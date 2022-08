Die neue Schulleiterin der Musikschule Schenkenberg in Schinznach

Schinznach/Niederwil In der Armee spielte sie das Waldhorn, jetzt leitet sie die Musikschule Schenkenbergertal Sandra Güttinger, ab 1. September Schulleiterin der Musikschule in Schinznach, möchte wieder mehr Kinder für ein Instrument begeistern. So will sie das erreichen. Deborah Bläuer 31.08.2022, 05.00 Uhr

Sandra Güttinger hilft das Musizieren dabei, Alltagssorgen zu vergessen. Deborah Bläuer

Aufs Waldhorn gekommen ist Sandra Güttinger eigentlich eher zufällig. «Angefangen habe ich wie viele im Kindergarten mit der Blockflöte», sagt die Waldhornlehrerin und zukünftige Schulleiterin der Musikschule Schenkenbergertal in Schinznach. Nach der Blockflöte erlernte Güttinger das Klavier und das Es-Horn, auch Althorn genannt.

Doch an der Fachmittelschule änderte sich alles. Dort gab es nämlich ein Projekt mit einem klassischen Bläserquintett.

Begeistert vom vielseitigen Instrument Waldhorn

Weil es weit und breit niemanden gab, der Waldhorn spielte, wurde Sandra Güttinger als Es-Hornistin angefragt, mitzumachen. Sie nahm gerne am Projekt teil. «Allerdings widerstrebte es mir, in einem klassischen Bläserquintett, in das ein Waldhorn gehört, das Es-Horn zu spielen», erzählt sie. Also lernte sie Waldhorn und ist seither begeistert von diesem vielseitigen Instrument.

Man könne damit die verschiedensten Musikstile spielen, erklärt sie, von Klassik bis hin zu Jazz. Dass es ein spezielles, nicht allzu verbreitetes Instrument ist, gefällt der 29-Jährigen ebenfalls. Das Waldhorn begleitete sie auch bei ihrem Jahr bei der Armee, wo sie zur Wachtmeisterin befördert wurde und – wie könnte es anders sein – in der Militärmusik war.

Sie wird weiterhin unterrichten

Schon während und auch nach dem Master in Musikpädagogik unterrichtete Güttinger an verschiedenen Musikschulen Waldhorn. Am 1. September folgt sie als neue Leiterin der Musikschule Schenkenbergertal auf Melinda Maul Nemtanu.

Daneben wird sie weiterhin unterrichten. Güttinger ist es wichtig, in beide Bereiche involviert zu sein, sowohl als Schulleiterin wie auch als Lehrerin. In der Musikschule Schenkenbergertal wird die Niederwilerin allerdings nicht unterrichten. Sie sagt:

«Die Musikschule hat mit Markus Fankhauser bereits einen ausgezeichneten Lehrer für Blechblasinstrumente.»

Viele Jahre war Sandra Güttinger Dirigentin der Musikgesellschaft Oftringen-Küngoldingen. zvg

Ihr Ziel als Schulleiterin ist es, dass wieder mehr Kinder die Musikschule Schenkenbergertal besuchen. Es sei generell ein Problem, dass Musikschulen in den letzten Jahren sinkende Schülerzahlen hätten, sagt sie. Insbesondere Blech- und Streichinstrumente wollen heutzutage verhältnismässig wenig Leute lernen. Die Gründe, die dahinterstecken, sind unklar.

Sonnenklar ist für Sandra Güttinger hingegen, dass sie durch ein attraktives Unterrichtsangebot, viele Konzerte und Teilnahmen an Jugendfesten die Musikschule Schenkenbergertal bekannter machen und mehr Kinder für den Instrumentalunterricht begeistern möchte.

«Ich sehe viel Potenzial im Schenkenbergertal», sagt sie und erklärt, wie ein Instrument einen bereichern kann. «Musik ist eine Ausdrucksform, eine Sprache. Es ist eine Möglichkeit, die eigenen Gefühle auszudrücken und Leuten eine Freude zu machen. Musik ist einfach Freude.»