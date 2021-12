Bloom-Syndrom: Das ist das Schicksal der Familie Cramatte

Serie: Seltene Krankheiten Gleich zwei Kinder mit dem gleichen Syndrom: Das ist das Schicksal der Familie Cramatte Rahel Cramatte hat gleich zwei Kinder geboren, die das Bloom-Syndrom haben. Tochter Talina verstarb mit drei Jahren an Krebs. Nun erzählt die Mutter, wie das Syndrom entdeckt wurde – und was es für ihren Sohn bedeutet. Jeanine Kemper Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Elino und Mutter Rahel im Wohnzimmer der Familie. Bild: Jeanine Kemper

Auf den ersten Blick wirkt Elino wie ein ganz normaler Junge. Er sprintet durch das Wohnzimmer, bringt der Besucherin mal einen roten Feuerwehrwagen, mal ein Bilderbüchlein und schwatzt fröhlich drauflos. Es ist ein normaler Morgen im Haus der Familie Cramatte im beschaulichen Dorf Thalheim. Und doch ist etwas anders: An der Wand hinter dem Sofa hängt eine grosse Fotocollage der Familie. Darauf ist auch ein anderes Kind zu sehen, als Baby und als kleines Mädchen: Talina. Doch Talina ist nicht mehr da.

Schwangerschaft nimmt unerwartete Wendung

Mit Talina schwanger war Mutter Rahel Cramatte im Jahr 2013. Nach einem Schwächeanfall während der 28. Woche der Schwangerschaft, stellten die Ärzte im Spital fest, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt: Es war zu klein und zu leicht. Der grösste Verdacht: Trisomie 13, 18 oder 21. Bei den ersten beiden Krankheiten bestand die Gefahr, dass das Ungeborene vor, bei der Geburt oder wenig Tage danach sterben könnte. Nur etwa zehn Prozent der Kinder mit Trisomie 13 oder 18 leben bis zum fünften Lebensjahr. Die junge Familie entschied sich bewusst gegen eine Abtreibung: «Für uns war klar: Talina ist jetzt da und gehört zu uns. Auch mit allem, was danach noch kam, war die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sie bald sterben könnte, das Schlimmste. Danach war jeder Augenblick mit ihr ein Geschenk», erzählt Rahel.

Woran Talina litt, blieb nach der Geburt jahrelang unklar – trotz diverser Abklärungen. Einmal kam im Spital zur Sprache, dass Talina am Bloom-Syndrom leiden könnte, so Rahel, aber die Krankenkasse habe die Untersuchung zum Nachweis nicht zahlen wollen.

Ende Juni 2016 wurde die dreijährige Talina schwer krank. Die Kinderärztin stellte abnormales Wachstum in Bauch fest und schickte sie sofort in den Notfall. Nach dem Ultraschall teilte ein Arzt die erschütternden Nachricht mit: Talina hat streuende Tumore im Bauch. Danach ging alles ganz schnell: Wenige Tage später startete die Chemotherapie. Im folgenden Oktober wurde Talina eine Niere samt Nierentumor entfernt.

Ein weiterer Arzt, der schon einmal ein Kind mit Bloom-Syndrom betreut hatte, erkannte bei Talina die Anzeichen sofort. Die Krankenkasse willigte nun doch ein – wenige Tage später bestätigte sich der Verdacht. Die Familie hatte nun endlich eine Diagnose. Rahel setzte sich sofort intensiv mit dem Bloom-Syndrom auseinander. «Plötzlich hat alles Sinn ergeben», sagt sie.

Bloom-Syndrom Das Bloom-Syndrom ist eine vielseitige Krankheit. Es ist eine erbliche Krankheit, die in der Gruppe der Chromosomenbruchsyndrome untergeordnet wird. Durch die erhöhte Brüchigkeit besteht ein erhöhtes Risiko, dass Betroffene an Krebs erkranken. Symptome sind Minderwuchs, hohe Lichtempfindlichkeit, die zu Ausschlägen führt, sowie Schädeldeformationen und Immunschwäche. Betroffene haben eine deutlich tiefere Lebenserwartung. Aufgrund der Seltenheit fehlen genaue Statistiken bzw. Fallzahlen.

Nach der grossen Operation im Oktober startete die nächste Chemotherapie. Rahel hatte von Beginn an kein gutes Gefühl, und tatsächlich ging es Talina im Dezember immer schlechter. An Weihnachten war der Tiefpunkt. Die Mutter erzählt: «Talina hat vorher immer alles super mitgemacht, nie hat sie sich beschwert. Doch zu dieser Zeit ging es ihr wirklich miserabel. Da habe ich gespürt, dass es so weit ist.»

