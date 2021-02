Schinznach Steuererhöhung abgelehnt: «Es ist ein deutliches Resultat – die Demokratie hat immer recht» Gemeindeammann Urs Leuthard sowie Paul Arrigoni vom Referendumskomitee äussern sich zur klaren Ablehnung des Budgets 2021 an der Urne in Schinznach. Michael Hunziker 15.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde hat eine intensive Investitionsphase hinter sich. Neu erstellt und im vergangenen Jahr eingeweiht worden ist das Schulhaus Feldschen. Bild: Ina Wiedenmann (29. August 2020)

Das Stimmvolk in Schinznach lehnt eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% klar ab. An der Urne ist das Budget 2021 mit 312 zu 600 Stimmen zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen worden am Sonntag. Die Stimmbeteiligung betrug 56,4%.

«Die Mehrheit hat entschieden, die Mehrheit will keinen Steuerfuss von 110%», stellt Gemeindeammann Urs Leuthard fest. Und:

«Es ist ein deutliches Resultat, das es zu akzeptieren gilt. Die Demokratie hat immer recht.»

Auch wenn es der Gemeinderat, daraus macht Leuthard keinen Hehl, lieber anders gehabt hätte: Überrascht ist er nicht. «Damit mussten wir rechnen.» Schliesslich sei das Referendum doch mit einer stattlichen Anzahl von 603 Unterschriften erfolgreich ergriffen worden. Die Gemeindeversammlung hatte das Budget Ende des vergangenen Novembers mit 42 zu 37 Stimmen angenommen.

Ein überarbeitetes Budget soll im April vorliegen

Die Ablehnung an der Urne könne mehrere Ursachen haben, antwortet der Gemeindeammann auf die entsprechende Frage. Eine Steuerfusserhöhung sei immer unpopulär, betreffe jeden Einzelnen persönlich. «Jeder muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Das ist nicht angenehm.» Dazu komme eine Unsicherheit durch die gegenwärtig ausserordentliche Situation mit der Coronapandemie.

Urs Leuthard ist Gemeindeammann in Schinznach.

Bild: zvg

Der Gemeinderat werde nun, sagt Leuthard zu den kommenden Schritten, ein weiteres Mal über die Bücher gehen. «Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Uns liegt eine finanziell gesunde Gemeinde am Herzen, ohne zu hohe Verschuldung.»

Abgeklärt werde, bei welchen Investitionen noch Sparpotenzial vorhanden sei, in welchen Bereichen weitere Kürzungen vorgenommen werden könnten. Ein nicht einfaches Unterfangen, gibt Leuthard zu bedenken. Denn beim weitaus grössten Teil handle es sich um gebundene Ausgaben. Auch habe der Gemeinderat bereits beim Budgetprozess im letzten Jahr den Rotstift angesetzt. Durch die intensive Investitionsphase, die Schinznach hinter sich hat, drücken die hohen Abschreibungen zusätzlich auf das Ergebnis, führt Leuthard aus. Er hofft, dass die Massnahmen in einem vernünftigen Rahmen umgesetzt werden können, um den mittelfristigen Finanzhaushalt zu bewahren und trotzdem die Attraktivität der Gemeinde zu erhalten.

Voraussichtlich im April soll dem Stimmvolk das überarbeitete Budget unterbreitet werden – entweder an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung oder infolge der Coronamassnahmen erneut an einer Urnenabstimmung.

Referendumskomitee sieht Misstrauen als einen Grund

Positiv überrascht vom klaren Resultat ist Paul Arrigoni vom Referendumskomitee. Die Mehrheit des Stimmvolks habe sich offenbar von den teilweise fragwürdigen Flugblättern sowie der Berichterstattung in den Medien nicht verunsichern und negativ beeinflussen lassen, sondern sich selber eine Meinung gebildet, hält er fest. Seinen grossen Dank richtet er an die beiden Initianten Ruedi Amsler und Marcel Käser, die das Referendum ergriffen haben. Arrigoni schloss sich den beiden an, nachdem er an der Gemeindeversammlung die Rückweisung des Budgets verlangt hatte, aber knapp nicht durchkam. Beim Sammeln der Unterschriften seien sie sehr freundlich empfangen worden, blickt er zurück.

Beim Budget wird der Gemeinderat – hier das Gemeindehaus – noch einmal über die Bücher gehen. Bild: Claudia Meier (7. März 2020)

Als Hauptgründe, die zur deutlichen Ablehnung an der Urne geführt haben können, nennt Arrigoni ein gewisses Misstrauen, einen gewissen Unmut den Behörden und der Verwaltung gegenüber. Fragezeichen gemacht würden in der Bevölkerung etwa zu den Strassensanierungen, die exorbitante Kosten verursachen, zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften, zur laufenden Masterplanung, zur teuren Bauverwaltung oder zu den nicht sehr bürgernahen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.

Rolle spielte Unsicherheit durch die Coronakrise

Auch bei der Bildung könne genauer hingeschaut werden, müsse nicht alles zu Höchstpreisen eingekauft werden, fügt Arrigoni ein Beispiel an und verweist auf das aktuelle Informatikprojekt. Viele Entscheide seien schwierig nachvollziehbar, das Geld werde mit einer Selbstverständlichkeit verteilt – ein Aufreger in der Bevölkerung. Die Informationspolitik sei generell zu überdenken. Hineingespielt habe wohl ebenfalls die mit der Coronakrise verbundene Unsicherheit, sagt Arrigoni und ergänzt:

«Viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen nicht, was am Ende des Monats in der Lohntüte bleibt, müssen sich auf längere Zeit mit weniger zufrieden geben.»

Das klare Resultat – «es sind nicht nur drei Initianten, die hinter dem Referendum standen, sondern 600 Stimmberechtigte, die aufgestanden sind» – ist für Arrigoni ein Zeichen dafür, dass es so nicht weitergehen könne, sich etwas ändern müsse, eine Steuererhöhung quer in der Landschaft stehe in der aktuellen Lage.