«Als ich in die Schweiz kam, gab es solche Integrationsangebote nicht» – diese Bruggerin engagiert sich für Migrantinnen und Migranten Laura Peter-Lemus lebt seit 17 Jahren im Bezirk Brugg. 2016 gründete sie den Interkulturellen Verein Brugg. Im Gespräch erzählt Peter-Lemus, wie ihr Engagement begann und was sie bewirken möchte.

Laura Peter-Lemus gründete den Interkulturellen Verein Brugg mit zwei Kolleginnen. Carla Honold

«Ich bin schon mit einem Fuss in den Ferien», erklärt Laura Peter-Lemus bei der Terminfindung am Telefon. Alle zwei bis drei Jahre fliegt sie nach Mexiko zu ihrer Familie.

Zwei Geschwister und neuerdings ein Gottenkind warten dort auf sie. Sie freut sich sichtlich auf das Kennenlernen des Jungen, der vor einem Monat auf die Welt kam. «Wir haben absichtlich mit dem Besuch gewartet, damit ich ihn treffen kann.»

Das erste Engagement fand sie im Frauenverein

Schon seit 2004 lebt Peter-Lemus im Bezirk Brugg. Mit 22 Jahren zog sie von Mexiko-Stadt, wo sie aufwuchs, zu ihrem Mann nach Villnachern. Der Umzug von der Acht-Millionen-Stadt in das knapp 1700-Seelen-Dorf war schwierig. Peter-Lemus erinnert sich:

«Die Ruhe war die grösste Herausforderung.»

Die Sprachbarriere sei beträchtlich gewesen. Doch Peter-Lemus engagierte sich gleich im Frauenverein Brugg und knüpfte Kontakte. Auch eine Sprachschule besuchte sie sofort. Die heute 38-Jährige blickt zurück: «So ging die Stellensuche schnell. Nach eineinhalb Jahren hatte ich einen Job.»

Sie vollzog den Karrierewechsel zur Integrationsarbeit

In Mexiko-Stadt besuchte Peter-Lemus eine Hotelfachschule. Während des Praktikums im Hotel Copacabana lernte sie ihren Mann Michael, der heute 47-jährig ist, kennen. «Nach seinem Ausbildungsabschluss gönnte er sich Ferien in Mexiko.» Peter-Lemus, damals noch Lemus, war 18 Jahre alt. «Wir haben uns gesehen, Adressen getauscht und dann musste ich zurück zur Arbeit.»

Laura Peter-Lemus wuchs in der mexikanischen Hauptstadt auf. Carla Honold

In der Schweiz, wo sie vier Jahre später ankam, arbeitete Peter-Lemus im Gastrobereich. Sieben Jahre lang war sie im Golfclub Schinznach-Bad tätig. Peter-Lemus erinnert sich:

«Die Gastroarbeit war sehr streng und ich sehnte mich nach einer Neuorientierung.»

Diese fand sie in der Integrationsarbeit. 2016 gründete Peter-Lemus mit zwei Kolleginnen den Interkulturellen Verein Brugg (IKUVB). Die drei Frauen kannten sich schon seit Jahren. «Wir hatten einiges gemeinsam: den Migrationshintergrund und die Schweizer Ehemänner», sagt Peter-Lemus lachend.

«Da kam mir die Idee, den Verein zu gründen»

Durch ihre persönlichen Erfahrungen kennen die Frauen die Bedürfnisse der neuen Migrantinnen und Migranten. Peter-Lemus weiss:

«Die Informationen für Neuankömmlinge in der Schweiz fehlen entweder komplett oder sind widersprüchlich.»

Einen interkulturellen Verein gab es in der Region nicht und Peter-Lemus selbst hatte nach dem Umzug in die Stadt Brugg 2010 kaum Kontakte in der Gemeinde. «Da kam mir die Idee, den Verein zu gründen.» Gesagt, getan. Seit fünf Jahren ist Peter-Lemus Präsidentin des Interkulturellen Vereins Brugg.

Peter-Lemus besuchte die Handelsschule und bildete sich zur Erwachsenenbildnerin weiter. Im letzten Jahr erwarb sie zudem den Fachausweis zur Migrationsfachfrau. Die Vereinspräsidentin ist ausgebildete interkulturelle Vermittlerin und Dolmetscherin. Im eigenen Verein hat Peter-Lemus ein kleines Pensum für die Projektarbeit, den Rest macht sie unbezahlt auf freiwilliger Basis. Stillstehen will sie nicht: «Ich möchte mich stetig weiterbilden und Neues lernen.»

«Wir wollen Hemmungen abschaffen»

Der Interkulturelle Verein Brugg wendet sich an Einzelpersonen und Familien, die neu in die Schweiz gezogen sind. «Unser Ziel ist es, den Leuten die Informationen zu vermitteln, die sie für das Leben in der Schweiz benötigen», sagt Peter-Lemus. Der Verein organisiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Aprende» Informationsanlässe mit Experten zu diversen Themen in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit.

