Brugg: Nach mehr als 50 als Fotograf will er den Beruf aufgeben

Serie: Das treibt mich an «Wenn das Bild fertig war, hat es mich nicht mehr interessiert» – nach über einem halben Jahrhundert als Fotograf will dieser Brugger nur noch privat abdrücken 1976 übernahm Max Gessler in Brugg das Geschäft seines Vaters. Wie die Bilder des 69-Jährigen es auf den New Yorker Times Square schafften und warum er froh ist, dass keines seiner Kinder in die Fussstapfen ihres Vaters tritt. Carla Honold Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Gessler macht in seinem Studio an der Bahnhofsstrasse noch Porträtbilder und erfüllt kleinere Aufträge. Valentin Hehli

«Es ist schon ein bisschen eine Sucht», sagt Max Gessler mit einem Schmunzeln und blickt in seinem Studio an der Bahnhofsstrasse in Brugg umher. Es stehen Leuchten, Stative und Hintergründe im Raum. Kabel säumen den Boden. Eigentlich wollte sich der langjährige Fotograf im Frühjahr aus dem Beruf zurückziehen. «Dann habe ich doch wieder einige Grossaufträge angenommen», meint der 69-Jährige. Er weiss:

«Ich muss mich selbst zwingen, aufzuhören.»

Vor 45 Jahren machte er sich mit der Übernahme des Fotogeschäfts seines Vaters selbstständig. Armin Gessler führte das Unternehmen vor seinem Sohn 30 Jahre lang. Schon von Kindsbeinen an war Max Gessler, der Jüngste von vier Geschwistern, bei der Arbeit mit dabei. «Mein Vater hoffte, dass auch ich Freude am Fotografieren habe», so Gessler.

Er absolvierte die dreijährige Lehre zum Fotografen in Rothrist und übernahm das Geschäft der Eltern 1976 mit 24 Jahren. 2021 kann sich der Fotograf über 75 Jahre Tätigkeit des Vater-Sohn-Duos Gessler freuen.

Gemeinsam mit der Kamera reiste er um die Welt

«Ich war immer ein schlechter Archivar», erinnert sich Gessler. «Wenn das Bild fertig war, hat es mich nicht mehr interessiert.» Auf die Frage nach dem Lieblingsmotiv antwortet er entsprechend auch:

Gessler reiste mit der Ausrüstung durch die Welt. Ruedi Gilgen Von Kern AG

«Das, was ich gerade fotografiere.»

Der Fotograf bereiste mehr als 80 Länder mit der eigenen Ausrüstung, die ebenso viele Kilogramm wog. Mit einem Lachen fügt er hinzu: «Die Leute dachten immer, ich golfe.» Viele Aufträge führten den Brugger in Maschinenräume und Fabriken.

Für die Industriefotografie – «eine Disziplin, die unterschätzt wird» – meint Gessler, war er in der Branche bekannt. «Das Grosse und Schwere passt zu mir.» Er sei schliesslich auch ein «Fätze». Neben den Fotos produzierte Gessler über 140 Industriefilme.

Gesslers Arbeit war schweizweit einzigartig

Auch für das Fotografieren der neusten Automodelle war der gebürtige Brugger gefragt. Gessler erklärt:

«Niemand sonst in der Schweiz konnte die Studiofotos sowie die Produktion im Geschäft machen.»

Im Hochbetrieb musste der Geschäftsführer gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden für den Genfer Autosalon innerhalb von zwei Wochen 20 bis 30 Prospektbilder von den Automodellneuheiten schiessen und davon zirka 120'000 Bilder für die Verteilung an die Weltpresse vergrössern. Neben dem eigenen Studio, das sich über mehr als 200 Quadratmeter erstreckte, dienten Strassen von Thalheim bis ins Tessin als Kulissen für die Shootings.

Die Dodge Viper der Fiat Chrysler Automobiles fotografierte Gessler mit der Multimage-Kamera. Max Gessler

Zu den intensivsten Zeiten, erzählt Gessler, hatte er jeweils das ganze Jahr verplant. «Aufwand habe ich nie gescheut», so der Fotograf. Er habe es stets spannend gefunden, Neues auszuprobieren und zu experimentieren. «Ich wollte immer einen drauflegen.» Gessler sagt lachend: «Ich war ein wilder Siech.»

Regisseur und Choreograf war Gessler auch

Die Multimage-Kamera steht in Gesslers Studio neben einer Kamera von etwa 1900.

Valentin Hehli

Oft habe der Fotograf Folgendes gehört: «Das haben schon viele probiert, aber keiner hat es geschafft.» Herausforderungen wie diese schätzte Gessler. «Aufgegeben habe ich nicht.» Pioniere waren er und sein Partner Heinz Erismann in der Panoramafotografie. In den 90er-Jahren entwickelten die beiden die Multimage-Grossformat-Panoramakamera.

«Rein beruflich war das die schönste Zeit meiner Karriere», blickt Gessler zurück. Beim Multimage-Fotografieren dreht oder bewegt sich die Kamera und macht grossräumige Aufnahmen. Gessler weiss:

«In der Panoramafotografie ist man als Fotograf auch Regisseur und Choreograf.»

2001 warb Kodak mit Gesslers Multimage-Bildern auf dem Times Square. «Das war sicherlich eines von vielen Highlights in meiner Karriere», erinnert er sich. Da habe er es sich auch nicht nehmen lassen, ein Bild der Werbetafel zu machen. «Dafür fuhr ich nach einem Auftrag von Chicago mit dem Mietauto mehr als 1200 Kilometer nach New York.»

Der Spassfaktor ist entscheidend

Ohne Arroganz sagt Gessler: «Was ich angefasst habe, hatte Erfolg.» Weil er derart beliebt war, konnte der Fotograf selbst wählen, welche Aufträge er annahm. «Es war mir wichtig, dass ich nach dem Spass-Faktor entscheiden konnte», so Gessler. Der Brugger fügt hinzu:

«Diesen Komfort muss man sich verdienen, das sagte mein Vater schon.»

Zu den besten Zeiten beschäftigte Gessler 17 Mitarbeitende im Fotofachgeschäft Fotomax, der eigenen Papeterie Büromax und im Studio an der Bahnhofsstrasse in Brugg.

An der Bahnhofstrasse 25 in Brugg betrieb die Familie Gessler ihr Fotogeschäft.

zvg/Max Gessler

Seine Leidenschaft ist auch nach mehr als einem halben Jahrhundert im Beruf noch spürbar. «Als Fotograf fängt man bei null an und zum Schluss hat man etwas», schwärmt Gessler. «Das Schönste am Fotografieren ist das Sehen lernen, man wird jedoch damit niemals fertig.»

In den 1990er-Jahren kreierte Gessler mit Partner Heinz Erismann die Grossformat-Panoramakamera Multimage. Max Gessler Mit der Multimage-Kamera nahm Gessler die Krokodillok auf. Max Gessler Auch in schwarz-weiss fotografiert Gessler gerne. Hier ist Hottwil abgebildet. Max Gessler Auf dem Times Square in New York waren 2001 Gesslers Bilder zu sehen. Max Gessler Armin Gessler betrieb das Fotogeschäft in Brugg, bis sein Sohn es 1976 übernahm.

Armin Gessler Max Gessler reiste mit einer rund 80 Kilogramm schweren Ausrüstung für Aufträge um die Welt. Ruedi Gilgen Von Kern AG

Durch das Schiessen eines Bilds schaue man das Motiv so genau an, dass man das Foto hinterher nicht mehr braucht. «Ich hatte schon früh meinen eigenen Stil», berichtet Gessler. Die Dramaturgie im Bild herauszuarbeiten, sei ihm stets wichtig gewesen.

So sieht er die Zukunft des Berufs

«Ich würde wieder Fotograf werden», sagt Gessler rückblickend. Und doch: «Ich bin froh, dass keines meiner Kinder den Beruf gewählt hat.» Sohn Martin schloss zwar eine Fotografenlehre ab, ist mittlerweile jedoch Verkaufsleiter bei Miele. Gesslers Tochter Karin ist an einer Universität in Frankfurt tätig. Von den 45 Lehrlingen, die er während seiner Karriere ausbildete, seien ebenfalls nicht mehr viele im Beruf tätig. Gessler meint:

«Fotograf war ein Armeleutejob und wird es wieder.»

Er selbst habe gute Zeiten im Beruf erlebt.

Im eigenen Studio installierte Max Gessler einen Kran und einen Glasboden, durch den vom unteren Stock aus fotografiert werden kann. Max Gessler

Den Fotomax und den Büromax hat Gessler bereits vor mehr als zwanzig Jahren verkauft. Das Studio betreibt er noch im Keller des eigenen Hauses, wo er mit seiner Frau Elisabeth, die er bei einem Sprachaufenthalt in England kennen lernte, wohnt. Zurzeit sind die Migros Bank und der Steinladen Kristalle Briner im Haus eingemietet.

Im nächsten Frühling verlässt der Steinladen die Liegenschaft. «Ich möchte möglichst viel von meinen Arbeitsräumen vermieten», sagt Gessler. Auch für das Studio im Keller sucht er eine Nachfolge. «Am liebsten wäre mir ein junger Fotograf oder eine junge Fotografin», so Gessler.

Gegen das Handy wehrt sich der Fotograf

Den Eingang zu Gesslers Studio säumen verschiedenste Kameramodelle.

Valentin Hehli

Zurzeit macht Max Gessler noch Porträtaufnahmen und andere kleinere Aufträge. Zudem ist er mit der Digitalisierung seines Archivs beschäftigt. «Bergeweise habe ich auch schon Fotos weggeworfen.» Zum Jubiläum des Fotogeschäfts Gessler soll ein Album für die Enkelkinder entstehen. Beinahe 200 Seiten hat Max Gessler bereits mit der Familiengeschichte gefüllt. Fertig ist er noch nicht.

«Heute fotografiere ich hauptsächlich mit dem Auge», erklärt Gessler. Wenn er mal ein Bild aufnehmen möchte, holt er seine Kamera wieder hervor. Er sagt:

«Für Normalos reicht das Handy schon, aber ich wehre mich dagegen.»

Doch das Leben sei nicht nur Fotografieren. Besonders freut Gessler sich nach der Pensionierung auf das Reisen mit Ehefrau Elisabeth. Auch Spaziergänge und Museumsbesuche sollen häufiger werden.