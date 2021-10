Das treibt mich an: Seit 50 Jahren singt diese Rinikerin im Chor

Serie: Das treibt mich an «Man ist harmonisch miteinander verbunden» – diese Aargauerin bewahrte den Chor Riniken vor der Auflösung Bernadette Schön trat 1972 offiziell in den Gesangverein ein. Damit ist sie die Dienstälteste unter den Sängerinnen und Sängern. Wo die Musikbegeisterung der heute 83-Jährigen entfacht wurde und wie sie ihre Leidenschaft heute auslebt. Carla Honold Jetzt kommentieren 05.10.2021, 16.00 Uhr

Bernadette Schön probt wöchentlich mit drei verschiedenen Chören. Carla Honold

Montags, dienstags und donnerstags probt Rinikerin Bernadette Schön im Chor. «Ich freue mich auf jede Probe», schwärmt sie. Schön ist Mitglied des Franziskus-Chors Schinznach-Dorf, des Chors der Stadtkirche Brugg und des Chors Riniken.

Teil des Letzteren ist Schön seit 50 Jahren. Offiziell wurde sie an der Generalversammlung 1972 in den Gemischten Chor Riniken, wie er zu dieser Zeit hiess, aufgenommen. Doch Schön weiss:

«Die Jubiläumskonzerte in diesem September fielen ziemlich genau auf den 50. Jahrestag meiner ersten Probe mit dem Chor.»

Darüber habe sie sich sehr gefreut: «Die Konzerte waren für mich ein Blumenstrauss des Schicksals.» Denn eigentlich hätten die Auftritte im März 2020 stattfinden sollen. Nur wegen der pandemiebedingten Verschiebung überschnitt sich das Konzertwochenende zur Feier des 75-jährigen Bestehens des Chors am 25. und 26. September mit Schöns eigenem 50-Jahr-Jubiläum.

Das Flötenspiel brachte sie sich selbst bei

«Meine erste Chorerfahrung machte ich mit neun Jahren im Kinderchor der katholischen Sankt-Mauritius-Kirche in Trimbach», erinnert sich Schön. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte die mittlerweile 83-Jährige in Walterswil im Kanton Solothurn, bevor sie mit ihrer Familie in die Gemeinde Trimbach zog. Dort wuchs sie als älteste von fünf Mädchen und fünf Knaben auf.

Mit dem Chor Riniken probt Schön (rechts hinten) jeweils am Donnerstag.

In der fünften Primarklasse wünschte Schön sich zu Weihnachten eine Blockflöte. «Mit dem Instrument erhielt ich von meinen Eltern einen Flötenlehrgang und damit brachte ich mir das Musizieren bei.» Die Musikbegeisterung sei ihr in die Wiege gelegt worden. «Mein Vater spielte Klarinette in einer Tanzmusikgruppe in der Gemeinde.» Schön erzählt:

«An den Moment, in dem ich ihn zum ersten Mal bewusst spielen hörte, erinnere ich mich bis heute.»

Die Flöte begleitet Schön noch immer. Von der Blockflöte wechselte sie zur Querflöte. Im Zwei-Wochen-Rhythmus übt Schön mit den Nostalgie-Örgeler Lenzburg und Umgebung unter dem Patronat der Pro Senectute.

Der Chorgesang war Teil der Ausbildung

Bernadette Schön wuchs im Kanton Solothurn auf. Carla Honold

Ebenfalls während ihrer Kindheit kam Bernadette Schön zu ihrem Traumberuf. Sie erzählt:

«Ich wollte eigentlich Chirurgin werden, aber wegen der schrecklichen Spritzen entschied ich mich für den Lehrerinnenberuf.»

Sie besuchte das Lehrerseminar in Solothurn und bildete sich später in Zürich zur Oberstufenlehrperson weiter. Teil ihrer Ausbildung waren zahlreiche Stunden Chorgesang und Instrumentalunterricht, den Schön mit Flöte und Klavier belegte.

Nach Riniken, wo sie bis heute wohnt, kam sie 1964. Ihr Mann Joseph hatte eine Anstellung bei der damaligen Firma Rütschi Pumpen in Brugg gefunden. «In Riniken wurden wir herzlich aufgenommen», erinnert Schön sich. Sie betont: «Und das, obwohl wir nur ein paar Katholiken und dazu noch Neuzuzüger im reformierten Dorf waren.»

Die Mitgliedschaft erlebte einen Unterbruch

1971 wurde sie von ihrem Nachbarn Max Geissberger, dem damaligen Präsidenten des Chors Riniken, gefragt, ob sie als Dirigentin dem Chor beitreten würde. «Unsere Familie war glücklich und mein Mann hatte einen anspruchsvollen Beruf, darum lehnte ich ab», berichtet Schön vom ersten Kontakt mit dem Chor. «Mit der Ermunterung meines Mannes trat ich als Sängerin bei», fährt sie fort.

