Schinznach «Jetzt haben wir wieder eine Grundlage»: Die Bevölkerung setzt an der Urne ein klares Zeichen Der Schinznacher Gemeindeammann Urs Leuthard ist froh über deutliche Zustimmung zum Budget 2021 – und sagt gleichzeitig, welcher Wermutstropfen bleibt und was nun im Auge zu behalten ist. Michael Hunziker 11.04.2021, 16.45 Uhr

Das Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 105% ist unter Dach und Fach in Schinznach.

Der Steuerfuss bleibt unver­ändert bei 105%: Das Stimmvolk in Schinznach hat am Sonntag an der Urne das Budget 2021 klar angenommen mit 573 zu 79 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 40,2 Prozent.

Gemeindeammann Urs Leuthard ist froh über dieses deutliche Signal. «Schinznach braucht ein Budget und die Bevölkerung wollte offensichtlich selber bestimmen. Ich bin dankbar, dass wir nun weiterarbeiten können.» Ein Wermutstropfen aber bleibe, räumt der Gemeindeammann ein:

«Im Sinne einer weitsichtigen Finanzpolitik und mit Blick auf die steigende Verschuldung wäre aus Sicht des Gemeinderats ein Steuerfuss von 110% angebracht gewesen. Aber den demokratischen Entscheid gilt es zu akzeptieren.»

Zur Erinnerung: Ende November des vergangenen Jahres genehmigte die Gemeindeversammlung das Budget 2021 mit einer Erhöhung des Steuer­fusses von 5% auf 110% mit 42 zu 37 Stimmen. Erfolgreich wurde in der Folge mit 603 gültigen Unterschriften das Referendum ergriffen. An der Urne hat das Stimmvolk dann Mitte Februar das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 110% klar abgelehnt mit 312 zu 600 Stimmen.

Verschuldungsgrenze gilt es im Auge zu behalten

Der Gemeinderat hat im Vorfeld des Urnengangs betont, dass er bestrebt sei, Schinznach als attraktive Wohngemeinde weiterhin zu pflegen und zu fördern. Dies bedeute, mit einer umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im Bereich Bildung, Kultur und Sport sowie Freizeit auch etwas bieten zu können.

Urs Leuthard ist Gemeindeammann in Schinznach.

In seiner Finanzstrategie hat der Gemeinderat gleichzeitig festgelegt, dass eine Verschuldung von 4000 Franken pro Einwohner nicht überschritten werden darf. Diese Kennzahl gelte es im Auge zu behalten, nicht nur in den Jahren 2022 und 2023, sondern langfristig, hebt der Gemeindeammann hervor. «Das ist ein wichtiger Eckpfeiler. Wir müssen auch in Zukunft handlungsfähig sein für die anstehenden Aufgaben und Investitionen.»

Für Kürzungen ist der Spielraum begrenzt

Um die Verschuldungsgrenze einhalten zu können, ist der Finanzplan genau überprüft worden. Verschiedene Projekte sind nach hinten verschoben worden: die Anpassung von Primarschulhaus und die Sanierung der Bezirksschule genauso wie verschiedene Strassenerneuerungen. Es handle sich um eine rollende Planung, die von Jahr zu Jahr neu angeschaut werden müsse, sagt Leuthard. «So wissen wir, was auf uns zukommt.»

Das nun vorliegende Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 896'600 Franken. Der Gemeinderat prüfe zwar laufend Einsparungen, der Spielraum für Kürzungen sei allerdings begrenzt, gibt Leuthard zu bedenken. Denn viele Grundaufgaben seien bestimmt, viele Ausgaben gegeben.

Erleichtert ist der Gemeindeammann nun darüber, dass mit dem bewilligten Budget notwendige Anschaffungen getätigt werden können. Eine gewisse Unsicherheit sei im Vorfeld der Abstimmung zu spüren gewesen, sowohl beim Gemeinderat und beim Personal als auch bei der Bevölkerung. Urs Leuthard:

«Jetzt haben wir wieder eine Grundlage. Wir setzen uns für einen gesunden Finanzhaushalt ein, um die künftigen Herausforderungen meistern zu können.»