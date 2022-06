Brugg: Wie eine ehemalige Primaballerina ihre neue Berufung fand

Serie: Das treibt mich an «Es gab keinen Plan B»: Ihre erste Ballettstunde bestritt die Fislisbacherin in Sneakern – inzwischen führt sie ihre eigene Schule in Hausen und Brugg Sara Weissbarth betreibt die Ballettschule Graf Weissbarth, welche im Oktober ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Warum die 49-Jährige mit dem Profitanzen aufgehört und sich stattdessen einer neuen Berufung zugewendet hat. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Sara Weissbarth führt die Ballettschule Graf Weissbarth an den Standorten Brugg und Hausen. Flavia Rüdiger

Primaballerina werden – ein Traum, den viele junge Frauen träumen. Die ausgestellten Tutus, die rosafarbenen Spitzenschuhe, der straffe Dutt, das ausdrucksvolle Bühnen-Make-up, die Grazie, die Eleganz oder auch die Anmut.

Sara Weissbarth hat schon als kleines Kind davon geträumt, eine Ballerina zu werden. Angetan von deren Wesen ging sie im Jahr 1983 im Alter von zehneinhalb Jahren zu ihrer ersten Ballettstunde. Die Tanzschule in Hausen wurde von Germaine Karrer und Katharina Graf geführt. Weissbarth sagt lachend:

«Ich erinnere mich noch gut an meine erste Stunde.»

Sie sei in Jogginghosen und Sneakers zum Unterricht gekommen. Alle hätten gelacht. Damals wusste sie noch nicht, dass sie eines Tages diese Ballettschule übernehmen wird.

Mit 12 Jahren für eine professionelle Karriere entschieden

Und doch war Weissbarth es, deren Talent die Lehrerinnen bereits nach der ersten Stunde bemerkten. Sie sahen etwas Aussergewöhnliches in dem jungen Mädchen, welches sich auf eine ganz spezielle Weise bewegte. Ab diesem Moment ging alles rasend schnell. Man förderte Weissbarths Können stärker und fragte, ob sie professionelles Ballett tanzen möchte und eine Karriere in diesem Bereich sehe.

Mit 12 Jahren entschied sie sich für den strengen Weg einer Balletttänzerin. Sara Weissbarth erinnert sich:

«Für mich gab es keinen Plan B.»

Sie hätte sich gar nichts anderes vorstellen können, als das Tanzen zum Beruf zu machen. Einen Aspekt, der der Tänzerin zu Gute kam. Denn, um erfolgreich sein zu können, benötige es mehr als nur reines Talent. Es erfordere unter anderem Fleiss, Wille und Zielstrebigkeit.

Auch solle man sich bewusst sein, dass Ballett viel Entbehrung und enormen Verzicht mit sich bringt, so Weissbarth. Für Freunde, Familie und Freizeit bleibe nicht viel Zeit. Die 49-Jährige sagt: «Ich hatte enormes Glück, dass mich meine Eltern unterstützt haben.» Die beiden hätten selbst nichts mit Kultur oder gar Ballett am Hut gehabt, sie jedoch seit dem Beginn ohne Wenn und Aber unterstützt. Weissbarths Vater habe gesagt:

«Wenn es das ist, was du willst, dann zögere nicht, sondern mach es!»

Mit der Ballettkompagnie um die Welt

Mit 16 Jahren erhielt Weissbarth einen Förderpreis, also ein Stipendium des Migros-Kulturprozent. Da es in der Schweiz zu ihrer Zeit noch keine passende Ausbildungsschule gab, zog die Fislisbacherin ins Ausland.

Sara Weissbarth liebt das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Flavia Rüdiger

Ursprünglich war Ost-Berlin geplant. Die Tänzerin erzählt: «Ich hatte Angst, meinen Weg nicht mehr zurückzufinden, da Berlin noch geteilt war.» Also ging sie nach München an die Ballettschule Heinz-Bosl-Stiftung. Dort absolvierte sie mit Bestleistungen die Ausbildung zur diplomierten Bühnentänzerin (Hochschulabschluss im Bereich Tanz).

In den Folgejahren reiste die gebürtige Würenlingerin mit einer Ballettkompagnie um die Welt und tanzte auf den ganz grossen Bühnen. Sara Weissbarth schwärmt:

«Wir traten in den renommiertesten Kunsthäusern Europas auf, aber auch in China oder New York.»

Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, hätte den harten Alltag, bei dem zehnstündiges Training Tagesordnung war, wieder wett gemacht. Irgendwann fragte sie sich jedoch:

«Ist das alles, was ich vom Leben will?»

Mit 25 Jahren hatte Sara Weissbarth genug vom klassischen Ballett, bei dem sich alles um «sich an die Regeln halten» dreht. Kurzerhand zügelte sie nach Rotterdam NL und begann mit modernem Tanz. Gemäss der 49-Jährigen ist dieser Tanzstil um einiges kreativer und freier.

Unerwartete Wendung nach Rückreise in die Schweiz

Es kam der Moment und die Profitänzerin merkte: «So, jetzt ist es vorbei. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte.» Mit dem Gedanken, dass wenn ihre Karriere zu Ende ist, auch das Tanzen vorbei sein wird, machte sie sich auf den Heimweg in die Schweiz. Doch es kam ganz anders: Ihre frühere Ballettlehrerin Germaine Karrer kontaktierte Weissbarth und fragte, ob sie nicht die Tanzschule übernehmen wolle, in der sie früher getanzt hatte, da Karrer körperlich nicht mehr in der Lage war, zu unterrichten.

Katharina Wettstein-Graf, links, und Sara Weissbarth führten gemeinsam die Ballettschule Graf Weissbarth. Sandra Ardizzone (31. März 2015)

Die nun ehemalige Primaballerina vermisste das Ballett, und da sie den Drang verspürte, etwas Neues zu machen, sagte sie dem Angebot zu. Mit dieser Zustimmung schloss sich der Kreis. Nur dass Weissbarth dieses Mal eine gänzlich andere Rolle spielte.

Mit der Ausbildung zur Ballettpädagogin führte sie zusammen mit Katharina Wettstein-Graf die Ballettschule G. Karrer / K. Graf. Bei der Übernahme wechselten die beiden Frauen den Namen in Ballettschule Graf Weissbarth.

Seit 2018 führt Weissbarth die Schule alleine. Ihre Arbeitstage gehen mindestens fünfmal die Woche von acht Uhr in der Früh bis zehn Uhr am Abend. Einen Ausgleich zum prall gefüllten Alltag hat sie nicht. Sie erklärt grinsend: «Ich habe meine grösste Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Aus diesem Grund bin ich überglücklich, jeden Tag das zu machen, was ich liebe.»

Die quirlige Frau wird in Sachen Unterrichten von zwei ausgebildeten Ballettlehrerinnen unterstützt. «Die beiden halten mir jederzeit den Rücken frei. Das ist sehr wertvoll», sagt die 49-Jährige.

Jungen Menschen so viel wie möglich beizubringen, ist eine Lebensaufgabe

«Wir haben heute zirka 250 Schülerinnen, vier davon sind Jungs», erklärt die Ballettlehrerin. Sie sagt: «Es ist mir eine grosse Freude, meine Leidenschaft den Kindern weiterzugeben. Es ist das, was mich antreibt.»

Des Weiteren findet die ehemalige Profitänzerin: «Kultur ist Erziehung. Es bildet den Menschen weiter und gibt ihm einen breiteren Horizont.» Sie sehe es als eine Lebensaufgabe, den jungen Personen so viel wie möglich beizubringen.

Im Ballettstudio in Hausen wird täglich geprobt. Flavia Rüdiger

Die Schülerinnen und Schüler seien für Weissbarth wie eine Familie. Sie könne auch jedes Kind beim Namen nennen. Insbesondere die älteren Kinder seien mit ihr in keinem Schüler-Lehrer-Verhältnis mehr, sondern die Begegnung fände stets auf Augenhöhe statt. Sie verrät lachend:

«Es ist lustig, manchmal geht es hier zu wie beim Coiffeur.»

Ihr Unterricht sei ein Ort, an dem man seine Sorgen, aber auch Erlebnisse teilt und bespricht.

Die Ballettschule Graf Weissbarth feiert 60-Jahr-Jubiläum

Dieses familiäre Verhältnis ist wohl auch ein Grund, warum die Ballettschule Graf Weissbarth in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Zudem habe sich die Tanzschule immer auf die Kernkompetenzen konzentriert. «Viele bieten alles kreuz und quer an, von Pilates über Yoga bis hin zu Hip-Hop», sagt die Ballettlehrerin.

Die Schule hätte sich einfach stets auf ihr Können besonnen. Weissbarth erklärt: «Wir wollen nicht einfach irgendetwas anbieten, sondern das weitergeben, wofür wir eine richtige Ausbildung gemacht haben.»

