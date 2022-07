Villigen: Ruine Besserstein wird von Alphornist vertont

Serie Aargauer Ruinen (2/5) Besserstein birgt manches Geheimnis – wie die Burgruine in Villigen klingt, zeigt erstmals ein Alphornist In einer Serie beleuchtet die AZ verschiedene bisher eher unbekannte Ruinen im Aargau: Über viele Aspekte der historischen Stätte auf dem Geissberg gibt es keine gesicherten Kenntnisse. Das lückenhafte Wissen regte aber schon früh die Fantasie der Nachwelt an. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die Entstehung der Burg Besserstein wird auf die zweite Hälfte des 12. oder ins frühe 13. Jahrhundert geschätzt. Auf dem Bild: der Turm. Maja Reznicek

Von der Bushaltestelle Vor Tor sind es knapp 40 Gehminuten. Die haben es aber in sich. Als Spornburg zeichnet sich Besserstein durch ihre Lage auf einem Hügel mit mindestens zwei steil abfallenden Seiten aus. Es ist einer der wenigen Fakten, die über die Ruine auf dem Geissberg bekannt sind.

Selbst Google spuckt unter dem Begriff «Besserstein» an erster Stelle lieber eine gleichnamige Villiger Weinfirma aus.

Den steilen Anstieg honorieren die tollen Ausblicke. Maja Reznicek

Über die Herkunft und das Alter der früheren Burg gibt es laut der Kantonalen Denkmalpflege Aargau keine gesicherten Kenntnisse. Im Onlineinventar heisst es:

«Sie wurde wohl zur Überwachung des Aarewegs von Brugg nach Koblenz und des Juraübergangs nach Wil erstellt.»

Die erste urkundliche Erwähnung stammt von 1244. Im September des gleichen Jahres, schreibt Max Baumann im Buch «Villigen. Die Geschichte», war die Gräfin Heilwig von Kyburg, die Witwe des Grafen Albrecht IV. von Habsburg zu Besuch.

In knapp 40 Minuten lässt sich die Ruine Besserstein von der Bushaltestelle Vor Tor in Villigen erreichen. Maja Reznicek

Der Historiker führt aus: «Sie empfing den Ritter Rudolf von Baar, dessen Familie in ihren Diensten stand, und den Mönch Burkhart, Kellermeister des Klosters Kappel am Albis.» Die beiden Parteien strebten einen Tausch an, der mit einer Pergamenturkunde besiegelt wurde. Noch heute liegt sie im Staatsarchiv Zürich.

Verliehen wurde der Wohnsitz an Adelige aus dem Heer

Zu der damaligen Zeit war Besserstein als Lehen des elsässischen Klosters Murbach im Hof Rein im Besitz der Habsburger. Max Baumann fügt dazu an: «Sie wohnten aber nie dort, sondern verliehen die Burg als standesgemässen Wohnsitz an Adelige, die in ihrem Heer kämpften.» Wer das gewesen sei, sei aber völlig unbekannt.

Historiker Max Baumann. Katja Gribi

Das fehlende Wissen über die Burg und ihr ungewohnter Name haben dafür die Fantasie der Nachwelt angeregt. Der Historiker erklärt:

«Es überlieferten sich Sagen, die in der Zeit der Romantik des 19. Jahrhunderts aufgeschrieben und in Gedichte gefasst wurden.»

Inspiriert hat Besserstein ebenfalls den langjährigen Blasmusikdirigenten und Alphornisten Ulrich Hegnauer. Für seine Kompositionen lässt der 72-Jährige sich oft von der Landschaft anregen.

Vor zwei Jahren las er zufällig vom Jurapark Aargau: «Ich hatte bereits drei bis vier Stücke komponiert, die in die Region passten. Da dachte ich, ich könnte nochmals einige schreiben und daraus eine Serie als Sammelheft in Kooperation mit dem Jurapark realisieren.»

Kreiert hat Hegnauer für diese Serie auch das Stück «Uf’em Geissbärg» – mit einem speziellen Teil zur Ruine Besserstein.

Dass der Blasmusikspezialist Villigen bei dem Projekt berücksichtigt hat, kommt nicht von ungefähr. «Weil mein Onkel in der Gemeinde Lehrer war und meine Cousins und Cousinen dort aufgewachsen sind, habe ich einen speziellen Bezug.»

Alphornist Ulrich Hegnauer. zvg

Im knapp dreiminütigen Stück würdigt er Besserstein musikalisch:

«Kantige und markante Töne zeigen das Urchige und Imposante der Ruine.»

Den letzten Schliff hat «Uf’em Geissbärg» erst vor kurzem bekommen. Im Rahmen der 1.-August-Feier von Villigen erlebt das Stück in dieser Form seine Uraufführung. Gespielt wird es von einer vierköpfigen Ad-hoc-Alphornformation, von der Hegnauer selbst Teil ist.

Während des Zweiten Weltkriegs fanden mehrere Eingriffe statt

So imposant das Musikstück, so wenig ist mittlerweile vom früheren Besserstein übrig. Bereits 1291 scheint sie im Verfall gewesen zu sein, schon um 1305 wurde laut Max Baumann nur noch von «Burgstelle» gesprochen. 1830 soll die Gemeinde Villigen zudem den östlichen Teil des Standorts ausgeebnet und dort noch bestehende Mauerreste beseitigt haben. Weitere Eingriffe geschahen während des Zweiten Weltkriegs.

Vom Wohnturm haben nur wenige Teile die Zeit überdauert. Maja Reznicek

Inzwischen sind vom Bergfried (Wohnturm) mit einem einstigen Grundriss von 8,20 auf 6,70 Metern nur noch das innere Füllmaterial einer Mauer und wenige Reste der Aussenwand erhalten.

Dazu kommen unter anderem Ansätze von Mauerzügen einer Umfassungsmauer nach Osten und Nordwesten sowie im Inneren des Burghofes einzelne Überreste gemauerter Häuser, schreibt der Historiker.

Vom Burgplateau lässt sich die Weitsicht Richtung Brugg geniessen. Maja Reznicek

Obwohl heute nur wenige Mauern von der historischen Stätte zeugen, lohnt sich der Aufstieg: für den Rundblick auf das Dorf Villigen, die Nachbargemeinden und die Alpen.

