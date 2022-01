Dieser Birrer Schachtrainer will von den Junioren besiegt werden

Serie: «Das treibt mich an» «Im Schach sind alle ein bisschen verrückt» – dieser Birrer Juniorentrainer freut sich, wenn er matt gesetzt wird Jörg Priewasser ist seit bald 30 Jahren Mitglied des Schachclubs Brugg. Der 37-Jährige erzählt, was das Spiel einzigartig macht und warum der Sport gerade einen Boom erlebt. Carla Honold Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jörg Priewasser spielt seit seiner Kindheit Schach. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Die Bretter, Figuren und Uhren stehen bereit für das Jugendtraining des Schachclubs (SC) Brugg im Vereinslokal im Sportausbildungszentrum Mülimatt. Nach und nach treten die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer ein und schnappen sich ein Theorieheft oder jemanden, der gegen sie eine Partie spielen möchte. Vorher aber begrüssen die Kinder ihren Trainer Jörg Priewasser mit einem Fistbump, einem Faustgruss.

Während in den Dreifach-Turnhallen Bälle geprellt, im Dojo Gegner auf die Matte geworfen und im Kraftraum zu Musik Hanteln gestemmt werden, ist es im Theorieraum deutlich ruhiger. Unter den Juniorinnen und Junioren herrscht jetzt höchste Konzentration, denn der nächste Zug will überlegt sein.

«Es hat einfach Klick gemacht»

Als Kind war Jörg Priewasser in der Position seiner heutigen Schülerinnen und Schüler. «In der Unterstufe haben mich meine Eltern zu meinem ersten Schachkurs angemeldet», erinnert sich der heute 37-Jährige. Im Schulhaus Dohlenzelg in Windisch spielte er seine ersten Partien beim SC Brugg, den es mittlerweile seit mehr als 90 Jahren gibt. Als Neunjähriger trat der Birrer, der in Windisch und Hausen aufwuchs, dem Verein bei.

Der Trainingsabend der Juniorinnen und Junioren findet dienstags von 18 bis 19:45 Uhr im Sportausbildungszentrum Mülimatt statt. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Mit seinem Grossvater habe er ebenfalls viele Stunden am Brett verbracht. «Es hat ihn gefreut, dass ich Spass am Schach hatte», weiss Priewasser. Mit einem Lachen fügt der Software-Architekt hinzu:

«Mit den 13 Enkelkindern vor mir hat es nicht geklappt.»

Bei ihm sei der Funke sofort übergesprungen. «Es hat einfach Klick gemacht.»

Dieser Traum ging für Priewasser in Erfüllung

Jonas holte sich 2021 den Titel des Vize-Schweizer-Meisters in der Kategorie U8. zvg/Jörg Priewasser

Als 20-Jähriger während des Informatikstudiums wurde Jörg Priewasser Jugendschachtrainer beim SC Brugg. Einen Unterbruch gab es einzig von 2011 bis 2015, als er geschäftlich in München weilte. Dort lernte er seine Frau Jeannette kennen. Die zwei Kinder des Paars, die sechsjährige Jasmin und der achtjährige Jonas, trainieren viermal pro Woche Schach. «Dass die beiden Freude am Sport haben, war natürlich mein Traum als Vater.» Insbesondere sein Sohn, der amtierende U8-Vize-Schweizer-Meister, sei angefressen.

Das Leiten der Trainingsabende, das Organisieren der Turniere und die Begleitung an Schachlagern und Wettkämpfen – pro Jahr reist Priewasser durchschnittlich an 25 verschiedene Turniere in der ganzen Schweiz – verleidete ihm nie. «An jeder Gruppe habe ich Freude», so der Birrer, der seit 2020 zusätzlich den Jugendschachverband Aargau Solothurn präsidiert. Er weiss, worauf es ankommt:

«Man muss streng sein als Juniorentrainer.»

Je grösser die Gruppe, desto schwieriger sei es.

Eines der Highlights in der Geschichte des Schachclubs: Peter Gruner (links) spielte im vergangenen Oktober gegen Grossmeister Igor Kenkhin. «Das ist, wie wenn ein Hobbytennisspieler gegen Roger Federer spielen darf», erklärt Priewasser. zvg/Jörg Priewasser

Der SC Brugg ist im Jugendschach einer der jüngsten

«In den letzten zwei Jahren hat sich die Anzahl Juniorinnen und Junioren im Verein verdreifacht», freut sich Priewasser. Anfang 2020 waren es laut dem Trainer zehn Kinder, die an den Kursen teilnahmen, mittlerweile sind es 35. «Im Durchschnitt sind sie etwa neun Jahre alt», sagt der Birrer. Das mache den SC Brugg zu einem der jüngsten Vereine im Jugendschach.

Den Juniorenkurs führt der 37-Jährige gemeinsam mit dem 20-jährigen Jugendschachleiter Linus Thieme dienstags von 18 bis 19.45 Uhr durch. Im Anschluss folgt der Spielabend der Aktiven. Sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es ein weiteres Training für die fortgeschrittenen Juniorinnen und Junioren.

Eine Partie kann sich über mehrere Stunden hinziehen. Hier spielen die Zwillinge Sathvik (links) und Ruthvik (beide 10) gegeneinander. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Die Netflix-Serie beschert dem Verein mehr Mitglieder

«Das Schach erlebt gerade einen Boom», erzählt Jörg Priewasser. Diese Entwicklung führt er auf verschiedene Umstände zurück. «Zum einen sind es die zahlreicher werdenden Schachschulen, die viel Werbung für den Sport machen.» Er berichtet weiter:

«Viele Eltern haben sich auf den pädagogischen Wert des Spiels zurückbesinnt.»

Das Schach fördere die Konzentrationsfähigkeit – eine Partie kann bis zu fünf Stunden dauern – und führe «weg vom Smartphone». Auch die Netflix-Serie «The Queen’s Gambit» hat gemäss dem Birrer zu einer Wiederentdeckung des Sports geführt, die selbst der SC Brugg spürte.

Gemeinsam mit Linus Thieme, der hier Lena (links) und Liliana (beide 9) beim Spiel anleitet, trainiert Jörg Priewasser die Juniorinnen und Junioren. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Des Weiteren habe sich das Engagement des Brugger Vereins für das Jugendschach herumgesprochen. «Wir sind von unserem eigenen Erfolg überrascht», meint Priewasser. Kursteilnehmende würden von Frick bis Klingnau für die Trainingsabende nach Brugg reisen. «Viele Kinder bringen Mitschülerinnen und Mitschüler mit ins Training», erklärt der Birrer.

Im Club spielen kaum Frauen mit

«Das Hauptproblem ist es, dass die Juniorinnen und Junioren im Teenageralter aufhören», berichtet Jörg Priewasser. Das Ziel des Vereins für das Jugendschach sei deshalb nicht Wachstum, sondern der Erhalt der Mitglieder über die Juniorenzeit hinaus. Nur so könne der Club überleben. Der Trainer weiss:

«Einige kommen Mitte 20 wieder zum Schach zurück.»

Das seien jedoch meist Männer. Unter den Juniorinnen und Junioren im SC Brugg sind vier Mädchen, unter den 30 erwachsenen Mitgliedern ist aktuell keine einzige Frau, so der Schachtrainer. Mit den beiden Aktiv-Mannschaften ist der SC Brugg jeweils an den schweizerischen Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaften vertreten. Auch das Juniorenteam tritt in der schweizerischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft an.

Harshleen (8) ist eine von vier Juniorinnen im SC Brugg. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Als grössten Erfolg erachtet Priewasser, der bei den Aktiven jeweils an den vorderen Brettern – dort, wo in der Regel die stärkeren Spieler aufgestellt werden – spielt, dabei nicht etwa Einzelleistungen oder den Aufstieg in die nächsthöhere Liga, sondern wenn der Verein die grösste Delegation ans Turnier schickt. «Schach soll in die Breite gehen», meint er. «Für mich als Trainer ist es der schönste Moment, wenn meine Juniorinnen und Junioren mich besiegen.»

Das Schach vollkommen zu verstehen, ist unmöglich

Jörg Priewasser weiss: «Man muss schon ein Faible für den Sport haben, um so lange dabei zu bleiben wie ich.» Pro Woche investiere er mindestens zehn Stunden ins Schach. «In unserem Sport sind alle ein bisschen verrückt.» Der zweifache Vater, der laut dem Ranking des Weltschachverbands schweizweit Rang 212 belegt, erklärt lachend:

«Je besser man im Schach wird, desto klarer wird einem, wie viel man nicht weiss.»

Fest stehe, dass man das Spiel nie gänzlich verstehen könne. «Das macht auch die Anziehung aus.»

Jörg Priewasser erklärt Nico (6) und seiner Tochter Jasmin (6) eine Theorieaufgabe. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Einzigartig sei der Sport auch wegen der grossen Altersbandbreite. «Wir haben in Brugg Mitglieder vom 5- bis zum 82-Jährigen», sagt er. Das mache Gespräche besonders interessant und zuweilen amüsant. An den Kursen und Spielabenden des Clubs sind alle willkommen, so Priewasser. «Wir freuen uns über jeden und jede.»

Und wenn die Uhren, Figuren und die Bretter danach wieder im Schrank verschwinden, geht er mit den Vereinsmitgliedern «eis go zieh». Da muss es nicht ganz so ruhig und konzentriert sein. Diese Gemeinschaft schätzt Jörg Priewasser am SC Brugg besonders.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen