Serie Lokalpolitiker: Esther Röthlin aus Elfingen

SERIE: LOKALPOLITIKER Sie kann die neue Gemeinde Böztal mitgestalten: «Der Fusionsprozess ist sehr spannend» Esther Röthlin ist noch bis Ende Jahr Gemeindeammann in Elfingen, danach Mitglied des Gemeinderats der neuen Gemeinde Böztal. Sie sagt, was sie an dieser Aufgabe reizt, was ihr wichtig ist und welches der bisher schönste Moment in ihrer politischen Karriere war. Michael Hunziker 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt», sagt Esther Röthlin über ihren Wohnort Elfingen. Sandra Ardizzone

Vor dem Stimmvolk zu stehen und die Gemeindeversammlung zu leiten, bei Medienanfragen vor Mikrofon und Kamera zu treten: Diese Rolle im Rampenlicht hat Esther Röthlin nicht gesucht. Aber sie füllt sie aus – mit viel Freude, mit viel Energie, mit viel Herzblut. Das ist beim Termin an diesem prächtig strahlenden Sommertag deutlich zu spüren.

Die 47-Jährige ist eine angenehme Gesprächspartnerin, ruhig und überlegt, offen und bodenständig, mit einer Prise leisem, feinem Humor. Esther Röthlin ist Gemeindeammann in Elfingen, dem – nach eigenen Angaben – «beschaulichen Weinbaudorf». Das Wohl der Gemeinde mit den rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern sei ihr wichtig, sagt sie. «Es ist so schön hier, die Menschen sind so nett. Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt.»

Die Scheune war ein Kriterium beim Hauskauf

Aufgewachsen ist Esther Röthlin in Wabern bei Bern. Nach der Lehre als Stahlbaukonstrukteurin verschlug es sie auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in den Aargau. Nach mehreren Stationen war sie während 13 Jahren für die Firma Senn AG in Oftringen tätig.

2014 zog sie mit ihrem Mann Gerold nach Elfingen. Die Familie – zu dieser gehören heute drei Kinder im Alter von 6, 8 und 9 Jahren – konnte ein Bauernhaus erwerben und ausbauen. Die Liegenschaft verfügt, dies war ein wichtiges Kriterium, über eine Scheune, die Platz bietet für Traktoren.

Das Paar besitzt eine stattliche Sammlung, betreibt unter dem Namen «Traktorenwelt» einen Shop mit Modellen, Büchern, Bekleidung, Filmen oder Spielen. Die Kunden kommen aus dem ganzen Land. Im eigenen Verlag veröffentlichen die beiden regelmässig Bücher über Traktoren- und Landmaschinenhersteller der Schweiz. Esther Röthlin mag den Umgang, den Zusammenhalt, der jeweils herrscht an den Traktorentreffen. Bei solchen Besuchen könne sie abschalten.

Bei der zweiten Anfrage sagte sie schliesslich zu

Als sie in Elfingen ein erstes Mal angefragt wurde für ein politisches Amt – gesucht war ein Mitglied für die Schulpflege –, sagte sie ab. Die Aufgabe hätte sie zwar gereizt, aber ihre Kinder seien noch zu klein gewesen, blickt sie zurück. Vor gut zweieinhalb Jahren kam erneut eine Anfrage, diesmal für den Gemeinderat. Esther Röthlin erkundigte sich beim damaligen Gemeindeammann Giovanni Carau nach den Anforderungen. Sie kandidierte und wurde gewählt.

An ihren früheren, grösseren Wohnorten sei ein solches Amt nie ein Thema, sei die Politik weit weg gewesen, erinnert sie sich. «In Elfingen ist es anders. Es ist überschaubar, die Leute kennen einander.» Sie versuche, einen Beitrag zu leisten an eine positive Entwicklung, stets ein offenes Ohr zu haben:

«Alle sollen gleich behandelt werden, alle sollen sich wohlfühlen.»

Ein schönes Projekt, das von ihrer Vorgängerin aufgegleist wurde und das sie umsetzen und abschliessen konnte, war der Umbau der Trotte. Die neue Wohnung konnte schnell vermietet werden.

«Ein Konkurrenzdenken ist fehl am Platz»

Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr wurde Esther Röthlin Ende Januar 2020 als Nachfolgerin von Giovanni Carau als Gemeindeammann gewählt. Auch in dieses Amt sei sie hineingerutscht, sagt sie. Einerseits habe sie die Tätigkeit interessiert, andererseits hätten die weiteren – langjährigen – Gemeinderatsmitglieder angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen bei der Wahl für den Gemeinderat der neuen Fusionsgemeinde Böztal. Zu dieser schliessen sich auf Anfang 2022 Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zusammen.

mhu

Für Esther Röthlin war klar, dass eine gewisse Kontinuität gewährleistet werden soll. Der Fusionsprozess sei intensiv und sehr spannend. Es gelte, eine komplett neue Gemeinde zu gestalten, von den Liegenschaften über die Wasserversorgung bis zu den Reglementen. «Diese Vielseitigkeit gefällt mir enorm.»

Anfang März dieses Jahres ist Esther Röthlin im ersten Wahlgang als Gemeinderätin von Böztal gewählt worden. Diese Wahl bezeichnet sie als einen der schönsten Momente in ihrer bisherigen politischen Karriere:

«Es ist die Bestätigung dafür, dass die geleistete Arbeit geschätzt wird. Gleichzeitig bietet sich mir die Chance, die begonnenen Aufgaben weiterzuführen.»

Auch Stimmberechtigte aus Effingen, Hornussen und Bözen, wo sie weniger bekannt sei, hätten ihr die Stimme gegeben, was sie sehr gefreut habe. Beim Wahlkampf setzte Esther Röthlin übrigens auch auf ein Facebook-Video, damit sie die Einwohnerinnen und Einwohner der anderen Dörfer kennen lernen konnten.

Den Verleider habe sie noch nie gehabt, sagt Esther Röthlin. «Es gefällt mir, für das Dorf zu schauen.» san

Apropos Kennenlernen: Mit den Mitgliedern des künftigen Gemeinderats Böztal arbeitet die Politikerin schon eine Weile zusammen in der Steuerungsgruppe zur Vorbereitung der Fusion. «Jeder weiss mittlerweile ziemlich genau, wie der andere tickt.» Wichtig ist Esther Röthlin, dass alle Dorfteile gleichwertig behandelt werden. «Jeder hat seine Eigenschaften. Ein Konkurrenzdenken ist fehl am Platz, wir sind eine einzige, grosse Gemeinde.»

Die Zusammensetzung ist für sie keine grosse Sache

Der Gemeinderat in Elfingen, dem sie noch bis Ende Jahr vorsteht, besteht – als Besonderheit – aus fünf Frauen. Diese Zusammensetzung ist für Esther Röthlin allerdings kein grosses Thema, habe kaum Einfluss auf die behandelnden Geschäfte. «Wir haben es sehr gut miteinander, es funktioniert einfach, das Klima ist angenehm. Auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind, pflegen wir einen anständigen Umgang und suchen gemeinsam nach Lösungen.»

Den Aufwand, den sie für ihr Amt betreibe, sei je nach Phase unterschiedlich hoch, in Stunden können sie es nicht beziffern, sagt sie. Sie nehme sich die Zeit, die sie brauche. Es sei ein Jonglieren zwischen Familie, Gemeinderat und dem eigenen Buchverlag. Genau diese Mischung liege ihr: Sie sei geistig gefordert und könne zudem etwas zum Gemeinwohl beitragen. Den Verleider jedenfalls habe sie noch nie gehabt, antwortet sie auf die entsprechende Frage, dafür sei sie wohl noch zu wenig lange im Amt. «Es gefällt mir, für das Dorf zu schauen.»