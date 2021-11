Neugestaltung des Friedhofs sorgt in Schinznach für Diskussionen

Schinznach «Wir haben nur noch für zwei Jahre Platz»: Neugestaltung des Friedhofs sorgte für mehr Diskussion als Erhöhung des Steuerfusses Im Hinblick auf die Gemeindeversammlung am 26. November lud die Schinznacher Exekutive zum Informationsanlass. Im Fokus standen vier Geschäfte. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Beim neuen Gemeinschaftsgrab in Form einer Baumbestattungsanlage sollen die Urnen kreisförmig um die Bäume platziert werden. Visualisierung: Gemeinde Schinznach

Rund 50 Personen fanden sich für die Vorinformation des Gemeinderats in der Mehrzweckhalle ein. Bereits das erste Traktandum stellte sich als grösster Diskussionspunkt des Montagabends heraus. Dabei handelte es sich um den Verpflichtungskredit von 191'000 Franken für die Sanierung und Neugestaltung des Friedhofs Schinznach-Dorf.

Vizeammann Peter Zimmermann zeigte den grossen Platzmangel beim bestehenden Gemeinschaftsgrab auf. Im Schnitt würden dort pro Jahr sechs Personen beigesetzt. «Aktuell haben wir nur noch für zwei Jahre Platz», sagt Zimmermann. Bei den Kinder- und Engelsgräbern sei kein einziger Platz mehr frei.

Peter Zimmermann, Vizeammann Schinznach. zvg

Ein neues Gemeinschaftsgrab in Form einer Baumbestattungsanlage auf der Ostseite der reformierten Kirche soll dieses Problem lösen. Zimmermann führte aus:

«Angedacht ist eine parkmässige Gestaltung mit Naturelementen wie etwa einer Blumenwiese.»

Angeordnet in einem Kreis finden pro Baum jeweils 16 Urnen Platz. Die Kinder- und Engelsgräber werden gemäss Plan unterhalb der Urnenreihengräber platziert und der alte Standort auf der Westseite aufgehoben. Zudem sind zukünftig neue Anordnungen der Erdbestattungs- und Erdreihengräber vorgesehen.

In der anschliessenden Diskussion zum Antrag wurden verschiedene alternative Lösungen thematisiert. Die Frage, ob auch die Variante eines Friedwaldes geprüft wurde, bejahte Zimmermann. Man habe aber – auch auf Wunsch der Kirchenpflege – davon abgesehen: «Die Angehörigen, die Abschied nehmen wollen, sollen immer noch wissen, wo ihre Verstorbenen sind.»

Weitere Alternativen – wie etwa die Beisetzung der Asche ohne Urne – wurden betrachtet, diese seien von den Kosten alle ähnlich. Gerade letztere sei bei den Leuten aber nicht gut angekommen.

In Zukunft sollen nur noch biologische Urnen erlaubt sein

Eine Anwohnerin wollte wissen, wie man so viele Bäume, wie auf der verwendeten Visualisierung gezeigt, auf dem begrenzten Raum des Schinznacher Friedhofs pflanzen wolle und ob der Einsatz von biologischen Urnen angedacht ist. Der als Beispiel verwendete Friedhof sei sogar kleiner, so Zimmermann, als der von Schinznach. Zukünftig ist angedacht, das Friedhofsreglement so anzupassen, dass nur noch biologische Urnen erlaubt sind.

Anpassungen soll es auch bezüglich der Grabesruhe geben. Eine Verkürzung auf 20 Jahre muss gemäss dem Vizeammann wegen Platzmangels ab einem gewissen Punkt sicher kommen.

Weiter wurde gefragt, wo zukünftig die Erdbestattungen platziert werden und warum die Neuerung nicht auf dem alten Gemeinschaftsgrab stattfindet. Der Platz für Erdbestattungen in Schinznach reicht gemäss Gemeinderat für die nächsten 20 Jahre. Der bisherige Standort der Gemeinschaftsgräber sei für die Neugestaltung nicht geeignet.

