Der Jungschwingertag 2022 Brugg hat stattgefunden.

Schwingfest Tränen und grosse Ziele im Sägemehl: Hier zeigten die jungen «Bösen», wie ein richtiger Plattwurf geht Einen Tag, bevor am Schwingfest im Brugger Schachen die stärksten Nordwestschweizer in den Ring stiegen, zeigten die jungen Athleten am Jungschwingertag ihr Können. Der Anlass war vor allem für die Mitglieder vom organisierenden Schwingklub Baden-Brugg ein gelungenes Heimspiel. Irene Hung-König 08.08.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag steigen im Brugger Schachen 86 Jungschwinger in den Sägemehlring. Irene Hung-König

Einen Tag bevor die «Bösen» am Nordwestschweizer Schwingfest im Brugger Schachen in den Ring stiegen, zeigten 86 Jungschwinger aus der Region ihr Können. Die 9- bis 14-jährigen Knaben traten am Samstag in vier verschiedenen Alterskategorien an und zeigten dem Publikum, was ein Kurzer, ein Hüfter oder ein Plattwurf ist.