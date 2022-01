Windisch: Diese Sänger zählen 90 Jahre mit den Vindonissa Singers

Serie: «Das treibt uns an» «Die schwierigen Momente verbinden»: Im Windischer Chor sangen diese beiden Mitglieder an Trauungen und Begräbnissen Susanne Züllig und Hansjürg Gfeller singen seit 50 respektive 40 Jahren bei den Vindonissa Singers. Warum die Habsburgerin und der Schinznacher beinahe ausgetreten sind und was die langjährigen Singenden dann doch im Verein hielt. Carla Honold 31.01.2022, 05.00 Uhr

Susanne Züllig und Hansjürg Gfeller sind passionierte Chorsänger. Alex Spichale (26. Januar 2022)

«Wenn ich etwas anfange, bleibe ich dabei», sagt Hansjürg Gfeller. Das beweist der Schinznacher unter anderem mit seiner 40-jährigen Mitgliedschaft beim Windischer Chor Vindonissa Singers. Überbieten kann ihn Susanne Züllig, die Gfeller im Gespräch vor der Probe gegenübersitzt. Die Habsburgerin ist die einzige der 38 Sängerinnen und Sänger, die seit 1972, als Musiklehrer Hans-Jürg Jetzer den Chor mit ehemaligen Bezirksschülerinnen und -schülern gründete, dabei ist.

«Es war meine erste Chorerfahrung», erinnert sich Züllig. Jetzer hat die damals 15-Jährige angefragt, den Vindonissa Singers beizutreten, da er noch Mitglieder suchte. Die 65-Jährige erklärt:

«Ich gehörte nicht zur Gruppe der Ehemaligen, sondern war noch in der Bezirksschule.»

Im Orff-Instrumentarium spielte Züllig verschiedene Instrumente. zvg/Vindonissa Singers

Die pensionierte Lehrerin für textiles Werken und Musikgrundschule war in den ersten zehn Jahren bis zur Auflösung auch Teil der Orff-Gruppe, die den Chor begleitete. Dort musizierte sie auf dem Glockenspiel, dem Xylofon und der Blockflöte sowie weiteren Rhythmusinstrumenten.

Das Repertoire des Windischer Chors veränderte sich beträchtlich

Hansjürg Gfeller brachte seinerseits zum Beitritt 1982 Erfahrung aus dem Kantonsschulchor Schaffhausen, wo er aufwuchs, mit. «Es herrschte chronischer Männermangel im Chor», berichtet der 63-Jährige. Aus diesem Grund mussten alle beitretenden Frauen einen Mann mit ins Ensemble bringen.

Der Film «Wir singen es im Chor» von Stanislav Bor, der 1982 im Schweizer Fernsehen DRS ausgestrahlt wurde, zeigt das Chorleben des Landes anhand dreier Chöre – unter ihnen die Vindonissa Singers. zvg/Vindonissa Singers

Eine Lehrerkollegin der Primarschule Windisch – Gfeller unterrichtete seit einem Jahr an der Realschule, wo er noch heute tätig ist – habe ihn deswegen überzeugt, in eine Probe zu kommen. Seither ist Gfeller wöchentlich dabei. Mit einem Lachen fügt der Bass hinzu:

«Meine Kollegin trat bald wieder aus.»

Austritte gab es in der Chorgeschichte immer mal wieder, erinnert sich Susanne Züllig. Meist war dies gemäss der Habsburgerin wegen eines musikalischen Richtungswechsels oder neuen Dirigierenden. Die Vindonissa Singers legten den Schwerpunkt zuerst auf internationale Volksmusik, sangen auch klassische Werke sowie Musicals und sind heute vorwiegend im Pop-Genre zu Hause. Züllig schätzt die Abwechslung, die neue künstlerische Leiterinnen und Leiter ins Repertoire bringen. Anfangs bestehe aber immer eine Ungewissheit. «Man muss sich zuerst ‹gspüren›, bevor es harmoniert.»

Die Proben der Vindonissa Singers finden jeweils am Mittwochabend und aktuell mit Maskenpflicht und 2G statt. Alex Spichale (26. Januar 2022)

Diese Anekdote bringt nach 40 Jahren noch zum Lachen

Auch Susanne Züllig und Hansjürg Gfeller zogen während der langjährigen Mitgliedschaft einen Austritt in Erwägung. «Über die Jahre gab es einige Höhenflüge, aber auch Durststrecken», meint Züllig. Gfeller stimmt zu: «Nahe am Austritt war ich einmal, weil mir der Stil der Dirigentin nicht passte.» Doch Züllig und Gfeller blieben im Chor. Gfeller meint: «Die Kollegialität hielt mich hier.» Der Vater zweier Kinder freut sich auf jede Probe, auch weil er dann die übrigen Mitglieder trifft.

«Ich begegne Personen auf anderen Lebenswegen und anderer Berufe, mit denen der Austausch interessant ist», sagt der Schinznacher. «Über die Jahre entstehen enge Freundschaften, da will man einander nicht hängen lassen», stimmt Susanne Züllig zu. Sie fügt hinzu:

«Auch die Durchmischung verschiedener Altersgruppen macht unseren Chor spannend.»

30- bis 70-Jährige seien unter den Vindonissa Singers vertreten. Gemeinsam hätten es die Mitglieder immer lustig.