In der Kritik stand abschliessend die Höhe der Planungskosten (Architektenhonorar/Nebenkosten) von 39'000 Franken. Vizeammann Peter Zimmermann erklärte dazu, man habe bewusst einen Spezialisten beigezogen und der Betrag decke auch die Bauleitung.

Bereits wurden einmalige Ausgaben von fast 400'000 Franken gestrichen

Zweites Hauptthema des Abends war das Budget 2022 mit der Erhöhung des Steuerfusses um 5% auf 110%. Gemeinderätin Elisa Landis unterstrich die Dringlichkeit dieses Schritts, der – da keine Liegenschaftsverkäufe geplant sind – «unumgänglich» sei. Im November 2020 hatte Schinznach bereits einmal dem Steuerfuss von 110% zugestimmt. Dagegen wurde anschliessend aber erfolgreich das Referendum ergriffen.

Mit der Erhöhung im 2022 könnte der Aufwandüberschuss der Gemeinde von 1,57 Mio. Franken auf 1,31 Mio. Franken reduziert werden. Dieser wird über den Bilanzüberschuss Einwohnergemeinde (Reservefonds) von 23 Mio. Franken finanziert.

Elisa Landis, Gemeinderätin Schinznach. zvg

Bei den Budgetverhandlungen habe der Rat, so Landis, bereits im Vorfeld fast 400'000 Franken einmalige Kosten gestrichen:

«Weitere Kürzungen sind kaum möglich, die Grenze von Kürzungen, Aufgabenverschiebungen etc. ist erreicht.»

Grössten Block bei den Ausgaben bilden die Bereiche Bildung mit 2,96 Mio. Franken (etwa durch kantonale Anpassungen der Lehrerlöhne), Soziales 1,14 Mio. Franken und Verwaltung mit 1,1 Mio. Franken (u. a. geplante Verwaltungsanalyse). Viele Ausgaben seien aus rein finanziellen Gründen ins Jahr 2023 oder auf später verschoben worden.

Textiles Werken soll neu im Primarschulhaus stattfinden

Eines der anstehenden Projekte ist die Sanierung und Instandhaltung der Flurstrasse Kasteln nach dem «Jahrhunderthochwasser» im Sommer mit einem Kredit von 500'000 Franken. Auch die Bacheindolung soll mit einem grösseren Durchmesser neu verlegt werden, da sich gezeigt habe, dass «die zu klein bemessene Dimensionierung des Kalmbachs das viele Wasser nicht mehr aufnehmen konnte und sich dieses den Weg über die Strasse Richtung Tal suchte».

Das Unwetter im Sommer hat die Flurstrasse in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Gemeinde Schinznach

An vielen Stellen wurde der Strassenbelag unterspült. Laut Gemeinderat ist die letzte Instandhaltung der Strasse zudem weit über 20 Jahre her.

Ingrid Baldinger, Gemeinderätin Schinznach. zvg

Des Weiteren ist eine Anpassung der Räumlichkeiten beim Primarschulhaus Dorf nötig, wie Gemeinderätin Ingrid Baldinger ausführte. Weil im Zuge des Lehrplans 21 die Nutzung des Hauswirtschaftsgebäudes bei der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal steigt, kann die Primarschule ihr Textiles Werken dort nicht mehr abhalten. Als Alternative ist – nach Umnutzungen und Unterteilungen – eine Verlegung des Unterrichts ins Primarschulhaus möglich.

Diese Lösung für 188'200 Franken und einem Horizont von mindestens fünf Jahren erfülle alle Anforderungen des Lehrplans 21, könne aber kostenbewusst erreicht werden und erfordere kaum Eingriffe in die bestehende Bausubstanz, erklärte Baldinger.

Neben den am Montag besprochenen Themen stehen am 26. November auch zwei weitere Traktanden auf der Liste: eine Einbürgerung sowie die Erhöhung des Pensums der Schulverwaltung um 10% auf neu 50%.

Gemeindeversammlung Freitag, 26. November, 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Schinznach-Dorf.