Als hätte sie gewusst, dass es ihr letzter Geburtstag wird

Am 3. Januar 2017 entschied sich die Familie zusammen mit den Ärzten dazu, die Therapie abzubrechen und Talina nach Hause zu nehmen. Dort pflegte die Familie Talina palliativ. Es sei ihnen wichtig gewesen, Talina möglichst selbst zu betreuen und am Familienalltag teilnehmen zu lassen. Die letzten Atemzüge machte Talina umringt von der ganzen Familie. «Dann musste sie nicht mehr, sie durfte jetzt», beschreibt Rahel diesen besonderen Moment.

Die schönste Erinnerung für Rahel ist der dritte Geburtstag von Talina. Als hätte sie gewusst, dass es ihr letzter Geburtstag wird, hat Rahel ein riesiges Fest organisiert. Ganz viele Bekannte wurden eingeladen und alle erschienen, als hätte das Schicksal seine Hand im Spiel gehabt. «Es hat einfach alles gepasst, es war ein wunderschöner und unbeschwerter Tag», sagt Rahel.

Talina an ihrem dritten Geburtstag. Bild: zvg

Trotz dieses Verlusts und der Möglichkeit, dass das Bloom-Syndrom bei einem weiteren Kind diagnostiziert werden könnte, wünschte sich die Familie nochmals ein Kind. Am 10. April 2018, am Geburtstag von Talina, stand der erste Untersuchungstermin an. «Für mich war das ein Zeichen. Ich habe mir einfach nur noch gewünscht, dass es nicht nochmals ein Mädchen mit Bloom-Syndrom wird», erzählt Rahel. Es war ein Junge mit Bloom-Syndrom. «Ich wollte diesem Kind eine Chance geben», so Rahel. Die restliche Schwangerschaft und die Geburt verlief ohne Komplikationen. Drei Tage später durften sie Elino nach Hause nehmen.

Rahel ging mit ihm alle sechs Monate ins Krankenhaus für prophylaktische Untersuchungen. Jedes Mal wurde er von Kopf bis Fuss durchgecheckt. Bei einer Routineuntersuchung entdeckten Ärzte bei Elino ein bösartiges Wachstum. Ende Juni wurde auch bei ihm Krebs diagnostiziert. Das ganze Prozedere ging wieder vorne los, aber dieses Mal war die ganze Familie darauf vorbereitet. Wie bei Talina wurde auch Elino im Oktober operiert, aber im Gegenteil zu ihr wurde bei ihm der Krebs in einem viel früherem Stadium entdeckt, sodass er noch nicht gestreut hatte. Die Chemotherapie hat Elino im März abgeschlossen. Seither findet alle drei Monate eine Routineuntersuchung statt.

Elino spielt in seinem Zimmer mit seinen Feuerwehrwagen. Bild: Jeanine Kemper

Rahel versucht, den Familienalltag so normal wie möglich zu gestalten. Dadurch, dass Elino eine andere Statur als seine Altergenossen hat, ist es schwierig, für ihn altersgerechte Kleidung zu finden. «Auch ein grosses Thema momentan ist, wie wir es fertigbringen, dass er genügend Kalorien zu sich nimmt.» Dreijährige Kinder mit diesem Syndrom essen nur zwei bis drei Esslöffel am Tag. Den Rest versucht die Familie ihm über Schoppen mit spezieller Ergänzungsnahrung für Säuglinge zu verabreichen. «Diese Krankheit ist kein Grund, Elino anders zu behandeln. Er ist Elino und nicht das Bloom-Syndrom-Kind. Er hat ein Anrecht auf eine normale Kindheit. Die Leute sollen fragen, wenn sie Fragen haben. Lieber so, als dass sie einfach schauen.»

Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten Rund 350 000 Kinder und Jugendliche sind in der Schweiz von einer seltenen Krankheit betroffen. Dies bringt grosse Herausforderungen für die ganze Familie mit sich: Eltern, die am Rande ihrer Kräfte sind, Geschwister die zu kurz kommen, finanzielle Sorgen und soziale Isolation. Um diese Familien auf ihrem Weg zu begleiten wurde 2014 der gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten durch die Unternehmerin Manuela Stier gegründet. "Wir unterstützen betroffene Familien finanziell, führen Familien-Events durch, um diese zu verbinden und verankern Wissen rund um das Thema Seltene Krankheiten bei Kindern bei Fachpersonen und in der Öffentlichkeit", sagt Stier. "Rund 650 betroffene Familien sind in unserem kostenlosen Familien-Netzwerk, sowie 555 Eltern in der KMSK Selbsthilfegruppe Schweiz auf. Wir kennen die Bedürfnisse der betroffenen Familien und setzen mit diesem Wissen neue Projekte um, die eine effektive Hilfe bieten." Weitere Informationen www.kmsk.ch

