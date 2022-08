Claudia Leuch von der Feuerwehr Brugg erzählt über ihr Hobby.

SERIE: DAS TREIBT MICH AN Feuerwehrfrau über ihr Hobby: «Es macht Spass, etwas Sinnvolles zu tun» Claudia Leuch widmet einen Grossteil ihrer Freizeit der Feuerwehr Brugg. Die 30-Jährige erzählt, wie es ist, als eine von wenigen Frauen unter Männern zu sein und welcher Einsatz ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Privat ist Claudia Leuch aktives Feuerwehrmitglied, beruflich ist sie Umweltingenieurin. Valentin Hehli

Beruflich hat sie viel mit Wasser zu tun, privat öfters mal mit Feuer. Bei ihrer Arbeit bei der Hunziker, Zarn & Partner AG in Aarau macht Claudia Leuch Strömungssimulationen, konzipiert Revitalisierungen von Gewässern und erstellt Gefahrenkarten für Überschwemmungen. Ihre Freizeit widmet sie hingegen zu einem grossen Teil der Feuerwehr Brugg.

Angefangen hat sie im Alter von 13 Jahren bei der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Mittlerweile sind die beiden zwar nicht mehr dabei, dafür ist der Vater, Robert Leuch, noch in der Altersabteilung der Feuerwehr Brugg aktiv.

Mit 18 Jahren wechselte Claudia Leuch zur Erwachsenenfeuerwehr. Später absolvierte sie den Gruppenführerkurs und im April dieses Jahres hat sie den Offizierskurs gemacht und bestanden. Jetzt obliegt es der Feuerwehr Brugg, sie am Ripplifrass im Januar zur Offizierin zu befördern.

Die Ölwehr verhindert Gewässerverschmutzungen

Seit vier Jahren ist Claudia Leuch ausserdem bei der Ölwehrgruppe, wo sie stellvertretende Chefin ist. Die Ölwehr ist zuständig bei Havarieereignissen, wenn zum Beispiel Diesel aus einem Treibstofftank ausläuft. Aufgabe der Ölwehr ist es dann, die Flüssigkeit aufzufangen und eine Ausbreitung zu verhindern, indem beispielsweise Ölsperren errichtet werden, damit keine Gewässer verschmutzt werden.

Nach der Beförderung zur Offizierin möchte Claudia Leuch, die dieses Jahr auch noch bei den Maschinisten angefangen hat, den Lastwagenführerschein machen. Ausserdem wird sie in absehbarer Zeit wohl die Ölwehr als Chefin leiten.

Klingt nach einem vollen Programm, doch das hat die 30-Jährige schon jetzt. So gab es diese Woche zwei Übungen, darunter die Grossübung am Sonntag, 14. August, im Bözbergtunnel, an der über 600 Rettungskräfte teilnahmen.

Ein Blick in eines der Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Brugg. Noch darf Claudia Leuch nicht selbst am Steuer sitzen, aber das soll sich bald ändern. Valentin Hehli

Neben der Feuerwehr und ihrer Arbeit in einem 100-Prozent-Pensum ist sie auch noch Präsidentin des Schweizerischen Quidditchverbandes. Dieser Sport vereint Elemente aus Rugby, Handball und Völkerball und wurde kürzlich in Quadball umbenannt. «Im August habe ich eigentlich keinen Abend frei», sagt Claudia Leuch und lacht. «Aber ich mache das gerne, da muss man einfach die Zeit dafür aufbringen», so die Bruggerin über ihre Hobbys.

Wenn sie doch einmal eine ruhige Minute findet, liest sie. Ausserdem ist sie gerne in und am Wasser. Besonders Riverrafting hat es ihr angetan.

Von 119 Mitgliedern sind nur 19 Frauen

«Es macht Spass, etwas Sinnvolles zu tun, und es sind lässige Leute hier bei der Feuerwehr», antwortet Claudia Leuch auf die Frage, was sie für ihr zeitintensivstes Hobby antreibt. Dass die Frauen hier stark in der Unterzahl sind, stört sie nicht. Claudia Leuch sagt:

«Ich werde nicht weniger akzeptiert, weil ich eine Frau bin.»

Dennoch freut sie sich, dass die Zahl der Feuerwehrfrauen in Brugg langsam etwas zunimmt. Mittlerweile sind es 19 Damen bei 119 Mitgliedern.

Da ihr Vater Mitglied bei der Erwachsenenfeuerwehr war, bekam Claudia Leuch schon als Kind viel von der Feuerwehr mit – und war fasziniert. Valentin Hehli

Ein Ereignis ist Claudia Leuch besonders in Erinnerung geblieben; als 2016 ein Einfamilienhaus in Brugg brannte. Dies war ihr erster richtiger grosser Einsatz. «Es war sehr eindrücklich, das alles einmal zu erleben», sagt sie.

Am nächsten «Einsatz» der Feuerwehr Brugg, dem Familientag am Samstag, 20. August, wird Claudia Leuch allerdings nicht dabei sein. Sie hat an diesem Tag bereits einen anderen wichtigen Termin: Sie ist zu der Hochzeit einer langjährigen Freundin eingeladen.

Der von der Feuerwehr Brugg organisierte Tag der Feuerwehr findet am Samstag, 20. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Eisi-Areal in Brugg statt. Mit Vorführungen, Wasserspielen, Hüpfburg und Festwirtschaft.

