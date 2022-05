Duo Fuck/Love feiert in Schinznach Schweizer Premiere

Schinznach Vor dem ersten Auftritt hatten sie sich noch nie getroffen: Jetzt feiern Fuck/Love mit ihrer Performance Schweizer Premiere Am Mittwochabend stehen die Kunstschaffenden Andrea Spicher und Stefan Schneider auf der Bühne des Gasthofs Bären in Schinznach-Dorf. Sie zeigen ein musikalisch-poetisches Programm, das sie selbst «Poetry Pop» nennen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Andrea Spicher und Stefan Schneider bieten ein poetisches, musikalisches und visuelles Programm. zvg

Zum ersten Mal gesehen hatten sich die beiden 30 Minuten vor dem gemeinsamen Auftritt. «Wir standen plötzlich auf der Bühne und hatten noch nie geprobt», erzählt Andrea Spicher lachend am Telefon. Um ein Uhr morgens gaben die Schinznacher Schauspielerin und der deutsche Musiker Stefan Schneider bei einer nächtlichen Party ihr Début. Die 30-Jährige schwärmt:

«Ich habe es noch nie erlebt, dass es so gefunkt hat. Wir haben praktisch zusammen geatmet und das Feedback war so gut.»

Dieser Auftritt ist jetzt gut zwei Jahre her. Initiiert hatte ihn damals – und damit die Geburtsstunde des Duos Fuck/Love besiegelt – Spichers Kollege Lukas Streich. Sie erzählt: «Er zog gerade aus unserer früheren WG in Münster aus. Da er eine Bühne in seinem alten Zimmer hatte, fragte er mich: Willst du als Abschluss nicht darauf auftreten?»

Im Zentrum der Performance steht das Thema Liebe. zvg

Die Schauspielerin, die schon in ganz Deutschland performt hat, machte sich lange Gedanken, was sie an einer solchen WG-Party zeige könnte.

Vom 20-minütigen zum stündigen Programm

Zuerst entschied sich Andrea Spicher für das Thema Liebe. «Alle Menschen haben irgendeine Verbindung dazu», erklärt sie. Ganz im Zeichen des heutigen Namens gehe das Programm um deren positive als auch negative Seiten: um die grosse Liebe, um Liebeskummer, um Sex ohne Liebe. Andererseits wollte die 30-Jährige eine Leidenschaft von sich auf die Bühne bringen:

«Ich liebe Gedichte und sammle sie seit Jahren.»

Daher habe sie sich gefragt, was zu solchen Texten passen könnte, das dynamisch sei und junge Leute anspreche. «Da kam mir die Idee: Schlagzeug.»

Weil er selbst keine Zeit hatte, vermittelte Kollege Streich Spicher den Musiker Stefan Schneider. Am Telefon erklärte die Schauspielerin ihm das Konzept, er willigte schnell ein. Beim ersten gemeinsamen Auftritt spürten beide, dass es passte, dass sie weitermachen und ein eigenes Programm entwickeln wollten: «Wir haben uns danach ab und zu getroffen und darüber geredet, was wir noch reinnehmen könnten.»

Im Trailer geben Stefan Schneider und Andrea Spicher Einblick in das etwa einstündige Programm mit Kostümen von Inka Hauptvogel, Visuals von Sven Stratmann und Lukas Streich als Tontechniker. Youtube

Entstanden ist so aus der anfänglich 20-minütigen Performance das stündige Programm «Fuck/Love», das genauso dem Duo seinen Namen gibt. Andrea Spicher bezeichnet den «Abend über die Liebe mit ausgewählten Gedichten und Schlagzeug» als «Poetry Pop». In der Performance treffen fremde Werke – der älteste Text stammt aus dem 18. Jahrhundert – auf von Spicher und Schneider selbst geschriebene Musik und Texte.

Dominieren zu Beginn noch Instrument und Stimme, so ein «bisschen theatermässig», erklärt Spicher, vermische sich im Laufe des Programms alles, gehe über in Tanz und Visuals. Unterstützt wird das Duo jeweils von Lukas Streich, dem ehemaligen WG-Kollegen der Schauspielerin, als Tontechniker.

Als Nächstes soll ein eigenes Musikalbum entstehen

Richtig finalisiert ist «Fuck/Love» aber nicht. Andrea Spicher erklärt: «Das Programm entwickelt sich bei jeder Vorstellung neu, das macht es total spannend.» Frische Gedichte kämen hinzu, die Musik werde angepasst. Spicher verspricht:

«Aus diesem Abend geht man leicht heraus, es soll nicht schwer sein.»

Am Mittwoch kann man das Duo im Gasthof Bären in Schinznach erleben. «Für mich war von Anfang an klar, dass wir das Programm irgendwann auch in meiner Heimat spielen», erklärt Andrea Spicher, die über neun Jahre in Deutschland lebte. Der Auftritt im «Bären» ist aktuell der erste und einzige von Fuck/Love in der Schweiz. «Wir sind aber offen für Anfragen und möchten unbedingt spielen.»

Als Nächstes wird das Duo in der Nähe von Berlin auf der Bühne stehen. Für weitere Auftritte – unter anderem in Dänemark – laufen die Bewerbungen. Die 30-Jährige sagt: «Nach Corona kommt es langsam wieder.»

Das erste Mal trafen sie sich auf der Bühne: Andrea Spicher und Stefan Schneider. zvg

In diesem Jahr hat Andrea Spicher ein weiteres Projekt in der Pipeline. Zum Thema ihres Bühnenprogramms möchte sie gemeinsam mit Stefan Schneider und Lukas Streich ein Album mit selbstgeschriebenen Songs veröffentlichen.

Auch sonst habe sie «mega viele Ideen, was man sonst machen könnte». Dass sie diese Ideen zukünftig weiterhin mit ihrem Partner von Fuck/Love umsetzt, kann sich Spicher gut vorstellen. Schliesslich habe es von Anfang an zwischen ihnen gefunkt.

Premiere: «Fuck/Love» – «Poetry Pop»: Mittwoch, 18. Mai, 20 Uhr. Gasthof Bären, Schinznach-Dorf.

