Gemeinde Schinznach will Kommunikation mit Bevölkerung verbessern

Schinznach Früher, aktiver, ausführlicher: Gemeinde will ihre Kommunikation umkrempeln – und startet ein neues Projekt Die Schinznacher Exekutive hat sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung zukünftig zeitnah und umfassend über das Geschehen in der Kommune zu informieren. In die Hand nehmen werden dieses Vorhaben jetzt fünf Studierende. Maja Reznicek 04.11.2022

Ein strategischer Schwerpunkt bis 2025 liegt in Schinznach bei der Kommunikation mit der Bevölkerung. Severin Bigler

Man wolle es anders machen als die Vorgänger. Auch in der Kommunikation, erklärte Vizeammann Stephan Burkart im Frühling dieses Jahres. Einen seiner strategischen Schwerpunkte in der Legislaturperiode 2022/25 legte der Schinznacher Gemeinderat dann auch in diesem Bereich. Nun wird es konkret.

Fünf Studierende nehmen innerhalb ihres Betriebswirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) die Kommunikation der Gemeinde gegen aussen unter die Lupe.

Stephan Burkart, Vizeammann. Alex Spichale

Diese will der Gemeinderat zukünftig verbessern: Die Bevölkerung, darunter möglichst alle Anspruchsgruppen, soll zeitnah und umfassend über das Geschehen in der Kommune informiert werden. Stephan Burkart ergänzt:

«Einerseits geht es darum, die Menschen früher, aktiver und ausführlicher anzusprechen, andererseits auch bedürfnisgerecht zu reagieren: Vielleicht müssen gar nicht alle jede Information bekommen?»

Gleichzeitig ist geplant, die jüngere Generation besser zu involvieren. «Da stellt sich auch die Frage nach den richtigen Medien und Gefässen.»

Die bestehenden Kommunikationsmittel – etwa das Mitteilungsblatt – werden geprüft und allenfalls angepasst oder ergänzt. Klar nicht Teil des Vorhabens ist laut dem FHNW-Dozenten für Betriebsökonomie die interne Kommunikation der Gemeinde.

Für Workshops wurden Personen zwischen 25 und über 70 Jahren eingeladen

Das erste Kick-off-Meeting für das neue Projekt wurde Ende September durchgeführt. Zuerst erfassen die Studierenden nun im Analyseteil der Arbeit den Istzustand. Stephan Burkart sagt:

«Sie machen von der aktuellen Situation in Schinznach ein ‹Foto›, ziehen aber auch Literatur bei und begutachten, wie andere Gemeinden kommunizieren.»

In diesem Rahmen finden Ende November auch parallel laufende Workshops statt. Insgesamt vier Interessengruppen aus der Bevölkerung sind zu den zweistündigen Einheiten eingeladen. Der Bildungsvorsteher von Schinznach sagt: «Es geht darum, was sie an der bisherigen Kommunikation gut finden, was ihnen fehlt und was sie sich zukünftig wünschen.»

Die knapp 2400 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schinznach sollen besser informiert werden. Maja Reznicek

Eine gute Durchmischung nach Alter und Geschlecht sei dem Gemeinderat bei der Zusammenstellung der Gruppen wichtig gewesen. So sind laut Burkart Personen zwischen 25 und über 70 Jahren aus den Bereichen Gewerbe, Vereine, Kirche und Parteien sowie junge Bevölkerung (U35) angeschrieben worden. «Wir haben Personen, die aktiv sind in Schinznach und sich engagieren, aber auch bewusst kritische und jüngere Leute ausgewählt.»

Die effektive Anzahl Teilnehmende steht noch nicht fest: Die Einladung sei verschickt, eine Anmeldung aber bis am 12. November möglich. Viele Rückmeldungen hat Burkart bisher nicht bekommen. «Ich habe erst mit einem jüngeren Schinznacher, der selbst in der Kommunikation arbeitet, gesprochen. Er fand die Workshops eine super Idee.»

Ausserdem hätten sich – Stand Anfang Woche – bereits sechs Personen für die Anlässe angemeldet. Der Vizeammann rechnet aktuell mit 20 Beteiligten.

Finanzielle Aufwände für gesamtes Projekt sind sehr tief

Die Workshops werden die Studierenden im Vorfeld mit der Verwaltung von Schinznach testen. Gilt es dann Ende November ernst, steht Stephan Burkart dem jungen Team wahrscheinlich vor Ort zur Seite. Im Anschluss an die Veranstaltungen erarbeitet es das neue Kommunikationskonzept, um die Ziele der Gemeinde zu erreichen.

Dank einer Spezialvereinbarung mit der Fachhochschule sind die finanziellen Aufwände für das gesamte Projekt sehr tief. Nur Spesen und Nebenkosten – gemäss Burkart belaufen sich diese auf 100 bis 150 Franken – muss die Gemeinde begleichen.

Das junge Team studiert aktuell an der Fachhochschule in Brugg-Windisch. Claudia Meier

Die finale Arbeit sollen die Studierenden der Exekutive im Januar präsentieren. Der Vizeammann erklärt die folgenden Schritte:

«Danach geht es an die Umsetzung. Der Gemeinderat macht einen Plan, welche Massnahmen wir realisieren können und wollen und zu welchem Zeitpunkt.»

Ausserdem ist angedacht, der Bevölkerung die Resultate des Projekts in der ersten Hälfte 2023 vorzustellen. Wahrscheinlich seien dann die ersten Massnahmen im Rahmen der neuen Kommunikation bereits umgesetzt.