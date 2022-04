Schinznacher Vizeammann Stephan Burkart zu Wechsel in Gemeinderat

Schinznach Vom Professor zum Politiker: Diese Gründe sieht Stephan Burkart hinter dem grossen Sesselrücken im Gemeinderat – und das will er anders machen Seit bald 120 Tagen ist der neue Vizeammann von Schinznach im Amt. Der AZ gibt er erste Einblicke in die Schwerpunkte der Legislaturziele 2022/25 und in die Projekte, die ihn seit Januar am meisten beschäftigen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 25.04.2022, 15.42 Uhr

Seit 17 Jahren lebt der frischgebackene Vizeammann Stephan Burkart in Schinznach-Dorf. Alex Spichale

Politik macht Stephan Burkart gerne am Wurststand. Während dem Wahlkampf habe er entdeckt, dass man sich auch hier gut mit der Bevölkerung austauschen könne. Fast vier Monate nach Amtsantritt als Vizeammann ist der 57-Jährige samstags oft mit seiner Partnerin vor der Dorfmetzg anzutreffen.

Der Austausch mit den Schinznacherinnen und Schinznachern sei ihm sehr wichtig:

«Ich finde es toll, wenn jemand an meinem Garten vorbeikommt und zu mir sagt: ‹Du bist doch Gemeinderat, ich hätte da ein Anliegen›.»

Diese Kommunikation hat gemäss Burkart in der letzten Legislatur gefehlt – und wohl zum grossen Sesselrücken beigetragen.

An den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen September zogen mit dem Dozenten für Betriebsökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch Adrian Mathys und Kurt Eggenberger drei Neue in die Exekutive ein. Die beiden damaligen Gemeinderätinnen Manuela Wiederkehr und Ingrid Baldinger schafften die Wiederwahl nicht, Ex-Ammann Urs Leuthard trat von seinem Amt zurück.

Der Gemeinderat Schinznach in der alten Zusammensetzung bis Ende 2021 mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Mitte) und Künstler Simon Sidler (rechts). Von links: Gemeindeschreiber Benjamin Plüss, Vizeammann Peter Zimmermann, Gemeinderätin Elisa Landis, Gemeindeammann Urs Leuthard, Gemeinderätin Ingrid Baldinger und Gemeinderätin Manuela Wiederkehr. zvg (29. November 2021)

Burkart sagt auf die Frage nach den Gründen für den grossen Wechsel: «Die Schinznacher haben den alten Gemeinderat wohl zu wenig gespürt, weil nicht genug kommuniziert wurde.» Es habe zudem verschiedene Geschäfte gegeben, durch die die Bevölkerung das Vertrauen in die Exekutive verloren habe. Beispielsweise sei Kommunikation und Vorgehen rund um den Masterplan Schinznach nicht ideal gewesen.

Die Schinznacherinnen und Schinznacher seien zu wenig eingebunden worden. Das soll sich in den nächsten vier Jahren ändern.

Am 29. April werden die Legislaturziele bekannt gegeben

Für den FDPler ist die Neuzusammensetzung des Gemeinderats eine Chance. «Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, die sich gut ergänzen», erklärt er. Man gehe gemeinsam in die gleiche Richtung und schlage einen anderen Weg ein als die Vorgänger. Man wolle sich gegenüber der Öffentlichkeit zeigen und informieren – «auch wenn wir noch keine Lösung wissen». Das Thema Kommunikation sei wichtiger Teil der neuen Legislaturziele 2022/2025.

Am 29. April werden die strategischen Schwerpunkte gemäss dem Vorsteher der Ressorts Bildung, Jugend und Familie, Kultur, Vereine und Sport offiziell bekanntgegeben. Bereits verraten kann der 57-Jährige, dass die Entwicklung eines Kommunikationskonzepts für die Gemeinde geplant ist. In diesem Zug sei eine Überarbeitung des Mitteilungsblatts von Schinznach denkbar.

