Sie ist Kunstturnerin und Schweizer Meisterin aus Villnachern

SERIE: DAS TREIBT MICH AN Es begann mit einem «Glitzergwändli»: Kunstturnerin Daria Hartmann über ihre Leidenschaft Die 16-jährige Villnacherin erzählt, was sie am Kunstturnen liebt und wie sie trotz Leistungssport ein normales Teenagerleben führen kann. Deborah Bläuer 25.08.2022, 05.00 Uhr

Daria Hartmanns bevorzugtes Turngerät ist der Schwebebalken. Dieser ist 10 Zentimeter breit, 5 Meter lang und befindet sich auf einer Höhe von

1,2 Metern. Deborah Bläuer

Schon fast ihr ganzes Leben lang ist die Villnacherin Daria Hartmann im Kunstturnen aktiv. Angefangen hat alles, als sie beim Kunstturntraining ihres älteren Bruders zuschauen durfte. Allerdings war Klein-Daria weniger von den Jungs, sondern vielmehr von den Mädchen, die nebenan trainierten, fasziniert.

«Ich wollte auch ein Glitzergwändli haben», erzählt sie und lacht. Und so begann sie im zarten Alter von drei Jahren beim Turnverein Lenzburg mit diesem eleganten Sport, bei dem Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination gefragt sind.

Daria Hartmann an den Schweizer Meisterschaften in Montreux auf dem Schwebebalken. zvg / Bruno Hartmann

Mittlerweile hat sie ihr «Glitzergwändli», und nicht nur eines, sondern zehn. Aber die schicken Outfits sind längst nicht mehr die Motivation für die Ausübung des Sports Kunstturnen. Hartmann gefällt die grosse Vielfalt, die verschiedenen Elemente und Bewegungen.

Ausserdem findet sie es spannend, sich immer weiter zu verbessern – und das hat sie in der Tat. So wurde die 16-Jährige im Juni an den Schweizer Meisterschaften der Kunstturnerinnen in Montreux Schweizer Meisterin auf dem Schwebebalken und am Boden.

Ein bittersüsser Sieg allerdings, denn im Bodenturnfinale verletzte sie sich beim letzten Element ihrer Kür am Knie und musste sechs Wochen pausieren. Momentan ist sie in der Aufbauphase und hat schon wieder grosse Pläne. Sie möchte in diesem Jahr noch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen und sich für die Europa- und die Weltmeisterschaft 2023, die in der Türkei und Belgien stattfinden, qualifizieren.

Auch in der Disziplin Boden ist Daria Hartmann dieses Jahr Schweizer Meisterin geworden. zvg / Bruno Hartmann

Daria Hartmanns Lieblingsturngerät ist der Schwebebalken. «Auch wenn er nur zehn Zentimeter breit ist», sagt sie – oder vielleicht gerade deswegen. Der Aargauerin gefallen nämlich die Herausforderung, oben zu bleiben, und das Adrenalin, welches das Turnen auf dem schmalen Gerät mit sich bringt. Zusätzlich gibt es bei den Frauen im Kunstturnen noch die Disziplinen Boden, Sprung und Stufenbarren.

30 Stunden Training pro Woche

Seit zwei Jahren trainiert Daria Hartmann in Magglingen im Kanton Bern im Nationalen Leistungszentrum. 30 Stunden pro Woche zu verschiedenen Zeiten sind es, und dies neben dem Schulunterricht. Damit das geht, hat Hartmann beim Oberstufenzentrum Rittermatte in Biel einen individuellen, auf sie angepassten Stundenplan.

Ein straffes Programm, das die Neuntklässlerin jede Woche absolviert. Ist ein normales Teenagerleben so überhaupt möglich? Hartmann findet eindeutig «ja». Sie müsse sich halt gut organisieren, aber sie müsse auf nichts verzichten. Klar, manchmal würde sie gerne mehr mit Freunden machen, räumt sie dann doch ein. «Aber dafür geniesst man die Ferien umso mehr.»

Hin und wieder trainiert Daria Hartmann auch im Aargauer Turnzentrum in Niederlenz. Deborah Bläuer

Zurzeit lebt sie bei einer Gastfamilie etwas ausserhalb von Biel, weit weg von zu Hause. Heimweh habe sie nicht, sagt Hartmann. Schliesslich sei es ein grosser Wunsch von ihr gewesen, im Nationalen Leistungszentrum trainieren zu können. Und ausserdem telefoniere sie häufig in den Aargau und besuche jedes Wochenende ihre Familie und Freunde in Villnachern. Die junge Frau sagt:

«Ich schätze es sehr, dass ich viele Freunde hier habe, mit denen ich etwas anderes als Sport machen und abschalten kann.»

In ihrer Freizeit geht Daria Hartmann zudem öfters in die Badi, zeichnet viel und bäckt leidenschaftlich gerne. Apropos backen: Als Kunstturnerin dürfe man sich durchaus auch mal etwas gönnen, verrät Hartmann. Am liebsten nascht sie eine feine Glace.

Nichtsdestotrotz gilt es, insgesamt auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Schliesslich will sie Topleistungen erbringen, um im nächsten Jahr an der Europa- und der Weltmeisterschaft teilzunehmen – im «Glitzergwändli» in den Schweizer Farben.