Zurzeit singen 38 Personen im Chor. Youtube/Vindonissa Singers

Die Sängerin erinnert sich an einen Moment in ihrer Chorkarriere, der noch heute für Lacher sorgt. 1980 traten die Vindonissa Singers an der schweizerischen Militärdirektorenkonferenz in Schinznach-Bad auf. Züllig erklärt:

«Ich sollte den Bundespräsidenten Chevallaz für ein welsches Lied auf die Bühne bitten.»

Sie fährt fort: «Dass er eine Glatze hat, wusste ich.» Mit ihrem besten Französisch habe sie den vermeintlichen Georges-André Chevallaz angesprochen. Dabei irrte sie sich und sprach einen anderen glatzköpfigen Mann an: Regierungsrat Kurt Lareida. «Sie meinen wohl meinen Sitznachbarn», habe dieser daraufhin gesagt.

Die Vindonissa Singers begleiten jedes Ereignis der Mitglieder

Besonders an den Vindonissa Singers erachten die beiden Vereinsmitglieder die gegenseitige Wertschätzung. «Der Chor ist bei jedem Ereignis dabei», erklärt Hansjürg Gfeller. So sangen die Vindonissa Singers auch an den Hochzeiten beider Mitglieder. «Ich wünschte mir – zum Leidwesen meiner Chorkollegen – den ‹Trueberbueb›», so Züllig, deren Familie aus dem Emmental stammt.

Susanne Rüegsegger und Rolf Züllig heirateten 1986 in Baden auf der Ruine Stein. Auf dem Programm: «Du fragsch, was I möcht singe», «Più non si trovano», «Rüef de Bruune» und «Bueb vo Trueb». zvg/Vindonissa Singers

«Ich war sehr gerührt, als sie das Lied vorgetragen haben.» Auch bei ihrer Verwandtschaft kam das Ständchen an der Feier 1986 gut an. Gfeller erinnert sich: «Sie haben alle mitgesungen.» Zülligs Ehemann wurde vor über 30 Jahren wegen erneuten Männermangels für den Chor rekrutiert. «Anfangs wollte ich nicht, dass Rolf auch mitsingt», so die 65-Jährige. «Die Vindonissa Singers waren mein Ding.» Züllig meint schmunzelnd:

«Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.»

Susanne Züllig und Hansjürg Gfeller kennen sich seit vier Jahrzehnten. Alex Spichale (26. Januar 2022)

Nach den Proben ging es in den Ausgang

Die Vindonissa Singers sind auch bei Schicksalsschlägen füreinander da. «Wir sangen schon auf Beerdigungen von Mitgliedern», sagen Gfeller und Züllig. Gfeller berichtet: «Das ist mir sehr eingefahren.» Züllig stimmt zu, dass solche Momente sehr schwierig sind. «Es verbindet aber auch.» Die Gemeinschaft in der Vorbereitung der Auftritte – pro Jahr seien es zwei grössere und einige kleine Konzerte – und die Zeit, die die Vindonissa Singers zusammen verbringen, mache den Chor aus.

Die Vindonissa Singers feiern 2022 das 50-Jahr-Jubiläum. zvg

«In den Anfangszeiten ging es nach den Proben erst richtig los», meint Susanne Züllig, deren Tochter Gesangslehrerin ist, lachend. Die Chormitglieder seien gemeinsam in den Ausgang gegangen. Gfeller erinnert sich:

Die Vindonissa Singers legen grossen Wert auf die Gemeinschaft. Hier ist ein Gruppenbild von 1973 zu sehen. zvg/Vindonissa Singers

«Nach den Proben freitags musste ich am Samstag um sieben Uhr Schwimmunterricht geben.»

Damals hätte er die kurzen Nächte gut wegstecken können. Heute, da die Probeabende auf den Mittwoch fallen und die Interessen sich verändert haben, gehe es etwas ruhiger zu. «Eis go zieh» würden einige nach der Probe noch immer.

Das Jubiläum erfüllt mit Stolz

Im Chor mangelt es auch aktuell an Männerstimmen – auf jeden Mann kommen gemäss Hansjürg Gfeller etwa drei Frauen. «Besonders Tenöre fehlen», fügt er hinzu. Willkommen sind im Chor, der in der Aula des Schulhauses Chapf in Windisch probt, jegliche neue Mitglieder. Interessierte können sich per E-Mail an info@vindonissasingers.ch wenden.

Unter der Leitung von Ulrich Nyffeler, der seit 2020 den Chor dirigiert, üben die Vindonissa Singers derzeit für das Jubiläumskonzert. Alex Spichale (26. Januar 2022)

Dieses Jahr feiert der Chor sein 50-jähriges Bestehen. Das Programm im Geburtstagsjahr umfasst unter anderem einen Benefizauftritt sowie das grosses Jubiläumskonzert am 11. September in der Klosterkirche Königsfelden mit Rückblick auf die Geschichte des Vereins. Unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Nyffeler proben die Vindonissa Singers für die Auftritte. «Das Jubiläum macht mich schon stolz», sagt Gfeller. «Vor allem, dass der Chor so lange überlebt hat.» Zum 75-Jahr-Jubiläum meinen Züllig und Gfeller lachend: «Dann sind wir Ehrengäste am Konzert.»