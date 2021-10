Bezirk Brugg: Wir zeigen fünf lokale Bäckerei-Spezialitäten

Schokolade und Kuchen Inspiriert durch den Biber bis zum Findling: Diese Brugger Bäckerei-Spezialitäten haben lokalen Bezug Wie die Bäckereien selbst sind auch diese gegossenen und gebackenen Süssigkeiten regional verwurzelt. Wir zeigen die Produkte von fünf Betrieben im Bezirk im kulinarischen Porträt. Carla Honold Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Wasserschlossbiber» ist im Café-Confiserie Papillon in Brugg-Lauffohr erhältlich. zvg

In Brugg-Lauffohr liessen sich Marianne und Peter Wülser vom Wasserschloss und seinen Bewohnern anregen. Seit 2005 betreiben die beiden gemeinsam mit ihrem Team die Confiserie Papillon und das zugehörige Café. Im Geschäft bietet das Ehepaar den «Wasserschlossbiber» an. Zur Entstehungsgeschichte sagt das Paar:

«Wegen unserer Nähe zum Wasserschloss haben wir zu Ehren der grossen Biberpopulation eine Schoggispezialität kreiert.»

Auf der Verpackung des Produkts beschreibt Fredi Schären alias «Biberfredi» die Geschichte der Biberpopulation im Wasserschloss. Der «Wasserschlossbiber» ist seit 2006 im Geschäft des Ehepaars Wülser erhältlich. Das Produkt sei bei der Kundschaft sehr beliebt. Der «Wasserschlossbiber» besteht laut den «Papillon»-Betreibern aus einer feinen Mandelfüllung mit knusprigem Mandelduchesse und Hüppen-Feuilletines. Umhüllt werde die Füllung von einer zart schmelzenden Kuvertüre.

Die Verpackung wurde von den Schülerinnen konzipiert. Carolin Frei (22. April 2015)

Der «Schwarze Turm» hat ein nussiges Inneres

Für das Konzipieren einer weiteren Spezialität wurden Wülsers 2015 von zwei Maturandinnen der Alten Kantonsschule Aarau, wo Marianne Wülser als Geografielehrerin tätig ist, unterstützt. Seit dem 10-Jahr-Jubiläum des Cafés und der Confiserie Papillon ist der «Schwarze Turm» in Brugg-Lauffohr erhältlich.

Die Confiserie und das Café Papillon wird von Marianne und Peter Wülser betrieben.

Janine Müller (27. Oktober 2017)

Im Rahmen einer Maturaarbeit, die Marianne Wülser betreute, entstand die Schokoladenspezialität. Auf der Verpackung, welche ebenfalls von den Schülerinnen Anne Auderset und Flavia Hänsli zusammengestellt wurde, kann man vom historischen Hintergrund des Brugger Wahrzeichens lesen. Aussen aus edler Schokolade sei der «Schwarze Turm» mit einer nussigen Creme gefüllt. Die Füllung hat gemäss Wülsers einen leichten Caramelgeschmack und beinhalte Pistazien, Haselnuss- und Mandelkerne.

Die «Brugger Grüess» zeigen verschiedene Wahrzeichen der Stadt. zvg

So können Grüsse aus Brugg ausgerichtet werden

Die Bäckerei-Konditorei Frei AG ist in Brugg am Bahnhofplatz und an der Hauptstrasse mit zwei Standorten vertreten. In der Filiale am Bahnhofplatz 13 kann man zudem im Café Platz nehmen. Im Sortiment der Bäckerei-Konditorei findet die Kundschaft unter anderem die «Brugger Grüess».

Renate Good der Bäckerei-Konditorei Frei mit Hauptstandort in Nussbaumen erklärt, worum es sich beim Produkt handelt: «Es sind Pralinés mit Brugger Sujets.» Auf den Spezialitäten ist die römisch-katholische St.-Nikolaus-Kirche, der Schwarze Turm, die reformierte Stadtkirche und das Stadtmuseum zu sehen. «‹Grüess›-Pralinés sind in der Schweiz ein weitverbreitetes Produkt mit Sujets aus der jeweiligen Region», fügt Good hinzu.

Den Reiter gestalteten die Schülerinnen und Schüler. zvg

Gemeinsam mit der Schule Stapfer konzipierte die Bäckerei-Konditorei Frei 2018 die «Stapfer-Schoggi». «Die haben wir anlässlich des Umbaus gemacht», erklärt Good. Auf der Tafelschokolade ist das Schulhaus Stapfer zu sehen. Good führt aus:

«Von den Schülerinnen und Schülern wurde ein Reiter kreiert.»

Auch heute sei die «Stapfer-Schoggi» noch im Brugger Café erhältlich. Zurzeit plant die Bäckerei-Konditorei Frei laut Good keine weiteren Spezialitäten für Brugg.

Fünf Minuten vom Geschäft entfernt steht die Inspirationsquelle

2019 übernahm Tamara Lehmann die Geschäftsleitung von Vater Martin Lehmann. Carolin Frei (4. Mai 2021)

Die «Windischer Steine» der Bäckerei Lehmann verdanken ihren Namen wie auch ihre Form einem 300 Kilogramm schweren Findling. Der Stein ist laut Geschäftsführerin Tamara Lehman während der Eiszeit durch den Reussgletscher ins Mittelland transportiert worden. Sie erklärt:

«1869 wurde der Stein im Zentrum von Windisch-Oberburg gefunden.»

Auffallend am Gestein waren laut Lehmann die sechs glatten, schalenförmigen Vertiefungen, die von Menschenhand eingearbeitet wurden.

Nach vielen Jahren im Zürcher Landesmuseum sei der Stein heute im Quartier Windisch-Oberburg zu sehen. Fünf Gehminuten vom Schalenstein entfernt an der Zürcherstrasse betreibt die Bäckerei Lehmann eine ihrer vier Filialen.

Die Steine schmecken nach Himbeeren

Als der Findling nach Windisch zurückgeführt wurde, sei eine erste Schokoladen-Spezialität in Form des Steins entstanden. Die Bäckerei Kormann hätte dazumal den sogenannten «Schokolade-Schalenstein» kreiert. Von Konditor Kormann erhielt die Bäckerei Lehmann laut der Geschäftsführerin 2015 die Originalformen der Spezialität.

«Unsere Bäckerei liess den süssen Windischer Schalenstein zu neuem Leben erwachen», erklärt Lehmann. Armin Lehmann habe eine völlig neue Rezeptur für die Schokoladenspezialität entwickelt. Sie beschreibt die Kreation:

Die «Windischer Steine» sind seit 2015 bei der Bäckerei Lehmann mit Filialen in Windisch, Brunegg, Birmenstorf und Schinznach erhältlich. zvg

«Man kann sich das Edelpraliné mit Himbeergeschmack auf der Zunge zergehen lassen.»

Mit dem engen geschichtlichen Bezug zur Gemeinde und den sechs Vertiefungen sind die «Windischer Steine» laut Geschäftsführerin Lehmann ein exklusives Windischer Praliné, «das es nirgendwo sonst gibt». Zurzeit plant die Bäckerei laut der Inhaberin keine weiteren regionalen Spezialitäten. «Wir halten aber die Augen offen und nehmen Ideen gerne entgegen.»

Diese Spezialität wurde durch die Kundschaft umgetauft

Der Kuchen wird mit Äpfeln oder anderen Früchten hergestellt. zvg

«Manchmal gehört zum grossen Glück nur ein feines Kuchenstück», sagt Barbara Richner. Gemeinsam mit Ehemann Karl führt sie die Bäckerei-Confiserie Richner in Veltheim in siebter Generation. 2014 kreierte das Geschäft zum 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Veltheim den «Jubiläumskuchen». Barbara Richner erklärt:

«Karl Richner meinte bei seiner Ansprache mit zwinkerndem Auge, dass der ‹Jubiläumskuchen› süchtig mache.»

Barbara Richner ist Geschäftsleitungsmitglied der Bäckerei-Confiserie Richner AG. Claudia Meier (9. März 2020)

Am Tag darauf seien zahlreiche Kunden in den Laden an der Oberdorfstrasse gekommen und hätten nach dem Kuchen, der süchtig macht, gefragt. Einige Jahre nach dem Jubiläum sollte die Spezialität laut Richner einen neuzeitlicheren Namen bekommen. «Da die Leute immer sagen, dass der Kuchen süchtig macht, tauften wir ihn um», erklärt das Geschäftsleitungsmitglied.

Seither ist der Kuchen aus Linzerteig, Mandeln, Buttermasse, Butterstreuseln und Äpfeln oder anderen Früchten unter dem Namen «Der Kuchen, der süchtig macht» erhältlich. Gemäss Barbara Richner ist die Spezialität bei der Kundschaft sehr beliebt. Auf die Frage nach neuen regionalen Spezialitäten antwortet sie: «Wir sind ein innovativer Betrieb, da kommt immer wieder was Neues.»

Im Geschäft der Brüder Mor soll es spannend bleiben

Zur Kreation der «Villnacherli» wurde das Geschäft durch die Übernahme des Verenahofs inspiriert. zvg

Die Bäckerei-Konditorei Mor betreibt Filialen inklusive Cafés in Villnachern, Brugg und Bad Zurzach. 2004 eröffneten die drei Brüder Mor den ersten Standort in Villnachern. Der Name einer der lokalen Spezialitäten des Familienunternehmens ist laut Geschäftsführer Duran Mor durch die Ortschaft entstanden. Die sogenannten «Villnacherli» verkaufe die Bäckerei-Konditorei seit über fünf Jahren. Mor erklärt:

«Das Erkennungsmerkmal bildet das Wappen von Villnachern.»

Murat Mor ist Bäckermeister und Inhaber der Bäckerei-Konditorei Mor. zvg

Die Füllung der Spezialität bestehe aus einer feinen Mandel-Praliné-Creme. Die Idee stammt gemäss Mor von den «Zurzacherli», deren Rezept das Geschäft bei der Übernahme des Verenahofs in Zurzach von Ruedi Zbinden erhielt und ebenfalls für die «Villnacherli» nutzt. «Die ‹Villnacherli› geniessen eine hohe Bekanntheit unter den Einheimischen und eignen sich hervorragend als Mitbringsel», sagt Geschäftsführer Mor. Im Hinblick auf zukünftig geplante Spezialitäten meint er: «Das soll eher eine Überraschung werden, damit es spannend bleibt.»