Mathematik- und Computerkurse sowie auch gemeinsamen Spielen gefördert. Optimale Unterstützung gewährleisten zirka 30 Helfende, die sich ihren Arbeitsbereich selbst aussuchen können. Weitere Freiwillige werden momentan gesucht. «Am besten kommen neue Interessierte an einem beliebigen Montag zu einem Schnuppernachmittag im Piccadilly vorbei», erklärt Brönnimann.

Zusätzliche Unterrichtsräume werden benötigt

Das Contact Brugg sucht Interessierte, da mit einem Zugang von neuen Asylsuchenden und Flüchtlingen in «grosser Zahl», vor allem aus der Ukraine, zu rechnen sei. Elisabeth Brönnimann erzählt:

«Letzten Montag sind zum Beispiel erstmals zwei Ukrainerinnen, welche nun in Brugg wohnen, neu zum Deutschkurs gekommen.»

Elisabeth Brönnimann ist in der Co-Leitung vom Contact Brugg. Katja Gribi (2. Oktober 2020)

Laut Brönnimann dürfte es bald an Platz für die Unterrichtsstunden fehlen. Aus diesem Grund habe eine Suche nach weiteren Räumlichkeiten in der Nähe zur Caféteria im Piccadilly begonnen. Wo man einziehen könne, sei aber noch in Abklärung. Fest stehe, dass die Grösse der zusätzlichen Unterrichtsräume für die Anzahl der Freiwilligen entscheidend sei:

«Es gilt jedoch: Je mehr Helfende desto besser.»

Vor allem die Angebote Deutschkurs, Caféteriabetrieb und Kleinkinderbetreuung, wo Eltern während dem Unterricht ihre Kleinen abgeben können, würden Unterstützung benötigen.

Festessen zum Dank an Freiwillige

Schon lange war es ein Anliegen der Co-Leitung, den vielen Freiwilligen mit einer speziellen Geste zu danken. Dies war als Anerkennung und Wertschätzung für das «unermüdliche» Engagement zu Gunsten der Asylsuchenden und Flüchtlinge gedacht. Aus diesem Grund wurde am letzten Montagabend ein Festessen veranstaltet.

Am letzten Montagabend sorgte ein syrischer Flüchtling für eine kulinarische Überraschung. zvg

30 ehemalige, aktuelle und neue Freiwillige nahmen am gedeckten Tisch platz. Brönnimann erinnert sich: «Unter anderem durften wir vom Verein Netzwerk Asyl Aargau den neuen Präsidenten Rolf Schmid, die neue Geschäftsstellenleiterin Jessica Volmar sowie die Gründerin von Netzwerk Asyl Aargau, Patrizia Bertschi, begrüssen.» Sie alle seien von Zohir, einem syrischen Flüchtling, mit «feinem Essen» und Spezialitäten aus seinem Heimatland überrascht worden.

Auskunft: Co-Leitung Contact Brugg, Elisabeth Brönnimann, Telefonnummer: 056 441 07 40 / E-Mail: elibro@gmx.ch.