Der Chor Riniken wurde 1945 gegründet. Das Bild zeigt einen Auftritt im Jahr 1953. zvg

«Drei Jahre nach der Geburt unseres Sohnes verstarb Joseph an einem Sekundenherztod und ich war plötzlich alleinerziehende Mutter von fünf Kindern.» Nach dem Schicksalsschlag pausierte Schön ihre Mitgliedschaft bis sie allmählich wieder an den Proben des Chors Riniken teilnehmen konnte.

Sie erzählt: «Zu Hause habe ich mit meinen vier Töchtern und meinem Sohn oft gesungen.» Ihre musikalischen Kenntnisse konnte Schön zudem im Flötenunterricht weitergeben. Von 1972 bis 1999 erteilte die Rinikerin private Instrumentallektionen. Sie erzählt von einem besonderen Moment: «Als das Jugendspiel Geissberg gegründet wurde, stellte ich mit Freude fest, dass mehr als die Hälfte der 40 Kinder ehemalige Flötenschülerinnen und -schüler von mir waren.»

Schön rettete den Chor Riniken

Im Gespräch verrät Schön, dass der Chor Riniken es ohne sie gar nicht zum 75. Geburtstag geschafft hätte. 2002 war Schön an der vermeintlich letzten Generalversammlung dabei. «Wegen der unbesetzten Dirigentenstelle und der tiefen Mitgliederzahl wollte man den Chor auflösen», erinnert sich Schön.

Zuvor habe der Chor ein Jahr lang mit dem Chor in Brugg gesungen. Die endgültige Auflösung hätte Schön schade gefunden, deshalb machte sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz für die Stelle des Dirigierenden.

2018 trat Schön (ganz links) mit dem Chor Riniken und dem Chor Muntelier mit «Rendez-vous der Tiere» auf. zvg

«Angefragt habe ich dann meine Arbeitskollegin Silvia Meier», erzählt Schön. Diese kannte sie von der Musikschule in Bözberg, wo Schön bis zu ihrer Pension im Jahr 2000 an der Primarschule tätig war. «Auch für Silvia passte es bestens, da der Chor, den sie zuvor leite, sich soeben aufgelöst hatte», sagt Schön.

Meier dirigierte die Riniker Sängerinnen und Sänger acht Jahre lang. «Mit bestem Erfolg, sodass es sogar Zuwachs im Chor gab», fügt Schön stolz hinzu. Auch der derzeitige Vorstand und die Dirigentin Isabelle von Arx würden den Gesangverein vorzüglich leiten.

Das Altersheim besucht sie für den Freiwilligendienst

Im Pflegezentrum der Sanavita AG ist Schön jeden zweiten Dienstag tätig. Carla Honold

Schön engagiert sich – auch heute noch – neben ihrer Aktivität im Chor im Katholischen Frauenverein Brugg und ist als Freiwillige in der Sanavita AG in Windisch tätig. Im Pflegezentrum Lindenpark holt sie Personen im Rollstuhl oder mit Rollator ab und bringt sie in die Kirche. Die Gottesdienste des Pflegezentrums begleitet Schön seit 2013 zudem mit ihrer Querflöte.

Schön erklärt: «Den Freiwilligendienst kündete ich vor meiner Hüftoperation.» Diese hat sie nun erfolgreich hinter sich gebracht. Seit es die Pandemielage wieder zulässt, ist sie im Lindenpark in Windisch erneut im Einsatz.

In diesem Punkt hat sich der Chor nicht verändert

Ebenfalls aufgrund der Pandemie pausiert waren die Chorproben in Riniken. Über die Wiederaufnahme der wöchentlichen Treffen freute sich Schön sehr. «Im Chor gefällt mir neben der Musik selbst besonders die Gemeinschaft mit verschiedensten Menschen», so die Rinikerin. Im Gesangverein lerne man neue Leute kennen und forme lebenslange Freundschaften. Schön beschreibt:

«Man ist harmonisch miteinander verbunden.»

Die gemeinsamen Proben gefallen Bernadette Schön (rechts hinten) auch nach 50 Jahren noch.

Die gemeinsamen Anlässe und den Zusammenhalt des Chors Riniken schätze sie besonders. «Im Chor betätigt jede Person den Mund und jeder bemüht sich an dem, was herauskommt, zu feilen, bis etwas Harmonisches und Erfreuendes sich verbreitet», fasst sie zusammen. «Wir haben es immer schön miteinander, so hat sich die Atmosphäre auch in 50 Jahren nicht verändert.» Schön wünscht sich, dass der Chor sein 100-Jahr-Jubiläum in 25 Jahren mit ebenso viel Begeisterung feiern kann.