Burkart lebt mit seiner Partnerin direkt im Ortsteil Schinznach-Dorf. Severin Bigler (14. April 2021)

Auch die Gemeindeversammlung könne besser genutzt werden, um die Bevölkerung zu informieren. Burkart erklärt:

«Die Gemeinderäte sollen jeweils Einblick in die aktuelle Arbeit der Ressorts geben – auch wenn es nur ein, zwei Minuten sind.»

Ein weiteres strategisches Ziel liege bei der Zusammenarbeit mit den regionalen Nachbarn. Der Vizeammann führt aus: «Es ist wichtig, auf andere Gemeinden zuzugehen, denn wir haben alle die gleichen Herausforderungen und können uns gegenseitig helfen.» Von einer potenziellen Fusion spricht Burkart nicht, dies sei nur eine der Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Trotzdem fügt er an: «Sicher ist, dass es zukünftig immer weniger eigenständige Gemeinden geben wird. In 30 Jahren wird wohl auch Schinznach nicht mehr selbstständig sein.» Schon heute werde es beispielsweise immer schwieriger, geeignete Leute für die Besetzung von Gremien wie etwa dem Gemeinderat zu finden.

Natürlich gebe es durch den grossen Wechsel in der Schinznacher Exekutive ein, zwei Herausforderungen, räumt Burkart ein: «Wir haben drei Personen dabei, die ein solches Amt noch nie gemacht haben.» Auch für Burkart ist es die erste politische Position. In Schinznach ist der 57-Jährige dafür stark verwurzelt.

Für Gebäude der Bezirksschule stehen Renovationen an

2005 zog Burkart, der grösstenteils in Baden aufgewachsen ist, in die Gemeinde. Die Tür zum Dorf habe ihm die Weinbaugenossenschaft Schinznach geöffnet, die er über 14 Jahre präsidierte. Im April 2021 trat Burkart aber von dem Amt zurück:

«Ich dachte, dann habe ich wieder Zeit für anderes.»

Ziel sei es nicht gewesen, anschliessend Politik zu machen. Trotzdem liess er sich nicht lange bitten, als ihn eine Findungskommission für das Amt in Schinznach anfragte. «Ich habe ein grosses Interesse an der Gemeinde und trage gerne etwas bei.»

1895 wurde die Weinbaugenossenschaft Schinznach gegründet. Emanuel Per Freudiger (9. Oktober 2013)

Der Start in die neue Aufgabe scheint denn auch gelungen. Im Gespräch mit der AZ schwärmt der FHNW-Dozent: «Es macht unheimlich Spass, ich lerne sehr viel Neues und sehe, was in der Gemeinde passiert.» Das Amt sei anders als alles, das er bisher gemacht habe. Ausserdem sei die Einführung sehr gut organisiert worden, man arbeite mit guten Tools.

Am meisten beschäftigt hat Burkart in den ersten vier Monaten seiner Amtszeit das Thema Schule. Stichwort: Abschaffung der Schulpflege. Deren Aufgaben übernimmt seit Januar der Gemeinderat. Der Vizeammann erklärt:

«Wir sind jetzt sehr viel näher dran und in regem Austausch.»

Alle zwei Wochen trifft sich Burkart beispielsweise mit der Schulleiterin der Primarschule. Zudem habe man bereits einen Strategieworkshop zur Zukunft der Institution durchgeführt. «Wir wollen sie noch attraktiver machen.» Doch auch die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal beschäftige.

Ulrich Salm, Präsident der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal, und Schulleiterin Christa Jäggi äusserten sich Ende 2017 zur Situation der Bezirksschule bei einer Fusion von Brugg und Schinznach-Bad. Janine Müller (22. November 2017)

Einerseits gelte es, sich wieder neu mit deren Vorstand zu koordinieren. Dieser besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der fünf beteiligten Gemeinden, die alle «sehr unterschiedliche Voraussetzungen hätten». Andererseits steht nach wie vor die Frage nach der Zukunft der Bezirksschule im Raum.

Seit Jahren sind die Schülerzahlen tief, nun sollten Renovationen am Gebäude stattfinden. Stephan Burkart sagt: «Man muss sich fragen, ob eine Sanierung für mehrere Millionen Franken Sinn macht, wenn die Schule in den nächsten Jahren geschlossen werden könnte.»

Die Standortförderung soll jetzt intensiviert werden

Auf den Fortbestand der Bezirksschule kann der Gemeinderat gemäss Burkart nur beschränkt Einfluss nehmen. Mit Projekten wie die Überbauung Geezhalde könne zwar mehr Raum für Familien geschaffen werden. «Der Kanton gibt die Schülerzahlen aber vor und wenn er auf diesen beharrt, können wir das nicht ändern.»

Im Gebiet Geezhalde in Schinznach-Dorf ist eine Überbauung mit elf Gebäuden und voraussichtlich 43 Wohnungen geplant. Visualisierung: zvg

Auch wäre es möglich, dass sich eine der involvierten Gemeinden von der Kreisschule zurückziehe – beispielsweise sollte sich Villnachern für einen Zusammenschluss mit Brugg entscheiden. Nüchtern sagt Burkart:

«Es ist super, wenn wir die Bezirksschule behalten können, aber nicht um jeden Preis.»

Neben dem «grossen Fragezeichen» rund um die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal, das Burkart aktuell beschäftigt, kann der Vizeammann einige weitere Projekte des Gemeinderats in der laufenden Legislatur nennen. Ammann Peter Zimmermann und Bau-Ressort-Vorsteher Kurt Eggenberger erarbeiteten eine neue Variante des Masterplans Schinznach.

Eine herausfordernde Aufgabe, wie Burkart erklärt: «Man muss die Balance zwischen <Erhalten und auch nicht die Weiterentwicklung stoppen> finden.» Genaues könne er nicht sagen, es gebe aber auf jeden Fall etwas «Vernünftiges» und «eine ganz andere Lösung als vorher».

Auch wolle man in den nächsten vier Jahren in die Standortförderung investieren. Dies sei bisher eher vernachlässigt worden. «Wir haben aber so viele gute Sachen», schwärmt Burkart. Den Austausch mit den Vereinen und dem Gewerbe habe das Gremium bereits gesucht, gefragt, was sie von der Gemeinde erwarten. «Sie waren sehr zufrieden mit Schinznach.»

Beim Wahlgewinn sagte sein Tennis-Team: «Jetzt wird es schwierig»

Momentan investiert Stephan Burkart zwischen 25 und 30 Prozent für das neue Amt. Dies neben seiner 100-Prozent-Stelle als Dozent für Betriebsökonomie. «Das Amt ist zeitenintensiv. Man könnte es sich aber auch einfacher machen», sagt der Politiker.

Stephan Burkart, Vizeammann Schinznach. Alex Spichale

Einladungen für Abendanlässe dürfte der FDPler auch ausschlagen, doch er mache das «extrem gerne und es sei wie ein Hobby». Zudem findet Burkart:

«Als Gemeinderat schuldet man es der Bevölkerung, dass man sich zeigt.»

Aktuell gelingt die Jonglage zwischen dem neuen Amt, Job und weiteren freiwilligen Einsätzen. Er habe einen guten Arbeitgeber, der ihm ermögliche, die Aufgaben flexibel einzuteilen. Nur seine Teamkollegen beim Tennis hätten nach seiner Wahl gesagt: «Jetzt wird es schwierig.» Burkart schafft es nur noch zu jedem dritten Training.

Vor kurzem habe er aber ein Kompliment aus dem Dorf erhalten: «Man merkt, in Schinznach geht etwas.» Und das – das ist an Burkarts Strahlen anzumerken – wiegt alles auf.

