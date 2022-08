Schinznach-Bad AG: Patient stürzt aus 4. Stock und stirbt

Schinznach-Bad Patient stürzt aus 4. Stock der Rehaklinik – und stirbt In Schinznach-Bad ist es am Freitagmorgen zu einem tragischen Todesfall gekommen. Ein Mann ist aus dem Fenster gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. 26.08.2022, 14.19 Uhr

Die Reha-Klinik aarReha Schinznach in Schinznach. Janine Müller (Archiv)

In der Klinik der aarReha Schinznach hat sich am Freitagmorgen ein tragischer Todesfall ereignet. Einer der Patienten sei aus dem 4. Stock gestürzt, teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.