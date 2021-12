Dieser Mönthaler gibt Catering auf und setzt auf SchoggiEgge

Serie: Unser Beizenjahr «Ich habe jeden Monat weniger auf dem Konto, obwohl ich arbeite»: Mönthaler gibt das Catering auf und konzentriert sich auf sein Schokoladengeschäft Jürg Binder löst sein Unternehmen nach fast drei Jahrzehnten Tätigkeit auf. Er setzt nun auf den SchoggiEgge, der während der Pandemie entstand. Warum der 53-Jährige von den Behörden enttäuscht ist und was er sich zukünftig erhofft. Carla Honold Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg Binder betreibt den SchoggiEgge in Mönthal. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

«Seit bald zwei Jahren haben wir über das Catering kein Einkommen», erklärt Jürg Binder bei einem Kaffee in seinem Geschäft in Mönthal. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra betreibt er das Eventorganisationsunternehmen JB Catering. Nach 28 Jahren Tätigkeit werde der Betrieb im September nächstes Jahr eingestellt, wie Binder fortfährt. «Im Sommer haben wir diesen Entscheid schweren Herzens gefällt», so der gelernte Bäcker-Konditor.

Mittlerweile arbeitet Sandra Binder Vollzeit in der Privatwirtschaft und Jürg Binder konzentriert sich auf den SchoggiEgge, den das Paar während der Pandemie als zusätzliche Einkommensquelle zum Catering aufbaute. Neben den Büroräumlichkeiten betreibt Binder in Mönthal das Ladenlokal, wo er verschiedenste Schokoladensorten und Spezialitäten verkauft. Für ihn ist klar:

«Wir mussten die Reissleine ziehen, bevor wir die Rechnungen nicht mehr bezahlen können.»

Die staatliche Unterstützung reichte nicht aus

Im letzten Jahr hat JB Catering gemäss dem Geschäftsführer 70'000 Franken Verlust verbucht, dieses Jahr werden es voraussichtlich gegen 20'000 Franken sein. Binder erinnert sich:

«Als wir im März 2020 aus unseren Betriebsferien zurückkamen, verloren wir innert drei Tagen alle Aufträge.»

Die Auftragslage habe sich seit Beginn der Pandemie nicht erholen können.

Die Rezepte für die Schokoladensorten stellt Binder selbst zusammen. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Die Einnahmen, die ausblieben, und den entstandenen Verlust habe er grösstenteils selbst tragen müssen. «Der Bundesrat versprach 40 Milliarden Franken, 20 Prozent des Umsatzes pro geschlossenem Unternehmen, zur Linderung der Coronakrise. Doch dieses Geld kam nicht zu uns.» Einmalig habe er für den Erhalt seines Unternehmens 24'000 Franken bekommen. «Das reichte nirgendwo hin.» Der 53-Jährige sagt: «Ich habe jeden Monat weniger auf dem Konto, obwohl ich den ganzen Tag arbeite.»

Binders Schicksal ist im Catering-Bereich kein Einzelfall

Jürg Binder ist gelernter Bäcker-Konditor. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Zweimal hat er beim Kanton Einsprache gegen die abgelehnten Anträge auf Unterstützungsgelder erhoben und mehrere Stunden mit den Behörden telefoniert, erinnert sich Binder. Zusätzliche Gelder wurden ihm nicht zugesprochen. Die Erklärung, die Binder zu hören bekam: «Catering-Unternehmen wurden nicht wie Gastrobetriebe staatlich geschlossen.» Er gesteht: «Ich bin schwer enttäuscht.»

Im Catering-Bereich sei es zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmern ähnlich ergangen. «Da Caterer keine hohen Fixkosten haben, qualifizierten sich die Betriebe nicht für staatliche Unterstützung», erklärt Binder. «Neben mir haben sich viele weitere dazu entschlossen, ihre Tätigkeit einzustellen. Die Branche blutet aus.»

Für die nächste Saison ist er ausgebucht

Der Mönthaler weiss: «Durch die Schliessung unseres Unternehmens geht eine Lücke auf, die niemand füllt.» In der Region sei JB Catering als Gesamtanbieter für Veranstaltungen einzigartig. Über die Jahre haben sich Binders eine Stammkundschaft aufgebaut. Als er diese über die baldige Schliessung informierte, hätten viele es kaum wahrhaben wollen.

Neben verschiedenen Schokoladensorten sind im SchoggiEgge weitere Spezialitäten erhältlich. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Für seine letzte Saison mit JB Catering wünscht sich Binder, alle Veranstaltungen durchführen zu können. Er berichtet:

«Teilweise haben meine Kundinnen und Kunden bereits zweimal ihre Hochzeit verschieben müssen.»

Seine Agenda sei im Sommer praktisch gefüllt. Nach dem letzten Einsatz Anfang September will er die Catering-Infrastruktur, die mehrere Lager füllt, verkaufen. Zukünftig setzt er vollständig auf den SchoggiEgge.

Der Laden soll zum Treffpunkt werden

«Das Ladenlokal wird im September nächstes Jahr umgebaut», so Jürg Binder. Das Büro verlege er nach hinten, die Küche und die Kaffee-Ecke mit einigen Sitzplätzen würden grösser werden. Dies soll mehr Kundschaft zum Verweilen einladen und einen Treffpunkt schaffen. Geöffnet sein wird der SchoggiEgge ab Januar freitags und samstags sowie am Donnerstagmorgen für einen «Kafi-Treff». «Das Ziel ist es, einen Kundenstamm in Mönthal aufzubauen.» Dieser soll den SchoggiEgge ausserhalb des Dorfs bekannt machen.

Binders Ladenlokal befindet sich an der Hauptstrasse in Mönthal. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Zudem wird sich das Angebot im Verkaufsladen in Mönthal vergrössern, wie Binder berichtet. «Letztes Jahr hatten wir nur Schokolade, mittlerweile sind es mehr Spezialitäten geworden und weitere sollen dazukommen.» Weiterhin will er mit den Produkten und deren Rezepturen experimentieren. «Produziert wird die Schokolade im Glarnerland», erklärt Binder. Zukünftig könne er sich aber vorstellen, einige Spezialitäten vor Ort herzustellen.

Die Schokoladen-Nachfrage schwankt über das Jahr hinweg

Jürg Binder weiss: «Vom SchoggiEgge kann ich nicht leben.» Dank der Festanstellung von Sandra sei er auch nicht unter finanziellem Druck. «Der SchoggiEgge wird für mich ein Hobby werden.» Das Arbeitsaufkommen variiere stark. Binder erklärt:

«Zwei Drittel des Jahresumsatzes mache ich mit dem Weihnachtsgeschäft.»

Etwa eine Tonne Schokolade verkaufe er zu dieser Zeit. Auch zu Ostern seien seine Produkte gefragt.

Seit der Eröffnung des SchoggiEgge hat Binder neben dem Verkaufslokal in Mönthal diverse Aussenstellen aufgebaut. Grösser werden will er nicht. «So bin ich flexibler und kann auch auf Kundenvorschläge eingehen.» Obwohl er sich nicht freut, das Catering aufzugeben, ist Binder für die Arbeit im SchoggiEgge positiv gestimmt: «Es ist etwas ganz Neues. Da kann ich reinwachsen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen