Frau landet mit Auto in der Aare – jetzt dankt sie ihren Helfern

Schinznach / Villnachern Wegen Ablenkung fast in der Aare gelandet: Jetzt bedankt sich die Unfallfahrerin bei ihren Helfern Ohne aufmerksame Autofahrerinnen und Autofahrer hätte sich eine junge Autofahrerin nicht mehr selbst aus ihrem Wagen retten können. Nun bedankt sie sich nach ihrem Unfall bei jenen, die ihr geholfen haben. Aktualisiert 13.10.2021, 07.59 Uhr

Montagabend, kurz vor 18 Uhr: Bei der Kantonspolizei Aargau geht die Meldung ein, dass zwischen Schinznach und Villnachern ein Auto fast in der Aare gelandet ist. Laut der Polizei hat es sich dabei um einen Selbstunfall gehandelt. Die junge Autofahrerin war offenbar abgelenkt – mutmasslich durch das Benutzen des Mobiltelefons – und kam deswegen von der Strasse ab. Das Fahrzeug touchierte dabei einen Baum, hob in der Folge ab und kam am Ufer der Aare zum Stillstand.