Die Geschichtsstunden in der Herkunftssprache unter dem Namen «Schenk mir eine Geschichte», hier mit Leseanimatorin Ariadne Escarcega, finden in Brugg und in Würenlingen statt. zvg

Die beliebtesten Angebote des IKUVB seien der wöchentliche Deutschtreff und das Kreativatelier für Frauen. «Diese finden jeweils mit einem Schwerpunktthema statt und sollen den Erfahrungsaustausch unter den Migrantinnen und Migranten fördern», so Peter-Lemus.

Die Vereinspräsidentin erklärt: «Wir wollen die Hemmungen abschaffen, Fragen zu stellen oder sich an das neue Umfeld zu wenden.» Die Schweizer Bevölkerung erscheine sehr zurückhaltend und oftmals traue man sich als Neuzuzüger nicht, auf die Nachbarn zuzugehen.

Im Deutschtreff werden Fragen aller Art beantwortet

«Die Papiersammlung war letzte Woche, aber ich habe sie verpasst – was mache ich jetzt?» oder «Wohin mit dem Öl, das ich für die Pommes frites gebraucht habe?» sind Fragen, die im gemeinsamen Gespräch aufkommen und im Deutschtreff geklärt werden.

Die Rückmeldung der Teilnehmenden sei positiv. «Sie schätzen die vertrauliche Atmosphäre in den Gruppen», erzählt Laura Peter-Lemus. Die Schwierigkeit liege darin, die Leute zur regelmässigen Teilnahme zu motivieren.

Laura Peter-Lemus leitet gemeinsam mit Ulrike Ehrhardt den Deutschtreff International, der jeden Montag stattfindet. zvg

«Momentan nehmen vor allem Frauen an den Veranstaltungen teil. Die meisten kommen aus Mexiko oder Spanien», berichtet Peter-Lemus. Etwa ein Jahr lang besuchen die Teilnehmenden die Kurse des Interkulturellen Vereins Brugg. Trotz der regelmässigen Abgänge freut sich Peter-Lemus: «Dann finden sie eine Stelle oder machen eine Weiterbildung und sind nicht mehr auf uns angewiesen.»

Freiwilligenarbeit hat einen hohen Stellenwert

Unterstützt wird der Vorstand von neun freiwilligen Helferinnen und Helfern. «Mir ist es wichtig, dass die Freiwilligenarbeit die Anerkennung erhält, die ihr zusteht», so Peter-Lemus. Die Vereinspräsidentin betont:

«Ehrenamtliche Mitarbeitende sind genauso Mitarbeitende wie jene, die entlöhnt werden.»

Die Arbeit bleibe die gleiche. Genauso seien Fleiss und Verantwortung gefragt, auch wenn die Angestellten nicht bezahlt werden.

Ulrike Ehrhardt (von links), Laura Peter-Lemus und Ariadne Escarcega stellten den Verein an der Expo 2019 «Aargau – my place» vor. zvg

Die Wertschätzung der Präsidentin scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ein Grossteil der Freiwilligen, die sich im Interkulturellen Verein Brugg engagieren, ist schon seit Jahren Teil des Teams. «Unter uns herrscht eine unkomplizierte Atmosphäre.» Auf ehrenamtliche Arbeit ist der Interkulturelle Verein Brugg angewiesen.

Für die Vermittlung der Freiwilligen arbeitet der Verein eng mit Benevol Aargau zusammen. Das Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit feierte Anfang September sein zehnjähriges Bestehen im Salzhaus Brugg. Wegen der Pandemie musste Benevol die Feierlichkeiten um ein Jahr verschieben und zelebrierte das Jubiläum nach der Gründung 2010 unter dem Motto «10 + 1». Wie Peter-Lemus setzt sich die Organisation für die Anerkennung der Freiwilligenarbeit ein.

Was sie im Gepäck mitbringt

«Als ich in die Schweiz kam, gab es solche Integrationsangebote noch nicht», erinnert sich Peter-Lemus. «Ich habe mich selbst informiert, viel gelesen und gefragt.» Mit Angeboten wie jenen, die sie jetzt mit dem Interkulturellen Verein Brugg organisiert, wäre es einfacher gewesen, bestätigt die Präsidentin des IKUVB.

In der Schweiz fühlt sie sich wohl und konnte zahlreiche Kontakte aufbauen. Was sie vermisse, sei die mexikanische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Peter-Lemus erklärt:

«Die Mexikanerinnen und Mexikaner sind offen und spontan. Man kommt sehr einfach ins Gespräch.»

Die kommenden Wochen in Mexiko will Peter-Lemus mit ihrer Familie geniessen. Zurück in der Schweiz geht die Arbeit im Interkulturellen Verein Brugg weiter. Die Offenheit für verschiedene Kulturen und neue Leute möchte Laura Peter-Lemus mit in die Schweiz tragen.